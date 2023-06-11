Прилади не витримали: історія гідролога, яка першою зустріла затоплення Херсона

Жанна Безп'ятчук

BBC Україна, Херсон

21 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Лора Мусіян все життя заміряє рівень води у Дніпрі

"Я побачила, що рівень води різко стрибнув. Вирішила, що буду спостерігати та повідомляти. Це моя робота. А що це значить, подумаю пізніше", - пригадує свою першу реакцію на неконтрольовану стихію Лора Мусіян, технолог-гідролог з Херсона.

У першу добу після знищення греблі Каховської ГЕС жінка, за її словами, рухалася за водою - заходила в неї без гідрокостюма й вимірювала, як та поглинала частину міста. І вона продовжує робити це щодня.

Отримані дані жінка записувала на лист цупкого картону, достатньо міцний, щоб не промокнути наскрізь: вона занотовувала, як кожні 15 хвилин рівень води підіймається на 8 см.

"Стрічка мого самописця різко пішла вгору - її не вистачило", - розповідає Лора. Пристрій, який роками вимірював рівень води у Дніпрі, виявився не розрахованим на такий водяний вал. Стрічка не витримала, але гідрологиня продовжила працювати.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Гідрометеопост Лори Мусіян під час першої доби затоплення. Зараз він під водою

Кожен робочий день Лори Мусіян починається о шостій ранку, а закінчується о дев'ятій вечора.

Посеред невтомного вулика волонтерів, рятувальників, поліцейських, репортерів та військових на херсонському пункті евакуації із затоплених районів дослідниця чергує на своєму новому посту. З гарними макіяжем та зачіскою, з вимірювальною палицею та тією самою картонкою, вона чергує під віддалені звуки вибухів.

Лора 15 років працює гідрологом Миколаївського гідрометеорологічного центру, сьогодні її знання та досвід - на вагу золота.

Її справжній пост на Одеській площі Херсона пішов під воду. Це вдруге війна спустошує її робоче місце - пост-будку, де зберігаються дані про невидимі для загалу найменші коливання рівня води у Дніпрі за багато десятиліть.

Вперше він постраждав на самому початку російської окупації. У супроводі російського автоматника Лора потрапила на пост на початку березня 2022 року, щоб спакувати та забрати дві сумки вимірювальних приладів та багаторічні записи рівнів води в Дніпрі.

8 березня 2022 року вона змогла повернутися на своє місце на Одеській площі, щоб знайти там розгардіяш, екскременти та… відбиток солдатського чобота на робочому столі.

Лора Мусіян замірювала рівень води в Дніпрі під час усіх восьми місяців російської окупації Херсона та передавала показники до Миколаєва. Їй здавалося, що найстрашніше залишилося в окупації. Потім здавалося, що найстрашніше - це постійні російські обстріли, коли снаряди пролітають зі свистом над головою.

Але о 6 ранку 6 червня Лора була однією з перших у Херсоні, хто побачив, як виглядає техногенна водна катастрофа. "Було дуже страшно", - каже жінка.

На "берег" у середмісті Херсона, де пані Лора сидить у тіні, прибуває черговий волонтерський човен з подружньою парою старшого віку та їхньою сусідкою. Ці люди два дні були заблокованими повінню у своїх будинках у дачному селищі на лівобережжі Дніпра. Це окуповані Росією території.

"Не було ніякої допомоги. Ви самі знаєте, хто там зараз "господарює", - каже 63-річна Тетяна. Вони з чоловіком Сергієм виглядають виснаженими, розгубленими та пригніченими.

"У мене зараз змішані почуття. Уявіть собі, що ще годину тому я сидів у своєму будинку, відрізаному водою", - каже 68-річний Сергій, викурюючи цигарку.

На першому поверсі дачі вода сягала йому по пояс. Трохи нижче, на заїзді до будинку, вода піднялася на понад два метри. У будинках уздовж річки вода хлюпається під самісінькою стелею.

