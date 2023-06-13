Що потрібно для успіху українського контрнаступу

Френк Гарднер

кореспондент BBC з питань безпеки

26 хвилин(и) тому

Автор фото, 35 ОКРЕМА БРИГАДА МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ІМ. МИХАЙЛА ОСТР Підпис до фото, Бійці 35-ї бригади морської піхоти заявили про звільнення села Сторожеве на Донеччині

Деякі українці просять не називати це "контрнаступом". "Це шанс остаточно вибити російську армію з нашої землі", - пояснюють вони.

Але що потрібно, щоб досягти успіху?

По-перше, не варто відволікатися на нещодавні важкі, але крихітні територіальні здобутки, у ході яких Україні вдалося повернути зруйновані і майже порожні села на заході Донецької області і на південному сході Запорізької.

Після місяців глухого кута переможне фото українських воїнів, які тримають прапор поруч із пошкодженою обстрілами будівлею, - це, мабуть, те, що потрібно для підвищення морального духу українців.

Але у великій стратегічній картині це - дрібний ефект.

Найбільше значення у цій кампанії має окупована Росією територія на півдні - між Запоріжжям та Азовським морем.

Це так званий "сухопутний коридор", який з'єднує Росію з незаконно анексованим Кримом.

Якщо Україна зможе розділити цю територію і втримати свої позиції, тоді її наступ буде здебільшого успішним.

Це відрізало б російські війська на заході та ускладнило б поповнення їхнього гарнізону в Криму.

Навряд це означатиме припинення війни, яка, як дехто прогнозує, може затягнутися на роки - але це поставило б Україну в сильну позицію на переговорах, які зрештою колись відбудуться.

Автор фото, 35 ОКРЕМА БРИГАДА МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ІМ. МИХАЙЛА ОСТР

Але росіяни також давно подивилися на мапу і дійшли такого ж висновку.

Тож поки Україна відправляла своїх солдатів на навчання до країн НАТО та готувала свої 12 бронетанкових бригад до літньої кампанії, Москва інтенсивно будувала те, що дехто називає "найміцнішими оборонними укріпленнями у світі".

Шлях України до узбережжя - її власного узбережжя - блокують лінія за лінією мінні поля росіян, бетонні танкові перешкоди, так звані "зуби драконів", вогневі позиції та траншеї достатньо широкі й глибокі, щоб зупинити "Леопарди" і "Абрамси".

Територія також охоплена заздалегідь визначеними зонами артилерійського ураження, відкаліброваними для того, щоб потужно "посипати" українську бронетехніку, поки їхні екіпажі шукатимуть шляхи через мінні поля.

Перші ознаки цієї кампанії свідчать, що російська оборона тримається міцно.

Автор фото, Russian Defence Ministry/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Російські військові стверджують, що вони знищили у запеклих боях танки і БТРи, які Україні поставив Захід

Це переважно розвідувальні атаки, спрямовані на те, щоб виявити місця російської артилерії та вразливість їхньої лінії оборони, куди Україна зможе спрямувати основну частину сил.

На боці Києва - моральний дух воїнів. Її солдати мають мотивацію та борються за звільнення власної країни від загарбників.

Більшість російських військ не поділяють таку мотивацію, в багатьох випадках їхня підготовка, оснащення та керівництво поступаються українським.

Генеральний штаб ЗСУ сподівається, що якщо Києву вдасться досягти достатнього прориву, падіння морального духу росіян пошириться всім фронтом і деморалізовані війська втратять бажання воювати.

Також на користь України - якість техніки, яку надали країни НАТО. На відміну від бронетехніки радянської розробки, танки та бойові машини піхоти НАТО часто можуть витримати пряме попадання або, принаймні, можуть захистити екіпаж усередині.

Але чи буде цього достатньо, щоб протистояти потужності артилерійських і безпілотних атак Росії?

РФ, як набагато більша країна, має більше ресурсів, ніж Україна.

Президент Володимир Путін, який розпочав цю війну, знає, що якщо він зможе завести українців у глухий кут, який затягнеться на наступний рік, тоді є шанс, що США та інші союзники втомляться підтримувати цю дорогу війну і почнуть тиснути на Київ щодо компромісу.

Важливим є також питання прикриття з повітря. Атакувати противника, який добре окопався, без достатньої підтримки з повітря - дуже ризиковано.

Україна це знає, тому давно просить Захід поставити їй винищувачі F-16.

США, які їх виробляють, дали зелене світло на це лише наприкінці травня, коли вже тривав перший, підготовчий етап наступу України.

Критично те, що F-16 тепер можуть надто пізно прибути на поле бою, щоб відіграти ключову роль у контрнаступі.

Це не означає, що українці програють.

Знову й знову ЗСУ доводять, що вони спритні і винахідливі. Вони успішно витіснили російську армію з Херсона, завдавши удару по тилових центрах матеріально-технічного забезпечення так, що росіяни більше не могли поповнювати свої війська у місті.

Оснащена зброєю великої дальності, як-от британська крилата ракета Storm Shadow, Україна намагатиметься зробити те саме зараз.

Але попри всі заяви Києва і Москви, можуть пройти тижні й навіть довгі місяці, перш ніж ми отримаємо більше уявлення про те, хто переможе у цій війні.