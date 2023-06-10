Незворотні зміни. Як знищення греблі Каховської ГЕС нашкодить українській екології

Марія Кисельова

ВВС

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Руйнування греблі Каховської ГЕС стало справжньою екологічною катастрофою. Вже масово гинуть тварини та риба, сильно постраждали сільськогосподарські землі, а екосистема регіону по суті почала руйнуватися. Внаслідок цього постраждалі території незворотно зміняться.

Розповідаємо про основні екологічні наслідки руйнування греблі.

Наразі у Херсонській області затоплено понад 3,6 тис. будинків у 32 населених пунктах. Рівень води знижується, але дуже повільно. У затоплених містах залишаються люди та тварини.

На території, розташовані вище греблі, навпаки, чекає обміління водойм. У деяких містах уже почалися проблеми з водою.

І це лише очевидні екологічні наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС. Інші стануть відомі найближчими роками, кажуть вчені.

Пустеля замість ріллі

Автор фото, Reuters

Руйнування греблі Каховської ГЕС призведе до обміління водосховища. А це, своєю чергою, - до зупинки водопостачання більш як 30 систем зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей, повідомляло міністерство аграрної політики та продовольства України.

За даними відомства, в останньому довоєнному році - 2021-му - ці системи забезпечували зрошення 584 тис. гектарів сільгоспугідь. Це величезні площі. З них у 2021 році зібрали чотири мільйони тонн зернових та олійних культур на загальну суму близько 1,5 млрд доларів.

Але оцінки наслідків все ж таки відрізняються.

Наприклад, Брайн Конс, географ зі Шведського університету сільськогосподарських наук, у розмові з ВВС каже, що мережа каналів, які ведуть від водосховища, зрошує меншу площу - близько 200 тис. га земель у Херсонській області та ще трохи у Запоріжжі.

"І я сказав би, що левова частка з цього обсягу потенційно буде під негативним впливом", - каже Конс.

МінАПК заявило, що знищення Каховської ГЕС призведе до того, що "поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелю".

Брайн Конс вважає цю оцінку справедливою та проводить паралелі з північчю Криму. Закриття Північнокримського каналу (це сталося у 2014 році після анексії півострова Росією) мало величезний вплив на сільське господарство: змінився ландшафт та типи культур, які можна вирощувати.

Без зрошення складно вирощувати, наприклад, рис та овочі - вони споживають багато води.

"Деякі зернові та соняшник можуть вирощуватися в системі незрошувального землеробства. Однак і вони, безумовно, виграють від регулярного зрошення, і врожайність у зрошувальних системах набагато надійніша, ніж у незрошувальних", - каже він.

Внаслідок руйнування греблі ГЕС частина сільськогосподарських площ висохне, а інші, навпаки, будуть затоплені.

За даними міністерства агрополітики України, на правому березі Дніпра вже затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. На низькому лівому березі, де розташовані окуповані Росією території, обсяг затоплення в кілька разів більший. Частина може так і залишитися під водою.

Оцінити втрати цього року складно. Дані щодо засіяних площ та врожаю у цьому регіоні відносяться до довоєнного періоду. Достовірних даних про те, які площі було засіяно під урожай цього сезону, немає.

Потоки води зі сміттям, хімікатами та мінами

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Потоки води, які затопили міста, села та поля, переносять із собою все, що зустрічають на своєму шляху, наприклад, сміття, небезпечні хімікати або навіть міни.

Околиці греблі, які контролюють російські військові, були сильно заміновані. Тепер ці міни дрейфують у воді, попереджають Червоний Хрест та Care International.

Насамперед від цього страждатиме лівий берег Дніпра та сільгоспземлі там, а це ускладнить їхнє введення в обіг в найближчій перспективі, каже Брайн Конс.

У потоці води з Каховського водосховища можуть бути токсичні відходи виробництв, каже ВВС еколог Євген Симонов. Поклади, які залишаться в обмілілій частині, засохнуть і розноситимуться з пиловими бурями.

Ці прогнози підтверджує "Українська природоохоронна група": її експерти пишуть про "наявність у придонних покладах водосховища важких металів та інших забруднювачів, які накопичувалися десятиліттями з викидів промислових підприємств Запоріжжя, Дніпра, Кам'янського тощо".

За даними групи, загалом через руйнування греблі у воду потрапило багато паливно-мастильних матеріалів, які є токсичними для водних мешканців і можуть утворювати плівку на поверхні води.

