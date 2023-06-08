"Вода сунула ніби танк". Як живе затоплений Херсон після підриву Каховської ГЕС

Жанна Безп'ятчук

BBC Україна, Херсон

30 хвилин(и) тому

На межі між центром Херсона та районом Корабел місцеві мешканці зараз немов би на березі величезного озера. Люди сидять на сходах, на землі, інші - допомагають рятувальникам.

Усі вони чекають звісток - або про те, що сталося з їхньою домівкою, або про сусідів, дехто з яких досі заблокований у підтоплених багатоповерхівках, або про тварин.

Але це не берег озера чи моря - це середмістя Херсона, і велика частина міста тепер затоплена.

Кореспонденти ВВС побачили, що в цілому районі вода піднялася на висоту 3-5 метрів - і продовжувала прибувати. Таке тут усі спостерігали вперше в житті.

Автор фото, Google

Жах і вода

Однією з тих, хто сидів на березі цього лиха, була Валентина Тимофіївна Баш.

"Ось, бачите, я в халаті - я спала, коли прибіг сина колега й каже: "Бігом, бігом, бабусю, давайте, збирайтеся", - розповідає Валентина Тимофіївна.

"І я виходжу, дивлюсь - вода ллє, машина стоїть, і вода підходить", - згадує вона.

Так 90-річна жінка зрозуміла, що має покинути свій будинок, у якому мешкали кілька поколінь її родини.

Валентина Тимофіївна, яка все життя пропрацювала швачкою, попросила відвезти її до церкви, куди вона часто ходила і де всі її знали.

Вона розповіла, що найбільше чекає новин про собачку Пінчу, яка мешкала разом із нею. Було видно, що жінка її дуже любить і переживає за неї.

Вода почала підтоплювати вже навіть ті райони міста, що розташовані на узвишші, над районом Корабел.

Водночас більша частина міста наразі функціонує - у тих районах, куди не дійшла вода, працюють магазини і перукарні, люди ходять на роботу і гуляють з дітьми.

Однак те, що відбувається у Херсоні, мешканці міста, з якими ми спілкувалися, описують одним словом - "жах".

Але попри всю жахливість ситуації місцеві мешканці не втрачають надію. Вони самоорганізувалися і намагаються допомогти тим, хто цього найбільше потребує - під час чергового випробування, яке випало на їхню долю через розв'язану росіянами війну.

Деякі підходять до цього процесу творчо - ми спостерігали, як чоловік вдягнув ласти та гідрокостюм і поплив до одного із затоплених будинків.

Окрім руйнувань людських домівок, підтоплення створює також екологічну загрозу для міста - кореспонденти ВВС спостерігали, як у воді поряд із кущами троянд плавають купи сміття. Пластик, папір, нечистоти з каналізації та промислових підприємств - усе це розноситься водою по місту.

По цій каламутній воді плавають човни з рятувальниками, і нехарактерний для міста звук їхніх моторів пронизує повітря. Працівники ДСНС рятують людей, заблокованих у своїх домівках, а також шукають зниклих.

Також підтоплення посилило у місті загрозу мародерства, яка існувала тут і раніше через війну та постійні обстріли.

Ми спостерігали, як господар напівзруйнованого російськими обстрілами будинку ловив чоловіків, які намагалися виносити з будівлі майно та будматеріали.

Звуки моторів та вибухів

Разом зі звуком рятувальних човнів звіддаля періодично доносяться звуки вибухів - місто та його околиці перебувають під постійними обстрілами росіян. Попри затоплення

Однак місцеві жителі за багато місяців війни вже настільки звикли до них, що навіть на них не зважають.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Херсонці шукають своїх улюбленців, які загубились під час затоплення

Місцева мешканка Вікторія, яку ми зустріли, розповіла, що поспішає рятувати своїх котів. Їй довелось збиратися настільки швидко, що вона встигла схопити лише собаку і вибігти з нею, а коти залишились у квартирі, розташованій на другому поверсі.

Їй допомогли волонтери організації "Порятунок тварин" з Харкова, які спеціально приїхали, щоб рятувати тварин на постраждалій Херсонщині. Разом із ними Вікторії таки вдалося врятувати своїх улюбленців з другого поверху підтопленого будинку.

Вона все розпитувала, якщо вода піднялась на два метри, то чи дістане до її другого поверху. Не дістало.

Протягом кількох годин ми стали свідками того, як рятувальники змогли врятувати кількох собак та котів. Одного великого домашнього пса рятувальникам довелось реанімувати.

Вони розповіли, що після підриву греблі Каховської ГЕС їм довелося швидко випрацювати нові технології порятунку тварин, бо з таким Україна ще не стикалася.

Деякі тварини загубилися і відчайдушно намагалися знайти своїх власників - як-от собака у нашийнику з відірваним повідцем, який довірливо підходив до усіх людей, немов би видивляючись свого господаря. І хоча на дворі були спека, тварина трусилася - вочевидь, від переляку.

Ми також зустріли місцевого мешканця на ім'я Олег, який допомагав вивозити сім'ю свого друга із постраждалого району міста до своєї двокімнатної квартири.

Він розповів, що до війни жив із батьком, який під час російської окупації пішов на вулицю і не повернувся - просто зник. Олег припускає, що його могли викрасти росіяни.

Підпис до фото, Валентина Тимофіївна, коли дізналася, що її родинного будинку більше немає

Друга війна за життя

Тим часом через кілька годин чекання погані новини прийшли й до Валентини Тимофіївни.

Знайомі повідомили їй, що її дім, в якому прожило кілька поколінь їхньої родини, повністю пішов під воду - "залишився лише дах". І головне - її собачку Пінчу так і не знайшли. На словах про собаку вона розплакалась.

"Не плачте так. Собаки вміють плавати, могла вибратись на сухе", - заспокоювали Валентину Тимофіївну сусіди.

90-річна жінка, яка переживає вже другу війну, через неї втратила все, що мала.

Дитиною вона пережила Другу світову війну й окупацію Кременчука німцями. З воєнного дитинства запамʼятала, як звучить танк.

"І коли почала сунути вода на Херсон, я почула якесь страшне гудіння. І знову подумала, що це танк", - згадує вона ранок 6 червня.

"Але цього разу це була велика вода від підриву греблі російськими військами", - каже жінка.

І тепер "танк" з дитинства наздогнав її тут у Херсоні та знищив рідним дім.

Україна вказує, що Росія ще давно замінувала дамбу та підірвала її у ніч на 6 червня. Натомість росіяни ще вдосвіта того дня заперечували катастрофу, хоча саме вони контролюють дамбу. Проте за кілька годин вони звинуватили у руйнуванні Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами "Вільха".