"Злість і прокльони росіянам". Що розповідають жителі затопленої Херсонщини

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядає зараз багато сіл біля Дніпра нижче підірваної Каховської греблі

Ранок 6 червня у Херсоні і його передмістях почався з новини про підрив Каховської греблі. Жителі міста дзвонили знайомим, щоб зрозуміти, що відбувається. А в районах, де вода вже почала прибувати, людям доводилося поспіхом залишати свої домівки.

Вночі греблю Каховського водосховища на півдні України було зруйновано. Українська влада заявила, що її підірвали росіяни. Окупаційна влада у свою чергу каже, що це сталося через обстріл українських військ.

Через підрив греблі вода почала швидко заливати прибережні села. Під загрозою затоплення опинилися понад 80 населених пунктів, каже українська влада.

Херсон

Мешканка Херсона Людмила розповіла BBC, що спочатку не повірила у цю новину, подумала, що це фейк. Але після дзвінків знайомих, які почали виїжджати зі своїх домівок, зрозуміла, що ситуація серйозна.

Людмила мешкає у передмісті Херсона неподалік від Антонівського мосту, їхній район називають Антонівка. Більша частина Антонівки стоїть на височині, але в окремих кварталах, розташованих нижче, вранці вже була вода і вона поступово збільшувалась.

"Залишатися було страшнувато", - резюмує жінка.

Автор фото, Роман Мрочко

Людмила і її чоловік взяли лише пару сумок і поїхали із сусідкою, яка запропонувала вивезти їх до безпечніших районів у центр Херсона.

Людмила зі сльозами каже, що залишила курчат, собаку й кішку, бо забрати їх не було можливості. У чоловіка Людмили інвалідність, а автівки у подружжя немає. Тому виїхати самі вони не змогли б.

Інший житель Херсона Павло розповідає, що паніки у місті немає, але зранку всі почали запасатися водою.

Павло обʼїхав декілька районів Херсона і каже, що місто переважно продовжує звичне життя. Магазини і ринки працюють.

Більша частина міста стоїть на високому правому березі Дніпра. Найбільше постраждали пологі райони, які прилягають до річки. Серед них - Острів, Нафтогавань, Забалка. Також затоплені села у передмісті, які лежали у гирлі притоків Дніпра.

У підтоплених районах Херсона поліція встановила патрулі, автівки перевіряють, вочевидь, щоб запобігти пограбуванню покинутих домівок, розповідає Павло.

У цих місцях подекуди вода піднялася до 3-3,5 метрів, каже чоловік. Будинки, які стояли близько від річки, а є і такі, що були за 20 метрів від неї, опинилися повністю під водою.

З цих районів люди виїхали, дехто самостійно, інші евакуаційними автобусами, які організувала влада. Із затоплених повністю чи частково сіл людей вивозять автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти - до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва.

Найбільше затопило лівий берег, окупований росіянами. На дачах вздовж Дніпра вода подекуди піднялася вище вікон. Люди, у яких там є родичі і знайомі, розповідають, що окупаційна влада начебто збирається проводити евакуацію, але на першу годину дня ще не розпочала її.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, ДСНС рятує людей у затоплених місцях

За словами Павла, основна реакція людей на підрив греблі - злість і прокльони на адресу росіян.

"Люди за час війни звикли вже до будь-чого, налякати їх вже просто неможливо, а те, що сталося, лише додає озлобленості на окупанта", - каже Павло.

"Їх потрібно вигнати з нашої землі, іншого не дано", - додає він.

Схожу думку висловлюють й інші жителі Херсона, з якими вдалося звʼязатися BBC.

Вони кажуть, що Росія "здійснила черговий теракт" і що росіяни "хочуть втопити місто".

Нова Каховка

Найбільше постраждало від підриву греблі місто Нова Каховка. Вже вранці у соцмережах почали зʼявлятися фото затоплених вулиць міста. Окупаційна влада спочатку заперечувала підрив греблі і заявляла, що евакуація населенню не потрібна.

Автор фото, скриншот відео із соцмереж Підпис до фото, Нова Каховка майже повністю опинилася під водою

"Інформації немає, люди не знають, чого очікувати, вода прибуває, вона на центральному проспекті міста", - розказав BBC журналіст і колишній мешканець Нової Каховки Сергій Батурин.

Пізніше, коли місто вже майже повністю було затоплене водою, окупаційна адміністрація оголосила, що почне евакуацію.

Тварини

Вода безжалісно несе смерть і руйнування не лише людям, а й тваринам.

На рятування тварин з води завжди дуже мало часу, каже керівник фонду UAnimals Олександр Тодорчук, який займається порятунком тварин під час війни.

Декілька команд організації вже працюють у постраждалих районах Херсона і області. Ще кілька машин із тонною корму виїхали вранці з Києва.

Рятівники UAnimals вивозять тварин із притулків і невеликих приватних зоопарків, а також усіх тварин, які трапляються їм на шляху, розповідає Тодорчук. Автомобілі компанії обладнані для евакуації і домашніх, і диких тварин. За час війни UAnimals вивозила з-під обстрілів цілі зоопарки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чимало тварин у затоплених районах загинуть

Компанія також намагається звʼязатися з притулками для тварин на окупованій території.

Вранці у мережі зʼявилась інформація про те, що у зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці загинули всі тварини. UAnimals не може це підтвердити, звʼязатися з керівництвом зоопарку поки що не вдалося.

Утім, за словами Тодорчука, у зоні лиха може загинути багато тварин. Не всі тварини здатні виплисти і врятувати себе у воді, до того ж іноді люди не встигають їх відвʼязати чи випустити з вольєрів.