Де не буде води після знищення Каховської ГЕС

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Де не буде води після знищення Каховської ГЕС

27 хвилин(и) тому

Після знищення Каховської ГЕС вода зникне повністю або частково на півдні України: це матиме важкі наслідки для довкілля, водопостачання та економіки регіону. В яких областях проблеми почнуться найближчим часом та від чого залежить масштаб катастрофи з водопостачанням, дивіться у матеріалі журналістів ВВС News Україна.

Відео Вікторії Жуган та Анастасії Грібанової.