Крім того, затоплення населених пунктів, в тому числі вигрібних ям, сільськогосподарських земель, автозаправок означає, що в море потрапив нетипово великий обсяг забруднювачів. Це може вплинути на різні групи живих організмів - від планктону до китоподібних [у Чорному морі]", - пише група.

І ці прогнози вже справджуються. За даними Ради безпеки України, на середину дня вівторка у Дніпро змило щонайменше 150 тонн машинної олії, а потенційно можуть потрапити до річки ще 300 тонн.

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У четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС під водою опинилися склади з небезпечними для природи та людей речовинами та могильники худоби, зокрема зараженої сибіркою.

Масова загибель риби

Вдень у середу Державне агентство меліорації та рибного господарства України опублікувало відео, автор якого каже, що він перебуває неподалік села Мар'янське на Дніпропетровщині. У ролику - ціле поле мертвої риби на висохлому дні водойми.

За даними міністерства агрополітики України, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть досягти 95 тисяч тонн - це понад 108 млн доларів. Збитки від загибелі всіх біоресурсів, за оцінкою міністерства, будуть у 2,6 раза більшими.

"Негативні наслідки руйнування водних біоресурсів будуть простежуватися протягом кількох років поспіль, навіть в разі заповнення ложа Каховського водосховища найближчим часом", - йдеться у повідомленні відомства.

На відновлення популяції риб та кормової бази буде потрібен час, пояснюють українські чиновники.

На момент руйнування греблі лише у Каховському водосховищі, налічувалося не менше 43 видів риб, з яких 20 видів мають промислове значення.

Вже фіксується загибель як молодняку, так і дорослих особин. Нерест більшості видів припадає на кінець весни - початок літа. Період нересту лише закінчився, а внаслідок падіння рівня води ікра висохне на обмілілих ділянках, пишуть експерти "Української природоохоронної групи".

Крім того, фауна водосховища, винесена з потоком води в заплави, що утворилися нижче за греблю Каховської ГЕС, також загине. Це станеться в міру зниження рівня паводкової хвилі - тоді ці водні мешканці опиняться на суші.

Ще однією проблемою стане загибель прісноводної риби, яка потрапить у солоні води Чорного моря. Одночасно від масивного напливу прісної води може загинути чорноморська фауна, зазначає міністерство аграрної політики.

У четвер українська сторона повідомляла про загрозу затоплення заводу із відтворення осетрових видів риб у Херсонській області. Єдиний в Україні державний завод цього типу працював з 1984 року та компенсував відтворення осетрових видів риб, які втратили можливість природного розмноження через будівництво на Дніпрі каскаду водосховищ.

Загибла риба буде проблемою і сама собою. МОЗ України 7 червня попередило про те, що найближчими днями на Херсонщині буде мор риби. Збирати і їсти її смертельно небезпечно для здоров'я.

Масова загибель тварин

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У перші дні затоплення українська влада закликала жителів постраждалих територій відв'язати собак і випустити свійських тварин, а краще взяти їх із собою під час евакуації. Багато хто так і зробив - проте волонтери та поліцейські публікували численні кадри того, як з води витягують собак, кішок та інших тварин.

В окупованих Росією областях ситуація є набагато складнішою: там виникають великі проблеми з евакуацією. Здебільшого вона ведеться силами волонтерів та місцевих мешканців.

Справжня трагедія сталася у Новій Каховці у приватному контактному зоопарку "Казкова діброва". Його затопило в перші години після руйнування греблі.

6 червня з'явилися повідомлення про те, що усі тварини там загинули. Проте представник окупаційної влади Нової Каховки Володимир Леонтьєв заявив, що тварин ще в 2022 році вивезли з території міста.

Це спростувала у розмові з ВВС директор комплексу "Казкова діброва" Олена Навроцька. За її словами, близько 250 тварин на момент затоплення були в зоопарку, з них 220 - загинули. В тому числі кози, вівці, муфлони (дикі барани), носухи тощо.

Висновки експертів

Експерти "Української природоохоронної групи" поділяють численні наслідки для природи на кілька категорій: наслідки осушення дна Каховського водосховища, наслідки затоплення територій нижче греблі та наслідки для Чорного моря.

Вони пишуть, що навіть у короткостроковій перспективі наслідки руйнування греблі ГЕС для природи будуть незрівнянно більшими, ніж наслідки всіх військових дій з початку лютого 2022 року.

У довгостроковій перспективі, зазначають експерти, може виявитися, що з кліматичних та інших міркувань доцільніше буде відновити природну течію Дніпра та перепрофілювати економіку півдня України з орного землеробства на пасовищне тваринництво.