Автор фото, OLEKSANDR KLYMENKO Reuters Підпис до фото, У Херсоні триває рятувальна операція

Їхня сусідка Любов Олександрівна поруч плакала за своїми загиблими домашніми тваринами. Серед них були страуси. "Уявіть собі, що це таке: ти береш маленьку тварину, ростиш її. Потім вона гине. Ти не можеш їй допомогти".

За її словами, на затоплених територіях лівобережжя в будинках, станом на 8 червня, були відрізані від світу літні люди, зокрема паралізовані та важко хворі.

Тим часом зовсім поруч за дві хвилини до кожної години Лора Мусіян знову й знову фіксує рівень води у Дніпрі. Поміж кліток із щойно врятованими собаками, мокрими, розгубленими, такими, що забули всі свої інстинкти та горнуться до кожної людини в пошуку захисту та господаря, гідролог фіксує перші ознаки спаду рівня води. Це було вдень 8 червня. Поки що лише на пів сантиметра. Але це вже надія.

А надія дуже потрібна тут, на херсонському "березі", куди припливають гумові човни з врятованими людьми та тваринами.

А ще потрібна велика кількість якісних човнів. Ми бачимо пару десятків волонтерських човнів, а треба сотні. Лорі Мусіян потрібен гідрокостюм, а волонтерам - спеціальні гумові костюми, чоботи. Цього або зовсім немає, або дуже бракує тим, хто відправляється у рятувальні рейси без графіків і гарантій безпеки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Херсон під водою

"Бачите, отакий гумовий спецодяг потрібен вашим рятувальникам", - показує на своє помаранчеве вбрання німецький волонтер-рятувальник Нільс Таль.

"Це все триватиме довго. Це не на кілька днів. Потрібно більше допомоги", - каже він і йде допомагати волонтерам-рятувальникам.

Ті опікуються човнами, надувають одні, здувають чи лагодять інші та садять у них херсонців, які хочуть врятувати своїх заблокованих тварин. Робота не зупиняється, попри звуки вибухів, які весь день 8 червня поступово наближалися. Допоки військові не почали кричати людям, аби не скупчувалися та швидко йшли з евакуаційного пункту.

"Зараз може бути прильот!" - чути в епіцентрі натовпу. Ніхто не тікає, і евакуація не припиняється ще кілька годин.

Рятувальники привозять кілька великих собак. Деяких забрали з дахів будинків та гаражів. Їхні тіла здригаються. Ці тварини не можуть відійти від пережитого шоку.

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Reuters

Лора Мусіян і далі замірює рівні води, вже є ознаки стабільного зниження.

Але тут рипіння човнів і скавучання мокрих собак заглушує пронизливий свист снарядів. Російські війська починають обстрілювати середмістя та затоплені райони Херсона. Здається, що уламки снарядів можуть впасти будь-якої миті просто в місці евакуації.

Вже під обстрілом рятувальники-волонтери вирішують таки поплисти за людьми, які їх чекають. За пів години по тому ми дізнаємося, що принаймні одну людину на тих човнах поранило.

Тепер уже евакуація зупинилася. Люди розбіглися в пошуках укриття та захисту. Лорі Мусіян ми не встигли сказати "до побачення".

За два дні зйомок у пунктах евакуації в середмісті Херсона ми не бачили представників міжнародних організацій. Людей з символікою Червоного Хреста ми помітили на березі Південного Бугу в менш підтоплених районах у Миколаєві. Сам Червоний Хрест заявив, що його працівники надають допомогу і в Херсоні. А ось доступу до окупованих територій на затопленому лівобережжі не мають.

Як і під час багатьох інших лих цієї війни Росії проти України саме українські волонтери творять тут свої дива: від роздачі свіжого хліба до порятунку котів під вогнем.

Але масштаби лиха перевищують їхні ресурси, як водний вал перевищує можливості самописця українського гідролога.

"Кожна загибла людина там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна", - заявив президент Володимир Зеленський.

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Reuters Підпис до фото, Під водою опинилися міста і села, люди і тварини

Україна наполягає, що існує достатньо доказів того, що саме Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Росія заперечує свою провину й звинувачує в цьому Україну.