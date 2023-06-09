Де не буде води після знищення Каховської ГЕС
Де не буде води після знищення Каховської ГЕС
Після знищення Каховської ГЕС вода зникне повністю або частково на півдні України: це матиме важкі наслідки для довкілля, водопостачання та економіки регіону. В яких областях проблеми почнуться найближчим часом та від чого залежить масштаб катастрофи з водопостачанням, дивіться у матеріалі журналістів ВВС News Україна.
Відео Вікторії Жуган та Анастасії Грібанової.
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"Всюди вибухало, люди в крові": Росія обстріляла евакуаційну базу в Херсоні на очах у ВВС
Вдень 8 червня Росія завдала удару по напівзатопленому Херсону, де тривала рятувальна операція. На місці були десятки журналістів, у тому числі знімальна група ВВС.