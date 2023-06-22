Канали пересихають. Супутникові знімки показують шкоду від підриву Каховської ГЕС

Ерван Ріво, Марк Пойнтінг і Роб Інгленд

BBC Verify

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Одне з найбільших водосховищ Європи висихає після підриву Каховської греблі на півдні України.

Супутникові зображення, які проаналізувала BBC Verify, показують, що чотири мережі каналів відокремлені від сховища.

ООН каже, що порушено постачання питної води для понад 700 000 людей - переважно в окупованих Росією районах України.

За словами експертів, втрата води з каналів буде критичною для виробництва продуктів в регіоні.

Каховську греблю, ймовірно, підірвали росіяни вранці 6 червня, що спричинило масштабну повінь, яка завдала величезної шкоди людям та сільськогосподарським угіддям по всьому регіону.

Супутникові знімки показують, що після руйнування греблі рівень води як у водосховищі, так і в каналах, які він живить, продовжує падати.

Окрім того, що ці канали були джерелом питної води для значної частини південної України, вони також забезпечували зрошення величезних площ сільськогосподарських угідь. Гребля також захищала від повеней території, розташовані нижче за течією, - головним чином на півдні та південному заході.

BBC Verify за допомогою супутникових знімків стежила за чотирма каналами, з'єднаними з водосховищем. І до 15 червня усі вони були від нього вже відокремлені, оскільки рівень води у водоймі продовжував падати.

Подальші зображення показують, що резервуар, який раніше містив 18 кубічних кілометрів води, суттєво висох.

Першими відкрилися мілкіші частини водосховища, що дало можливість побачити форму частини річища Дніпра до будівництва дамби в 1956 році.

Зображення показують, що у каналах на відстані від сховища поки що є вода, і наразі незрозуміло, через який проміжок часу вони повністю висохнуть.

Перед повномасштабною війною Росії проти України ці канали живили близько 5840 квадратних кілометрів орних угідь по обидва боки Дніпра, причому понад половина цієї території отримувала воду зі зрошувальних систем.

За даними українського уряду, у 2021 році на цих площах зібрали близько двох мільйонів тонн зернових та олійних культур.

За словами Інбал Беккер-Решеф, програмної директорки NASA Harvest, консорціуму, що досліджує глобальну продовольчу безпеку, після руйнування греблі затоплені значні території нижче за течією. Водночас довгостроковою проблемою для харчової промисловості буде втрата водопостачання через пересихання великих систем каналів, каже вона.

"Канали переважно зрошують літні культури… як-от кукурудзу, соєві, частково соняшник. Але вони також зрошують пшеницю, яка є озимою культурою, й багато овочів і фруктів, зокрема дині", - пояснює дослідниця.

Пересихання системи каналів може зробити сільськогосподарські угіддя вразливими до посухи, а також матиме наслідки для постачання питної води.

Докторка Беккер-Решеф каже, що якщо канали залишити сухими, вони можуть почати заповнюватися мулом, що знижує їхню ефективність - і чим довше вони залишатимуться в такому стані, тим гіршою буде ситуація.

Мартін Гріффітс, координатор ООН з надання надзвичайної допомоги, раніше говорив BBC, що руйнування матиме "великий вплив на глобальну продовольчу безпеку", й називав постраждалі території "житницею не лише для України, а й для світу".

Україна є великим експортером соняшнику, кукурудзи, пшениці та ячменю. Війна спричинила глобальні проблеми з постачанням, особливо в країнах Близького Сходу та Африки, які значною мірою залежать від українського зерна.

Чи є вихід?

Одним із небагатьох довгострокових рішень для водної безпеки в цьому районі є відновлення греблі.

"Зараз рівень води впав, вода просто не доходить до систем [каналів], щоб її підняти, потрібно відновити греблю", - сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Експерти попереджають, що ця територія зазнає більших ризиків як посухи, так і повеней, оскільки гребля допомагала регулювати екстремальні підйоми та падіння рівня води.

"Тепер цілий басейн річки, розташований нижче за течією, не контролюється", - каже Яап Фліквірт, радник з управління повенями та узбережжям інженерно-консультаційної компанії Royal Haskoning DHV. - У більш вологі періоди хвилі повені просто проходитимуть через нього".

Якщо греблю не відремонтують - або не встановлять потужний захист від повеней - деякі території можуть виявитися непридатними для людей, оскільки вони розташовані близько до річки, каже Фліквірт.