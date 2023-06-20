Чи вдасться врятувати батискаф, що вирушив до "Титаніка"? Розповідають учасники експедиції

Кетрін Армстронг і Джордж Райт

BBC News

1 година тому

Автор фото, CBS News Підпис до фото, Підводний апарат "Титан" (архівне фото)

У Північній Атлантиці триває масштабний пошук батискафа "Титан", який зник у неділю, з трьома туристами і двома членами екіпажу на борту, що перевозив їх до місця аварії "Титаніка" в Атлантичному океані.

Двоє чоловіків, які тогоріч здійснили таку ж подорож, поділилися своїми думками про можливість порятунку човна.

Дослідницьке судно "Полар принс" втратило зв'язок із командою батискафу через годину та 45 хвилин після занурення.

За оцінками Берегової охорони США, станом на 21:00 за Грінвічем у понеділок (23:00 за київським часом) на батискафі залишалося від 70 до 96 годин аварійного запасу кисню.

Компанія OceanGate, якій належить зниклий апарат, заявила, що вивчає всі можливості безпечного повернення екіпажу.

До рятувальної операції долучилися державні інстанції.

Автор фото, PA MEDIA/ACTION AVIATION Підпис до фото, Експедиційне судно "Полар принс"

Кореспондент CBS Девід Пог, який торік брав участь в такій самій експедиції, каже, що без сторонньої допомоги люди не зможуть вибратись.

Він пояснив ВВС, що пасажирів всередині основної капсули закривають за допомогою кількох болтів, які кріпить та видаляє зовнішня команда.

За його словами, судно має сім різних функцій, які дозволяють йому спливати на поверхню, і те, що жодна з них досі не спрацювала, дійсно турбує.

Якщо субмарина опиниться у пастці чи отримає пробоїну, то піднятись на поверхню пасажири не зможуть, зазначив Пог.

"Там немає резервної копії, немає рятувальної капсули", - пояснив він.

Майк Рейс, сценарист телевізійних комедій, який також брав участь в експедиції минулого року, каже, що він налаштований "не дуже оптимістично".

"Я знаю, яка там логістика, і наскільки величезний океан і малий цей батискаф".

"Якщо він на самому дні, то не знаю, як хтось зможе отримати до нього доступ, не кажучи вже про те, щоб підняти його на поверхню", - додав він.

Берегова охорона Бостона, яка керує пошуковою операцією, повідомила у твіттері, що екіпаж з п'яти людей занурився в неділю вранці, і екіпаж "Полар принс" втратив з ними зв'язок приблизно через годину та 45 хвилин після початку занурення апарату.

Вважається, що глибоководний апарат "Титан" у цей час перебував приблизно за 1450 км від узбережжя Кейп-Код.

У понеділок контрадмірал берегової охорони США Джон Могер заявив, що пошук зниклого батискафа в такому віддаленому районі - це надзвичайно складне завдання.

За його словами, рятувальники шукають "Титан" як на поверхні - якщо йому вдалося спливти, але він втратив зв'язок із материнським кораблем - так і під водою за допомогою гідролокаторів.

Ускладнює порятунок той факт, що під водою не працює ні GPS, ні радіо, а це означає, що нині немає можливості зв'язатися з судном.

"Коли материнський корабель стоїть прямо над підводним човном, вони можуть надсилати туди й назад короткі текстові повідомлення. Очевидно, що вони більше не отримують відповіді", - каже Пог, додавши, що під час його минулорічної подорожі "Титан" загубився приблизно на три години.

Він зазначив, що спочатку взагалі не наважувався піднятися на борт підводного човна, оскільки складалося враження, що деякі його компоненти "готували до використання в порядку імпровізації".

За словами Пога, розробники й власники "Титану" запевнили його, що основну капсулу розробили спільно з НАСА та Вашингтонським університетом і вона "надійна, як скеля".

Майк Рейс додав, що "Титан" - це "красиво спроєктований батискаф", але через характер експедиції можуть виникнути проблеми.

