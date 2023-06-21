Пошуки батискафа "Титан": рятувальники почули "підводні шуми", але шансів дедалі менше

Кетрін Армстронг

BBC News

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, "Титан" перед зануренням

У Північній Атлантиці тривають пошуки зниклого підводного апарату "Титан", зв'язок з яким перервався у неділю. В районі зниклого батискафу рятувальники почули "підводні шуми".

Дослідницьке судно "Полар принс" втратило зв'язок з екіпажем батискафа за годину й 45 хвилин після початку занурення до уламків "Титаніка". За оцінками фахівців, у п'яти людей на борту запасів кисню залишилось приблизно на 30 годин - це означає, що вони закінчаться приблизно о 10:00 за Гринвічем у четвер.

Берегова охорона США повідомила, що канадський літак P-3 зафіксував "підводні шуми".

Після цього "операції дистанційно керованих апаратів перенесли в інше місце у спробі з'ясувати походження шумів. Ці пошуки дали негативні результати, але продовжуються", повідомила вранці в середу берегова охорона США.

Раніше американські ЗМІ повідомляли про витік службової записки міністерства внутрішньої безпеки США, в якій йшлося про те, що інший канадський літак P-8, оснащений засобами підводного виявлення, теж почув підводні шуми.

Капітан берегової охорони США Джеймі Фредерік зазначив, що станом на другу половину дня вівторка американські та канадські кораблі берегової охорони та приватні судна прочесали територію площею 7600 квадратних миль.

За словами Девіда Мірнса, керівника експедиції, який стежив за перебігом операції, до району також прибуло комерційне судно для укладання труб.

"Ми сподіваємося, що воно зможе досягти таких глибин - 3800 метрів - для пошуку підводного апарату та його підйому на поверхню, - сказав він ВВС. - Є певна надія, що це може статися".

Крім того, дані з літака P-3 передали експертам ВМС США для подальшого аналізу, який врахують в майбутніх планах пошуку, - написала Берегова охорона у твіттері.

Згідно зі службовою запискою уряду США, з якою ознайомилися американські ЗМІ, у вівторок "шум" лунав із 30-хвилинними інтервалами.

Кріс Браун, дослідник і друг британського мільярдера та дослідника Хаміша Гардінга, який перебуває на борту зниклого судна, сказав, що шуми, про які "всі писали", "саме те, чого я очікував, що Хаміша".

"Якщо шум буде безперервний, його ніхто не вловить. Але якщо він лунатиме кожні 30 хвилин, є припущення, що це роблять люди", - сказав він.

"Я впевнений, що всі вони економлять кисень та енергію, бо там холодно і темно".

Автор фото, PA Media

Після виявлення шумів наукове товариство "Клуб дослідників", членами якого є двоє чоловіків на борту зниклого батискафа, поділилося оптимістичними прогнозами.

"Є підстави для надії, що на місці виявили ймовірні ознаки життя", - йдеться у заяві президента організації.

"Полар принс" прибув до місця, де 110 років тому затонув "Титанік", у ніч на 18 червня. Батискаф "Титан" мав розпочати занурення вранці того ж дня, але втратив зв'язок із поверхнею за годину та 45 хвилин після початку занурення, приблизно о 09:45 за місцевим часом.

Екіпаж "Полар принс" не відразу повідомив берегову охорону США про те, що зв'язок з "Титаном" перервався: їх повідомили про це приблизно о 17:45 - через вісім годин. Після цього командний центр відомства у Бостоні почав координувати пошукові роботи.

Автор фото, PA Media/Action Aviation Підпис до фото, Експедиційне судно "Полар принс"

Імовірно, батискаф був приблизно за 1450 км на схід та 650 км на південь від Сент-Джонса - східного міста на острові Ньюфаундленд.

Контрадмірал берегової охорони США Джон Могер заявив у понеділок, що пошуки ведуть за двома напрямками: надводний пошук на випадок, якщо "Титан" сплив на поверхню, але якимось чином втратив зв'язок та підводний гідролокаційний пошук.

Спочатку батискаф шукали ехолотами, потім, у вівторок, залучити підводний безпілотний апарат.

Берегова охорона направила два літаки C-130 Hercules для пошуку підводного апарату на поверхні води, до них приєднався канадський літак C-130 та літак P8, оснащений підводним сонаром.

У цьому районі також розмістили гідроакустичні буї.

Джон Могер заявив: якщо судно виявлять під водою, для його порятунку знадобляться додаткові фахівці.

Майк Малрой, колишній заступник міністра оборони США, сказав ВВС, що найімовірніше підняти "Титан" на поверхню зможуть лише спеціалізовані дистанційні підводні апарати ВМС США.

Хто був на борту?

Відомо, що на борту було п'ять пасажирів: це 58-річний британський бізнесмен і дослідник Хаміш Гардінг, 48-річний бізнесмен з Пакистану Шахзада Давуд та його 18-річний син Сулеман, 77-річний французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, а також 61-річний Стоктон Раш - генеральний директор туристичної компанії OceanGate Expeditions, що організувала занурення.

Що відомо про підводний човен

Підводний апарат, який занурювався до "Титаніка", важить 10 432 кг і, як вказано на вебсайті виробника, може опускатися на глибину до 4 тис. метрів. Він здатен забезпечувати життєдіяльність п'ятьох членів екіпажу протягом 96 годин.

Субмарина, яку зараз намагаються знайти, мала назву "Полар принс". Вона використовувалась в кількох експедиціях, повідомив власник апарату в інтерв'ю ВВС.

На сайті компанії, яка розробляє підводні апарати для занурень, йдеться, що після успішних експедицій до "Титаніка" у 2021 та 2022 роках вона планує продовжувати подібні тури щороку.

Одна з експедицій, що складається з 12 занурень, запланована на літо 2023 року.

У твіттері компанії є дописи про перші кілька занурень. З приватних клієнтів вона бере по 250 тис. доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції, що дозволяє побачити затонуле судно.

Таку подорож називають "шансом вийти за межі повсякденного життя і відкрити для себе щось дійсно екстраординарне".

Одне занурення до "Титаніка" із поверненням на сушу, за повідомленнями, займає близько восьми годин.

"Титанік" лежить на глибині 3,8 тис. метрів в Атлантичному океані, за 600 км від острова Ньюфаундленд на північному сході Канади.

Цей пасажирський лайнер був найбільшим свого часу. 1912 року він зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка. З 2 200 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, загинули понад 1 500.