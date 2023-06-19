В океані зник підводний човен, що возив туристів до "Титаніка"

Гарет Еванс

BBC News

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Титанік" лежить на дні Атлантики на глибині 3800 метрів (фото ілюстративне)

Підводний апарат приватної компанії OceanGate Expeditions, який мав оглянути уламки "Титаніка" на дні Атлантики, загубився в океані. На пошуки батискафа, на борту якого були люди, відправили рятувальну місію.

У понеділок компанія підтвердила зникнення свого підводного апарату і заявила, що "вивчає та мобілізує всі можливості", щоб безпечно повернути екіпаж.

"Наша увага зосереджена на членах екіпажу підводного апарату та їхніх родинах", - йдеться у заяві OceanGate.

У підводному апараті компанії можуть розміститися п'ять людей. Зазвичай це пілот, троє туристів і один дослідник. Скільки людей було на борту апарата, який загубили, невідомо.

У пошуках допомагають кілька урядових установ і глибоководних компаній.

Невеликі підводні апарати час від часу за гроші спускають на дно туристів і експертів, щоб оглянути кістяк "Титаніка".

Приватна компанія OceanGate Expeditions, яка пропонує підводні апарати для глибоководних експедицій, нещодавно повідомила на своїх сторінках у соцмережах, що "планує" нову експедицію.

Компанія бере 250 тисяч доларів за місце у батискафі, який здійснює 8-денну подорож до затонулого корабля.

У своєму рекламному оголошенні компанія пише, що мандрівка на її підводному апараті з вуглецевого волокна дає "шанс вийти за межі повсякденного життя та відкрити щось справді надзвичайне".

BBC звернулася до компанії за коментарем.

"Титанік" лежить на глибині 3800 метрів на дні Атлантичного океану приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, в Канаді.

Пасажирський лайнер, який був найбільшим кораблем свого часу, зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в 1912 році. З 2200 пасажирів і членів екіпажу загинули понад 1500.