"Це не означає, що судно - погане. Просто це нові технології, які вивчають під час експлуатації".

"Згадайте перші дні космічної програми або перші дні авіації, коли було багато помилок на шляху до розуміння того, що ви робите".

Що могло статися?

Експерт з глибоководних апаратів, професор Алістер Грейг з Університетського коледжу Лондона в інтерв'ю ВВС запропонував кілька варіантів розвитку подій.

Згідно з одним з них, на "Титані" сталася аварія, судно скинуло баласт і піднялося на поверхню.

За словами директора програми ВВС Travel Show Саймона Платтса, який торік зняв документальний фільм про "Титан", Стоктон Раш, генеральний директор і засновник компанії OceanGate, не дає жодних гарантій, що під час занурення пасажири зможуть побачити рештки "Титаніка", і попереджає, що це дуже небезпечне середовище.

За його словами, субмарина управляється за допомогою інноваційних технологій, які інколи можуть давати збої.

В інтерв'ю ВВС Платтс сказав: "У мене склалося враження, що іноді щось може піти не так. Але коли я був на субмарині, не було жодних ознак того, що може статися катастрофа".

Колишній директор австралійського проєкту з порятунку підводних човнів Френк Оуен в інтерв'ю ВВС сказав, що завдання людей на борту батискафа - зберігати спокій та не витрачати надто багато кисню.

Якщо вони почнуть панікувати чи надто багато рухатися, то запаси кисню швидко добігають кінця, нагадав він.

Друга проблема, за його словами, це пошук "Титану". Виявити його на поверхні буде порівняно легко, а під водою значно складніше.

"Якщо стався збій живлення або зв'язку, - а це могло статися, - тоді підводний апарат бовтатиметься на поверхні, чекаючи, коли його знайдуть", - сказав він.

Інший сценарій, за його словами, полягає в тому, що корпус субмарини отримав пошкодження та почав наповнюватися водою. "Тоді прогноз не дуже сприятливий", - зазначив Грейг.

За словами професора Грейга, якщо апарат спустився на морське дно і не може піднятися на поверхню власними силами, варіантів залишається небагато.

"Хоча підводний апарат може бути ще цілий, але, якщо він лежить на глибині понад 200 м, є дуже мало суден, здатних спуститися на таку глибину, і точно це не зможуть зробити водолази, - сказав він. - Апарати, призначені для порятунку підводних човнів ВМС, звісно, не можуть опуститися на глибину, близьку до глибини "Титаніка".

Що відомо про підводний човен

Підводний апарат, який занурювався до "Титаніка", важить 10 432 кг і, як вказано на вебсайті виробника, може опускатися на глибину до 4 тис. метрів. Він здатен забезпечувати життєдіяльність п'ятьох членів екіпажу протягом 96 годин.

Субмарина, яку зараз намагаються знайти, мала назву "Полар принс". Вона використовувалась у кількох експедиціях, повідомив власник апарату в інтерв'ю ВВС.

На сайті компанії, яка розробляє підводні апарати для занурень, йдеться, що після успішних експедицій до "Титаніка" у 2021 та 2022 роках вона планує продовжувати такі тури щороку.

Одна з експедицій, що складається з 12 занурень, запланована на літо 2023 року.

У твіттері компанії є дописи про перші кілька занурень. З приватних клієнтів вона бере по 250 тис. доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції, що дозволяє побачити затонуле судно.

Таку подорож називають "шансом вийти за межі повсякденного життя і відкрити для себе щось дійсно екстраординарне".

Одне занурення до "Титаніка" із поверненням на сушу, за повідомленнями, займає близько восьми годин.

"Титанік" лежить на глибині 3,8 тис. метрів в Атлантичному океані, за 600 км від острова Ньюфаундленд на північному сході Канади.

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Цей пасажирський лайнер був найбільшим свого часу. 1912 року він зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка. З 2 200 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, загинули понад 1 500.