Смертельний Еверест. Чому під час сходження гине дедалі більше альпіністів

Джоел Гуїнто

BBC News

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експедиції на Еверест часто закінчуються тріумфом - або трагедією

Незадовго до того, як досягти вершини Евересту, австралійський інженер Джейсон Кеннісон сказав своїй мамі під час відеодзвінка, що вони побачаться, коли він повернеться.

Він хотів здійснити мрію свого життя - стояти на вершині світу та зібрати кошти для благодійної організації Spinal Cord Injuries Australia.

Але цей емоційний відеодзвінок став останньою можливістю Гілл Кеннісон побачити свого сина живим. Коли 40-річний чоловік спускався з вершини, він підхопив висотну хворобу й помер.

Випадок Кеннісона - один із 12 підтверджених смертей під час весняного сезону сходження на Еверест, одного з найсмертоносніших за останні роки. Він щойно завершився, але ще п'ятеро альпіністів залишаються зниклими безвісти. Кількість смертей уже перевищила показник 2019 року, коли загинуло 11 людей.

Цьогоріч троє шерпів, які працюють гідами для альпіністів, загинули під час падіння сераку, тобто льодяного піку, а інші захворіли, як Кеннісон.

Така кількість жертв знову привернула увагу до надмірної кількості людей на Євересті - на тлі того, як у Непалі видали рекордну кількість дозволів на сходження - і поглибила занепокоєння щодо впливу зміни клімату на гору.

Затори на Евересті

Місцеві жителі Непалу, найпопулярнішої стартової точки для скелелазів, пояснюють безпрецедентні 900 дозволів відкладеним попитом на подорожі через пандемію.

Наявність такої кількості людей створює "затори" на маршруті сходження, сказав агенції Reuters Гаррет Медісон з американської компанії Madison Mountaineering.

Черги утворюються, бо альпіністи намагаються встигнути за сприятливою погодою, щоб піднятися на вершину. Затримки також можуть спричиняти недосвідчені та непідготовлені альпіністи.

Надзвичайно розріджене повітря на висоті понад 8000 м ускладнює дихання, і альпіністи часто використовують кисневі балончики, щоб вижити, але затори також пришвидшують вичерпання їхніх запасів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Піковий сезон для альпіністів на Евересті щойно завершився

Велика висота може змусити організм виробляти надлишок рідини та викликати набряк легенів і мозку. Це може призвести до втоми, задишки та втрати координації.

Адріан Баллінгер з американської компанії Alpenglow Expeditions, яка керує альпіністами з китайського боку, каже, що деякі компанії з непальського боку беруть альпіністів на Еверест, навіть якщо вони не мають достатнього досвіду для сходження у Зоні смерті (так називають найвищу частину Евересту на висоті понад 8 000 метрів).

Експедиції на Еверест є основним джерелом доходу для Непалу, чий уряд часто критикують за те, що він дозволяє сходження будь-кому, хто може заплатити 11 000 доларів США за дозвіл. Уряд це заперечує.

За словами шерпів, окрім самого дозволу кожен альпініст витрачає щонайменше 26 700 доларів на експедицію в Непалі, включно з оплатою дозволів, бензину, їжі, гідів та переїздів.

Юбарадж Хатівада, директор департаменту туризму Непалу, відкинув критику щодо кількості наданих дозволів. Під час виступу минулого місяця він сказав, що в базовому таборі Евересту вперше розмістять команду лікарів і урядовців, які керуватимуть альпіністами протягом сезону.

"Ми стурбовані їхньою безпекою та добре підготовлені, щоб впоратися з натовпом, і дозволятимемо підйом на вершину, поки є хороша погода, щоб гарантувати, що сходження пройде якомога краще", - сказав Хатівада AFP.

Лукас Фуртенбах, чия австрійська туристична компанія привезла на Еверест з 2016 року 100 людей, наголосив на необхідності легкодоступного кисню, враховуючи загрозу надмірної кількості людей. Він сказав, що його компанія вживає заходів, щоб гарантувати, що у їхніх клієнтів ніколи не закінчиться кисень і що вони не зафіксували жодного нещасного випадку.

"Правильна логістика кисню надзвичайно важлива, якщо багато людей піднімаються одночасно. Я переконаний, що з мінімальними стандартами безпеки, обладнання та логістики для всіх операторів ми можемо уникнути багатьох смертей, які трапляються сьогодні на Евересті", - сказав він ВВС.

Інші проблеми

Попри те, що цього року не було смертей через сходження лавин, саме вони спричинили приблизно 40% смертельних випадків за останні роки, згідно з даними The Himalayan Database.

Лавина в 2014 році вбила 16 людей, що вважають найгіршим нещасним випадком на горі в сучасній історії.

Альпіністам також довелося мати справу з вищими температурами, які розтопили льодовики та спричинили утворення озер. Вчені відзначають, що через зміну клімату температура на Тибетському плато, де розташований Еверест, зросла приблизно на 2C з 1979 року.

А коли тане сніг, то крига на льодовику втрачає захист від сонця, через що або перетворюється на воду, яка стікає вниз по схилах, або випаровується в повітря через сильний вітер. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у 2022 році Університетом зміни клімату штату Мен.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Танення льодовиків спричинило утворення або збільшення озер

Вплив клімату змінить звичний підйом на Еверест, оскільки замість снігу та льоду оголюється більше гірських порід, а льодопади та лавини стають дедалі динамічнішими, йдеться в дослідженні. Танення льодовиків також може дестабілізувати базовий табір, у якому в пік сезону перебуває близько 1000 альпіністів і команда матеріально-технічного забезпечення.

Але нещодавно плани перенести табір відклали. Минулого місяця лідери шерпів заявили BBC, що пропозиції щодо його перенесення є непрактичними.

Зміна рельєфу приголомшує гідів, які роками ходять у цьому районі.

"Вони кажуть, що кожного разу, коли вони повертаються, гора виглядає по-іншому. Тож там, де минулого року був лід, тепер вода, там, де раніше був твердий сніг, тепер м'який сніг", - казав досвідчений шерпа Пасанг Янджі після завершення весняного сезону 2022.

Цього року спостерігали незвичайний снігопад, який зазвичай буває взимку, повідомив AFP колишній президент Непальської асоціації альпінізму, шерпа Анг Тшерінг. За його словами, це підвищило ризик сходження лавини, оскільки свіжий сніг м'який.

Фуртенбах називає вплив зміни клімату "небаченим".

"Я припускаю, що протягом наступних п'яти-десяти років ми поступово почнемо спостерігати, чи вплине глобальне потепління на маршрут сходження на Еверест, і як саме", - сказав він BBC.

Вершина продовжує вабити

Цього сезону також відбулися драматичні порятунки і визначні події. Минулого місяця непальський гід шерпа Гельє ніс малайзійського альпініста з висоти 8500 метрів над рівнем моря протягом шести годин.

Крім того, шерпа Камі Ріта з Непалу піднявся на вершину в рекордний 28-й раз, зміцнивши свою репутацію "Людини Евересту".

Харі Будха Магар, колишній солдат-гуркх, який живе в Британії, піднявся на Еверест з протезами на ногах. Він - перша у світі людина з подвійною ампутацією вище коліна, якій вдалося це зробити.

Експерти кажуть, що трагедії та тріумфи з різницею в кілька днів свідчать про необхідність ретельної підготовки, щоб підкорити Еверест і вижити в найсуворіших умовах.