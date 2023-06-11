Історія Унабомбера. Один з найвідоміших террористів у світі помер в американській в'язниці

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Унабомбер" провів за гратами майже 30 років

81-річного американця Теда Качинського, відомого як Унабомбер, знайдено мертвим у своїй тюремній камері, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на співробітників тюремної лікарні Північної Кароліни.

Представник федерального бюро в'язниць США Крісті Бреширс сказала Associated Press, що Унабомбер був знайдений непритомним у своїй камері рано вранці 10 червня і оголошений мертвим близько 8:00. Відразу встановити причину смерті не вдалося.

Довгий час він вважався найбільш розшукуваним злочинцем у Сполучених Штатах.

Качинського було засуджено до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення в 1996 році після того, як майже 20 років він ховався від правосуддя.

З 1998 по 2021 рік він утримувався у в'язниці особливого режиму (Supermax) в Колорадо, після чого через здоров'я, що похитнулося на схилі років, був переведений у Північну Кароліну.

Вундеркінд

Теодор (Тед) Качинський був досить непересічною особистістю, до якої тривалий час була прикута увага американців. Він герой численних телевізійних документальних фільмів, його історія стала основою детективних голлівудських картин.

Ще в дитинстві його називали вундеркіндом, у 16 років Качинський вступив до Гарварду, а пізніше отримав ступінь доктора наук з математики в університеті Мічігану.

Він займався настільки дивовижною областю математики, що, як говорили його колеги, лише десяток людей у країні розуміли, що він вивчає.

У 25 років він почав викладати математичний аналіз та геометрію у престижному каліфорнійському Університеті Берклі.

На початку 70-х його життя різко змінилося: Качинський оселився в Монтані, у відокремленій хатині без електрики та водопроводу та почав освоювати навички виживання, харчуючись кроликами та іншими мисливськими трофеями.

Незабаром він дійшов висновку, що вести таке самотнє примітивне життя неможливо, і звинуватив у цьому промисловість і забудови, що знищують дику природу.

З 1978 до 1995 року він відправив поштою 16 посилок з бомбами, адресатами яких були університети та авіакомпанії.

В результаті його його дій загинули троє людей, 23 отримали поранення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадри арешту Теда Качинського в 1996 році

"Маніфест Унабомбера"

Його злочини були розкриті після того, як Качинський, пригрозивши новими вбивствами, змусив газети Washington Post і New York Times (за згодою директора ФБР та генпрокурора США) опублікувати свій божевільний анархо-примітивістський маніфест під назвою "Індустріальне суспільство та його майбутнє" (також відомий як "Маніфест Унабомбера").

В анонімному документі із 35 000 слів стверджувалося, зокрема, що новітні технології призводять до того, що американці страждають від почуття відчуження та безсилля.

Він був переконаний, що промислова революція та її наслідки стали катастрофою для людського роду.

Прочитавши маніфест у газетах, брат і невістка Качинського впізнали його вельми оригінальну манеру викладення думок та повідомили про нього у ФБР, яке шукало його вже багато років.

Виявивши його хатину, агенти ФБР знайшли там купу журналів, зашифрований щоденник, вибухівку та дві готові до використання бомби.

Незважаючи на безумство ідей "маніфесту", сам Качинський не вважав себе божевільним і противився спробам адвокатів домогтися визнання його неосудним, щоб уникнути смертної кари.