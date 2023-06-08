"Раніше ми знали, де небезпека, а тепер це невідомо". Херсонщині загрожують змиті водою міни

22 хвилин(и) тому

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Прорив дамби Каховської ГЕС виявив ще одну небезпеку. Потік води вимиває протитанкові міни, які росіяни раніше встановили вздовж лівого берега Дніпра.

На ранок середній рівень затоплення на Херсонщині становить 5,61 метрів, повідомила Херсонська ОВА.

Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% - правобережжя та 68% - лівий берег.

Із затоплених сіл та міста Херсон врятували 2000 людей. На окупованому росіянами лівому березі ситуація складніша. Там, як каже українська влада, людям не допомагають з евакуацією.

В окупованих Росією Олешках на лівому березі загинули внаслідок повені щонайменше три людини, повідомив мер міста Євген Рищук, який перебуває на підконтрольній території.

Ерік Толлефсен, голова відділу Червоного Хреста, який відповідає за забруднення мінами, попередив, що змиті водою міни становлять велику небезпеку.

"Раніше ми знали, де небезпечні місця, але тепер це невідомо", - сказав він інформаційному агентству AFP.

"Ми знаємо лише те, що вони десь нижче за течією".

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Наталія Гуменюк, речниця Південного командування Збройних сил України, розповіла в ефірі телемарафону, що багато протипіхотних мін на захоплених Росією територіях зрушили з місця, перетворившись на плаваючі міни.

"Оскільки лівий берег нижче географічно тому саме там люди потерпають найбільше. Та й самі російські військові, які там облаштували рубежі оборони. Зокрема, перший рубіж - вибухонебезпечний, там де щільно було заміновано", - сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, вода зриває міни. Вони дрейфують і можуть прибиватися і до правого берега. Вони також підриваються, стикаючись з різними предметами у воді і між собою.

Зруйнована лінія оборони росіян

В американському Інституті вивчення війни пишуть, що затоплення, спричинені підривом Каховської ГЕС, зруйнували багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра.

Американські воєнні аналітики повідомили, що руйнування греблі суттєво змінює географію і топографію херсонської ділянки фронту на півдні України.

В ISW зазначили, що знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні, зроблені 7 червня, показують, що затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра, зокрема позиції на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

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Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правому березі Дніпра, йдеться у звіті ISW.

Експерти не коментують, чи намагалися українські сили перетнути Дніпро або з якою метою вони могли це зробити.

Але в ISW зазначають, що у російському військовому інформаційному просторі було явне занепокоєння і страх перед такою переправою.

"Переконання, що вона вже відбувалася або була неминучою, був присутній у свідомості росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як дамбу зруйнували", - йдеться у звіті інституту.

Український генштаб також повідомляє, що росіяни зазнали втрат, як людських, так і у техніці через підрив дамби.

"Зокрема, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - йдеться у звіті військових.