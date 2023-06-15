Найгучніше в Австралії зникнення дівчинки. Чому родина просить переглянути справу 50 років по тому

Том Хаусден

Сідней

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шеріл Гріммер зі своїм батьком Вінсом, який служив в австралійській армії

Сім'я дівчинки, яка зникла в Австралії 53 роки тому, звернулась до генерального прокурора Нового Південного Уельсу з проханням повторно розглянути справу.

Трирічна Шеріл Гріммер зникла з пляжу біля Вуллонгонга на південному сході Австралії у 1970 році, незабаром після того як її родина переїхала з Великої Британії.

Попри масштабні пошуки, слідів дитини так і не знайшли, але розслідування 2011 року дійшло висновку, що вона померла.

У 1971 році 17-річний хлопець нібито зізнався у викраденні та вбивстві дівчинки, але у 2019 році у цій справі виявили серйозні порушення.

Суддя Верховного суду постановив, що зізнання пролунало під час допиту в поліції, який не відповідав інструкціям щодо допиту неповнолітніх. І таким чином, його не можна використовувати як доказ.

На суді підозрюваний відмовився визнати свою вину.

Поліція не повідомляє, чи залишився цей чоловік підозрюваним у справі, правоохоронці також не можуть назвати його імені через юридичні причини.

Попередній генеральний прокурор Марк Спікман назвав провал судового процесу у 2019 році "тупиком" в одній із найгучніших справ Австралії.

"Я не хочу, щоб будь-яка інша сім'я пройшла через те, що довелося пережити нам. Я злий", - сказав тоді брат Шеріл Рікі кореспонденту BBC Джону Кею для подкасту Fairy Meadow.

Але австралійська поліція продовжила розслідування, і у 2020 році уряд Нового Уельсу збільшив винагороду за інформацію у справі до 1 мільйона австралійських доларів (680 000 доларів США).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шеріл шукали поліція і місцеві

Тепер сім'я Гріммер надіслала листа наступнику Спікмена, Майклу Дейлі, з проханням ще раз переглянути рішення судді. BBC звернулася до офісу Дейлі за коментарем.

Говорячи про розслідування 2019 року, суддя Роберт Аллан Халм заявив, що під час допиту в поліції у 1971 році у підозрюваного підлітка не було ні опікуна, ні адвоката.

Він зазначив, що хлопець мав "інтелект нижче середнього" і був "більш вразливим, ніж звичайний 17-річний підліток через неправильне виховання".

Але сім'я Гріммер каже, що це рішення не враховувало "жертву злочину", і зазначає, що їх турбує, що у вироку не лунало ім'я Шеріл.

"Я вважаю, що це суперечить зобов'язанням Австралії дотримуватися прав людини", - йдеться в листі, підписаному Майклом Гріммером, двоюрідним братом Шеріл.

Родина каже, що деталі зізнання були "підтверджені під час повторного розслідування у 2016-17 роках".

У листі також міститься заклик до Дейлі дозволити подати заяву до Верховного суду Нового Уельсу про нове розслідування та скасувати обмеження для ЗМІ, які не дають оприлюднити ім'я попереднього підозрюваного. А це могло б спонукати інших можливих свідків виступити.

Автор фото, Family Handout Підпис до фото, Шеріл з двома братами

Сім'я Гріммер переїхала до Австралії з Великої Британії незадовго до того, як Шеріл зникла.

Востаннє дівчинку бачили на пляжі, куди вона прийшла з мамою і двома старшими братами. Поки мати збирали речі, діти пішли до душових кабінок, але незабаром старший брат Рікі повернувся і сказав, що Шеріл не виходить із кабінки. Коли мати побігла до кабінок, дівчинки там вже не було.