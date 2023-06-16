"Хірург експериментував наді мною і зруйнував моє життя"

Люсі Адамс

Кореспондентка BBC Scotland

10 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Ліенн Сазерленд постійно живе з болем і ходить на милицях через невдалу операцію

Коли Ліенн Сазерленд був 21 рік і вона страждала від хронічної мігрені, один із найкращих хірургів Шотландії запропонував зробити їй операцію.

Їй сказали, що вона проведе в лікарні кілька днів і має 60% шансів на покращення свого стану. Натомість вона пробула в лікарні кілька місяців, поки хірург Сем Ельджамель оперував її сім разів.

Виявилося, що її хірург - колишній керівник нейрохірургії Національної служби охорони здоров'я (NHS) у Тейсайді - завдавав шкоди пацієнтам і наражав їх на небезпеку протягом багатьох років, але керівництво дозволяло йому продовжувати працювати.

NHS у Тейсайді стверджувала, що дізналася про підозри щодо лікаря лише у червні 2013 року і відтоді за ним організували нагляд. Але джерело в NHS розповіло BBC, що служба охорони здоров'я знала про серйозні занепокоєння щодо роботи хірурга ще в 2009 році.

BBC поспілкувалася з трьома хірургами, які працювали під керівництвом Ельджамеля. Усі троє сказали, що він був лиходієм, якому дозволяли поводитися так, ніби він був богом, і шкодити пацієнтам - частково через фінансування досліджень, яке відділ отримував завдяки йому.

Тим часом служба охорони здоров'я повідомила BBC, що співпрацює з урядом Шотландії щодо незалежної перевірки лікування пацієнтів під керівництвом Ельджмеля, і що вона не може коментувати окремі випадки.

"Я була його піддослідним кроликом"

Підпис до фото, До операцій Ліенн мала роботу і їздила з друзями на відпочинок за кордон

До операції 2011 року Ліенн мала роботу і їздила з друзями у відпустку за кордон, але її життя затьмарювали мігрені.

Ельджамель, якого вважали найкращим нейрохірургом у Шотландії, сказав, що може їй допомогти.

Їй пообіцяли зробити одну операцію, після якої вона мала повернутися додому за кілька днів.

Хірург мав видалити невелику частину її черепа, щоб зменшити тиск, і використати новий клей, щоб заклеїти рану.

"На жаль, він не герметизувався належним чином, рана розірвалася, і мозкова рідина почала текти мені по шиї", - розповіла Ліенн ВВС.

За її словами, наступного дня її лікарняне ліжко було "просочене" спинномозковою рідиною.

Коли вона встала, щоб піти в туалет, вона впала, і рідина розлилася по підлозі. Медсестра поставила попереджувальний знак про мокру підлогу.

Ліенн каже, що її мамі довелося ловити Ельджмеля в коридорі, щоб змусити його підійти й подивитися на неї, після чого її швидко відвезли назад в хірургію.

Після цього Ліенн провела в лікарні кілька місяців. Вона захворіла на менінгіт і гідроцефалію. Ельджамель наказав зробити їй чотири поперекові пункції, хоча в її медичній карті йдеться, що їй не можна було цього робити.

Тепер Ліенн знає, що клей, який він використовував, був частиною дослідницького випробування.

"Експерименти наді мною - ось що він робив, - каже вона. - Я була його піддослідним кроликом".

"Він мав повну волю над моїм тілом. Він грався в бога з моїм тілом, і NHS вручила йому скальпель сім разів", - додає вона.

Коли Лінн спробувала сказати про свої занепокоєння персоналу, їй сказали, що Ельджамель врятував їй життя. Їй не сказали ані про те, що він перебуває під слідством, ані про те, що пізніше він був змушений піти у відставку.

Лише після перегляду нещодавніх репортажів BBC вона зрозуміла, що була така не одна.

"Щоб таке більше ніколи не повторилося"

Ліенн зараз 33. Вона живе з постійним болем і ходить на милицях. У неї в тілі стоїть спеціальна трубка під назвою шунт, яка контролює спинномозкову рідину.

"Я мріяла бути поліцейською, а тепер цього ніколи не станеться, - каже вона. - Я не можу зробити кар'єру, яку хочу, не можу вести спосіб життя, який хочу, не можу мати дітей".

"Усе це у мене забрали не з моєї вини", - додає вона.

Ліенн - одна зі 100 пацієнтів, які закликають до публічного розслідування шкоди, яку заподіяв хірург Ельджамель.

І хоча шкода для їхнього власного здоров'я є незворотною, вони хочуть переконатися, що винні понесуть відповідальність, і що жоден інший хірург не зможе завдати такої шкоди в майбутньому.

Вона каже, що зрозуміла, що він завдав шкоди іншим пацієнтам лише після того, як подивилася сюжет BBC.

"Я думала, що це лише я, я не знала, що є ще 99 людей, - каже вона. - Я не розумію, як йому вдалося змити кров з рук і піти додому".

"Керівництво знало"

Підпис до фото, Сем Ельджамель очолював відділення нейрохірургії в лікарні Ninewells у Данді

Після внутрішніх і зовнішніх перевірок у 2013 році Ельджамеля відсторонили, після чого він поїхав працювати до Лівії.

Марк (ім'я змінене) працював разом з Ельджамелем і вирішив розповісти про це ВВС.

"Тоді я висловлював занепокоєння, але мені закрили рота", - каже він і додає, що був занадто молодим, щоб діяти рішучіше. Тепер він шкодує про це.

За його словами, медсестри, старші хірурги та менеджери вже у 2009 році знали, що Ельджамель регулярно був за межами лікарні, виконуючи приватну роботу, коли він мав оперувати пацієнтів.

Марк каже, що Ельджамель щотижня залишав молодших хірургів оперувати без нагляду, і керівництво про це знало.

"Недоторканний"

Марк пригадує, як одного разу він був у хірургії, коли молодший хірург оперував пацієнта Ельджамеля і випадково перерізав спинний мозок.

Цей пацієнт назавжди залишився інвалідом.

Три хірурги розповіли ВВС, що Ельджамель заохочував їх не використовувати рентген, тому що був дуже зарозумілим і тому, що це заощаджувало йому гроші.

Вважають, що в результаті він прооперував не в тому місці на хребті щонайменше 70 пацієнтів, внаслідок чого багато з них назавжди отримали інвалідність.

Марк каже, що однією з причин, чому Ельджамеля вважали "недоторканним", було те, що він приніс відділенню багато грошей завдяки своїм дослідницьким проєктам, хоча їх багато хто вважав "дивними і навіть сумнівними".