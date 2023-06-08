Наслідки руйнування Каховської ГЕС на супутникових знімках: до і після

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Planet Labs

Супутникові зображення та фотографії, надані Maxar, а також інтернет-джерела та соцмережі показують наслідки руйнування Каховської греблі в Україні.

Дамбу ГЕС побудували ще за радянських часів. Вона була однією з шести, розташованих уздовж річки Дніпро.

Збройні сили України та НАТО звинуватили Росію у підриві греблі, натомість Росія, яка її якраз контролювала, звинуватила у катастрофі Україну. Версії росіян, як саме все відбулось, при цьому різняться.

На фотографіях, супутникових знімках і відео видно великий прорив греблі, крізь який виходить вода й розливається вниз за течією в напрямку Херсона.

Пошкодження дороги

Дорога уздовж греблі виглядає пошкодженою на знімках 2 червня, але змін у русі води не було до 6 червня, коли можна побачити пролом стіни та обвал прилеглих будівель.

Наразі не можна стверджувати, що пошкодження дороги пов'язане з проломом 6 червня.

Супутникові знімки також показують масштаби катастрофи на річці Дніпро. На знімку, зробленому 7 червня, видно осадовий шлейф.

Село Корсунка

Призначений окупаційною російською владою "мер" міста Нова Каховка Володимир Леонтьєв заявив, що село Корсунка затоплене повністю, а в трьох інших селах - Козачі Лагері, Кринки та Дніпряни - будинки затоплені аж до даху.

На зображеннях також можна побачити, як рівень води сягає дахів більшості будівель у місті Олешки на окупованому Росією березі річки, лише за кілька кілометрів від Херсона.

Також затоплені елеватори на березі Дніпра.

"Короткостроковий вплив - пошкодження зернових елеваторів та іншого обладнання, розташованого на низьких берегах", - сказав в інтерв'ю Bloomberg керівник УкрАгроКонсалт Сергій Феофілов.

"Які саме елеватори, чи є зерно в елеваторах і скільки зерна може згнити, зараз неясно. Довгостроковий вплив буде набагато серйознішим", - додав він.

Сотні людей, які проживають у низинних частинах міста Херсона, розташованого менш ніж за 80 км від Нової Каховки, евакуювали, повідомив керівник області Олександр Прокудін.

Він додав, що на підконтрольному Україні березі річки затоплено майже 2 тисячі будинків.

Палац культури у Новій Каховці - серед багатьох будівель, затоплених після прориву греблі.

Оператор гідроелектростанцій "Укргідроенерго" заявив, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню.