Адам Делімханов. В Україні могли поранити соратника Кадирова - чим він відомий

14 червня 2023, 12:25 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Делімханов на Федеральних зборах 21 лютого 2023 року у Москві

У російських телеграм-каналах з'явилось багато повідомлень про можливе поранення в Україні найближчого соратника Рамзана Кадирова, депутата Держдуми Адама Делімханова.

Державна агенція "РІА Новини" спочатку на це відреагувала новиною від спікера російського парламенту В'ячеслава Володіна, що він спілкувався з Делімхановим і той начебто "живий і здоровий".

Згодом агенція опублікувала вже таку реакцію Дмитра Пєскова: "З тривогою сприйняли (повідомлення про поранення), переживаємо за героя, чекаємо на уточнення інформації".

Лідер Чечні Рамзан Кадиров написав у своєму телеграм-каналі суперечливий пост: "Сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв'язок він не виходить".

Наступне речення його посту схоже на знущання з українських силовиків.

"Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти", - йдеться у пості.

Де саме було могли поранити Делімханова, не уточнюється.

Напередодні Кадиров повідомляв, що бійці батальйону "Ахмат" будуть задіяні у запобіганні диверсіям у Бєлгородській області, що межує з Україною. Делімханов зустрівся з губернатором В'ячеславом Гладковим, представниками Міноборони Росії та з керівництвом регіонального управління Росгвардії, писав Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Однак воєнкори вважають, що інцидент з "кадирівцями" стався на Донбасі.

Торік Делімханов командував чеченськими загонами, які брали участь у захопленні Маріуполя.

"Герой" Путіна і борець з геями

Адам Делімханов був серед силовиків, які відправилися із Чечні воювати в Україні. У квітні минулого року Володимир Путін нагородив його "зіркою Героя".

Делімханов найбільше відзначився заявами про знищений боями Маріуполь, а також відеозйомками з допитами українських військовополонених.

Рамзан Кадиров визнавав, що Делімханов особисто керував "зачисткою Маріуполя".

21 квітня лідер Чечні виклав відео з Маріуполя, на якому Адам Делімханов в оточенні військових на тлі палаючої будівлі заявив, що "спецоперація зі знищення та очищення Маріуполя, можна сказати, завершена".

"Після взяття та зачистки великого заводу "Азовсталь" вони приступили безпосередньо до штурму міста, звільняючи квартал за кварталом, - писав Кадиров. - Керує штурмовою операцією мій дорогий брат, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов, який перебуває зі мною у постійному контакті".

Деякі ЗМІ стверджували, що Делімханов - двоюрідний брат Кадирова.

У жовтні минулого року Володимир Зеленський вніс Делімханова до санкційного списку осіб, причетних до вторгнення в Україну.

Делімханов формально не військовий. Він є депутатом Держдуми від Чечні. Правозахисники та журналісти неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини.

Коли Кадиров обрушився з прокльонами на адресу родини колишнього федерального судді Сайді Янгулбаєва (у гучній справі про переслідування правозахисників і їхніх родин у Чечні), найсильніше його підтримав саме Делімханов.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рамзан Кадиров (ліворуч) і Делімханов на Федеральних зборах у Кремлі у 2015 році

Його погрози на адресу Янгулбаєвих звучали так: "Не знаючи спокою ні вдень, ні вночі, наші тіла, душі, майно, потомство - за вами. Відриваючи вам голови, працюючи над вами, вбивати вас. У нас із вами справді ворожнеча, кровна помста".

Восени 2019 року Делімханов на зустрічі з чеченською діаспорою в Москві закликав виявляти по всьому світу чеченців, які мають спосіб життя, який "ганьбить чеченський народ".

"Я кажу вам, тим, хто живе в Європі, в Америці, Канаді - зупиніть таких людей! За законом з нашими традиціями та звичаями вирішіть їхнє питання", - цитувала його російська "Нова газета". Чеченські геї, які знайшли притулок у Канаді, сприйняли заклик Делімханова як однозначну небезпеку.

У квітні 2009 року влада ОАЕ заявила про можливу причетність Делімханова до вбивства в Дубаї колишнього командира чеченського батальйону "Схід" Суліма Ямадаєва. Соратник Кадирова ці звинувачення відкинув.