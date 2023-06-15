Російська ядерна зброя "в руках білоруського диктатора". Чому Захід мовчить

Сара Рейнсфорд

кореспондентка BBC у Східній Європі, Варшава

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лукашенко є головним союзником Кремля з початку повномасштабного вторгнення

Білоруська опозиція звинувачує західних політиків у тому, що вони "мовчать" про перше розміщення тактичної ядерної зброї за межами Росії з часів розпаду СРСР у 1991 році.

Світлана Тихановська, яка розмовляла з BBC у Варшаві, попереджає про велику небезпеку передачі ядерної зброї у "руки божевільного диктатора". Олександр Лукашенко вже навіть підтвердив, що в країну прибули перші "ракети і бомби".

Лукашенко оголосив це під час інсценованої дискусії з ведучим російського державного телебачення, яка відбулась десь у білоруській місцевості на тлі ретельно розставлених військових вантажівок і техніки.

Коли ведучий попросив Лукашенка пояснити його слова про те, що Білорусь отримала зброю швидше, ніж очікувалося, Лукашенко посміхнувся так, ніби вони жартували.

"Ще не всю. Поступово", - сказав він.

Лукашенко є головним союзником Росії, а Білорусь стала плацдармом для повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Коментарі Лукашенка про передачу ядерної зброї очевидно розраховані на західних союзників України. Так, Лукашенко згадав, що російські бомби є "втричі потужнішими" за ті, що США скинули на Хіросіму і Нагасакі під час Другої світової.

Він додав, що він не просто попросив Володимира Путіна про ядерну зброю.

"Я вимагав їх повернути", - сказав він, стверджуючи, що зброя потрібна йому для захисту від зовнішньої агресії. Цей аргумент він також використовує, щоб виправдати свої репресії проти всієї політичної опозиції.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, заявив про перемогу на суперечливих виборах у 2020 році, яка спровокувала масові протести та їхнє жорстоке придушення службою безпеки Білорусі та ОМОНом.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Світлана Тихановська втекла з Білорусі у 2020 році після того, як балотувалася проти Олександра Лукашенка на президентських виборах

Білорусь, як і Україна та Казахстан, відмовилася від свого ядерного арсеналу в 1990-х роках в обмін на гарантії безпеки з боку пострадянської Росії та Заходу. Якщо РФ дійсно передала зброю Білорусі, а точних доказів цього поки що немає, це стане значним розворотом у політиці ядерної безпеки з 1990-х.

Путін вперше оголосив про передачу ракет у березні, зазначивши, що США розмістили свою ядерну зброю в Європі. Пізніше він сказав, що передача відбудеться лише тоді, коли будуть підготовлені сховища. Але Олександр Лукашенко тепер каже, що у Білорусі "більше сховищ, ніж сільських собак", і кілька з них вже відремонтовані.

Москва каже, що контроль над ракетами, які є тактичною, а не стратегічною зброєю великої дальності, залишається за нею.

"Я не планую воювати зі США… тактичної зброї достатньо, - сказав Лукашенко. - "Іскандер" летить на 500 кілометрів і більше".

"Це розгортання не створює нової загрози для країн НАТО, тому вони не сприймають його серйозно, - стверджує Тихановська. На її думку, західні країни не бачать різниці між ракетою, випущеною з Росії чи Білорусі.

Росія вже має ядерну зброю у своїй найзахіднішій частині - в Калінінградській області. В межах її досяжності Польща та країни Балтії.