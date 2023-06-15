"Виснажлива війна, ціна якої буде високою". Як на Заході оцінюють наступ України

Джеймс Ландейл

Дипломатичний кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові звільнили декілька селищ на Донеччині

Західні офіційні особи вважають, що нинішній наступ ЗСУ коштує Україні дорого, тому що російські війська добре обороняються, використовуючи ґрунтовно укріплені оборонні лінії.

Як вони попереджають, не варто чекати, що під ударом українських сил російська оборона відразу розвалиться. Натомість варто готуватися до багатомісячної виснажливої війни, ціна якої буде високою.

Співрозмовники BBC підтвердили, що ЗСУ просунулися на сім кілометрів і звільнили чотири населені пункти на південь від села Велика Новосілка на Донеччині.

Однак вони додають: "Російські сили в цілому добре проявили себе в обороні на ґрунтовно підготовлених оборонних рубежах і відступили за тактичні лінії. Цей "маневровий підхід" стає проблемою для українців - і він також дорого обходиться силам, що наступають. Тому поки що просування було повільним".

Автор фото, Russian Defence Ministry/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Російське міністерство оборони заявляє, що українці втратили багато військової техніки під час контрнаступу

Чиновники зазначають, що втрати української бронетехніки на мінних полях були очікуваними. За їхніми словами, більшість машин знищені не повністю, а їхнім екіпажам в основному вдавалося вижити.

Якби подібну операцію проводили сили НАТО, кажуть наші співрозмовники, варто було б також чекати на значні втрати.

"З самого початку було ясно, що це пов'язано з ризиком. У тому, що відбувається, нічого несподіваного немає. Це важке завдання, і українцям буде непросто його виконати. Але при цьому ми бачимо, як вони йдуть вперед навіть там, де зазнають втрат, а потім продовжують просування. Отже, загалом усе йде у правильному напрямку", - заявив в інтерв'ю BBC західний чиновник.

"Не треба недооцінювати те, наскільки все це важко, - зазначає він. - Вони наступають на добре підготовлену лінію оборони, яку росіяни облаштовували кілька місяців".

За словами чиновника, Росія при цьому не обов'язково зазнає великих втрат, бо росіяни самі вирішують, коли їм відступати.

У будь-якому разі поки що зарано робити якісь висновки про загальний успіх українського наступу, каже західний чиновник. Він зазначає, що до того моменту, коли такі оцінки з'являться, може пройти близько трьох місяців.

На думку чиновника, наступ і далі супроводжуватиметься повільним рухом уперед.

"У когось можливо були сміливі мрії про те, що росіяни просто почнуть розбігатися, а українці пройдуть через їхні оборонні лінії на всіх парах. Це, звісно, може статися, але реальність є реальністю. Тут ми такого не побачимо", - каже він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місто Оріхів на Запоріжжі, яке інтенсивно обстрілюють росіяни

Наш співрозмовник відкинув припущення, що український контрнаступ буде настільки успішним, що змусить Росію вже за кілька місяців погодитися на мирні переговори.

"Думаю, що нам ще дуже далеко до моменту, коли Україна буде готова розпочати переговори, - сказав один із західних чиновників. - Поки що цей контрнаступ тільки починається. Нам потрібно показати Володимиру Путіну, що Захід виконає свою обіцянку підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи у середу на запитання журналістів про втрати України в наступі на південному фронті, також заявив, що втрати неминучі і завдання союзників України - забезпечити постачання їй зброї та техніки, щоб вона продовжувала наступ.

"Втрати, звичайно, будуть, у тому числі й у сучасній техніці НАТО. Ніхто не розраховував, що втрати будуть нульовими. Така реальність: там точаться дуже жорстокі бої", - цитує Столтенберга агентство AFP.

Три цілі ЗСУ

Експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг вважає, що вирішальна фаза операції українських сил ще попереду, тому поки що експерти повинні утримуватися від будь-яких оцінок її успіху чи невдачі.

Як вважає аналітик, українські військові вже зуміли прорвати початкові позиції армії РФ на широкій ділянці фронту, проте поки що їм далеко до основної оборонної лінії. "Київ поки що не залучив основну частину своїх сил, і його передові підрозділи намагаються створити умови для прориву", - пояснює Вотлінг.

Перша лінія оборони, за оцінкою експерта, це - лише викопані вручну окопи та бліндажі, але за ними розташовані великі мінні поля, які прострілюють російські безпілотники та артилерія.

Основна лінія оборони РФ розташована за 15-20 кілометрів від нинішніх українських позицій і складається з професійно викопаних траншей, бетонних вогневих точок, танкових перешкод і мін, пише Вотлінг. Там також є провідний зв'язок для координації артилерійських ударів. За другою оборонною лінією обладнано ще одну, третю, низку резервних позицій, підсумовує експерт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий під час навчань у травні

Він передбачає, що бойові дії незабаром стануть для ЗСУ ще важчими, оскільки чим глибше вони проникатимуть у російську оборону, тим більше можливостей щодо їхнього ураження отримає російська артилерія.

При цьому українські артилерійські установки, навпаки, зможуть працювати не так ефективно, а дії ЗСУ стануть більш передбачуваними, оскільки їм доведеться рухатися лише розмінованими ділянками. Зросте ризик застосування проти українських військових російської авіації.

На думку Вотлінга, зараз ЗСУ намагаються досягти трьох головних цілей:

По-перше, вони ведуть інтенсивну контрбатарейну боротьбу з російськими військами, при цьому обидві сторони намагаються вразити командні та логістичні центри, а також артилерію супротивника.

По-друге, ЗСУ хочуть змусити російську армію задіяти резерви, тобто перекинути війська з третьої оборонної лінії, щоб зміцнити сектори фронту, по яких завдаються удари. Таким чином українським військовим буде легше визначити слабкі місця в обороні армії РФ, тобто райони, де росіяни не зможуть відбивати атаки новими резервними підрозділами.

По-третє, українська армія має намір атакувати по всьому фронту, щоб якнайдалі просунутися за першу лінію оборони. Це залишає російських військових у невпевненості щодо того, звідки Україна завдасть основний удар. До того ж настільки великий розмах дій розтягує російські війська та обмежує їхні можливості щодо створення ешелонованої оборони.

Про майбутнє українського наступу Вотлінг пише, що в якийсь момент ЗСУ мають ухвалити рішення про спрямування основного удару. Саме тоді, за його словами, настане вирішальна фаза операції.

Якщо такий прорив відбудеться, головним питанням стане те, скільки резервних з'єднань Україна зможе направити, щоб скористатися своїм успіхом повною мірою, продовжує Вотлінг. І додає, що швидкість дій стане тоді вирішальною.

На його думку, поки складно оцінити моральний стан російських військ, адже зараз вони б'ються на заздалегідь підготовлених позиціях. Але якщо армію РФ змусять передислокуватися, "погана підготовка та дисципліна сил Москви може призвести до втрати координації оборони та наблизити її розвал".

На думку експерта, країни Заходу мають і надалі готувати українських військових та постачати ЗСУ необхідну техніку та боєприпаси.