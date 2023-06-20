Пошуки човна, що возив туристів до "Титаніка". Часу на порятунок лишається обмаль

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Титанік" затонув під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка, зіткнувшись з айсбергом у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року. Загинули понад 1 500 людей

Тривають пошуки невеликого підводного човна, що перевозив туристів до місця аварії "Титаніка" в Атлантичному океані.

Судно вважають зниклим безвісти з ранку неділі за місцевим часом. На борту перебували п'ятеро людей.

Рятувальники працюють цілодобово у центрі Атлантики, але досі жодних сигналів від судна не надходило.

До операції долучились військово-морські сили США й Канади та комерційні глибоководні фірми.

Станом на понеділок вважали, що у людей на батискафі залишилося кисню щонайбільше на чотири дні.

Відомо, що серед пасажирів - 59-річний британський мільярдер та дослідник Хаміш Гардінг (це підтвердила його родина). Гардінг очолює компанію Action Aviation, яка працює у галузі міжнародної авіації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британський мільярдер Хаміш Гардінг перебував на борту підводного човна, повідомила його родина

На борту також були пакистанський бізнесмен Шахзада Дауд та його син Сулеман - це також підтвердила їхня родина.

Перед зануренням Хаміш Гардінг написав у фейсбуку, що до них приєднається французький дослідник Поль-Анрі Наржеоле.

Повідомляють також, що серед пасажирів був Стоктон Раш, виконавчий директор OceanGate Expeditions - приватної компанії, якій належав зниклий човен.

Зв'язок з підводним апаратом втратили приблизно через годину 45 хвилин після занурення.

Зараз його шукають морські літаки спостереження ВМС США та Канади, серед яких високотехнологічний літак P8 Poseidon, який може виявляти об'єкти під водою.

До пошуків залучені військові літаки, підводний човен та гідроакустичні буї.

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб отримати якнайбільше можливостей у цьому районі", — заявив на пресконференції контрадмірал Джон Могер з берегової охорони США.

Що відомо про підводний човен

Підводний апарат, який занурювався до "Титаніка", важить 10 432 кг і, як вказано на вебсайті виробника, може опускатися на глибину до 4 тис. метрів. Він здатен забезпечувати життєдіяльність п'ятьох членів екіпажу протягом 96 годин.

Субмарина, яку зараз намагаються знайти, мала назву "Полар принс". Вона використовувалась в кількох експедиціях, повідомив власник апарату в інтерв'ю ВВС.

На сайті компанії, яка розробляє підводні апарати для занурень, йдеться, що після успішних експедицій до "Титаніка" у 2021 та 2022 роках вона планує продовжувати подібні тури щороку.

Одна з експедицій, що складається з 12 занурень, запланована на літо 2023 року.

У твіттері компанії є дописи про перші кілька занурень. З приватних клієнтів вона бере по 250 тис. доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції, що дозволяє побачити затонуле судно.

Таку подорож називають "шансом вийти за межі повсякденного життя і відкрити для себе щось дійсно екстраординарне".

Одне занурення до "Титаніка" із поверненням на сушу, за повідомленнями, займає близько восьми годин.

"Титанік" лежить на глибині 3,8 тис. метрів в Атлантичному океані, за 600 км від острова Ньюфаундленд на північному сході Канади.

Цей пасажирський лайнер був найбільшим свого часу. 1912 року він зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка. З 2 200 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, загинули понад 1 500.

Затонуле судно знайшли у 1985 році й від тоді його активно вивчають.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan Підпис до фото, Ніс "Титаніка" легко впізнати навіть після тривалого перебування під водою

Минулого місяця науковці створили перше повнорозмірне цифрове сканування судна за допомогою. Воно забезпечує унікальний тривимірний вигляд, дозволяючи побачити судно так, ніби воно лежить на суші.

Автор фото, Atlantic Productions/Magellan