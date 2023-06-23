Батько з сином і мандрівник-мільярдер. Хто був на борту затонулого батискафа Титан

Марі Джексон і Метью Девіс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Dawood family/Lotus Eye Photography/Reuters Підпис до фото, На борту "Титана" були генеральний директор компанії-організатора подорожі, британський дослідник-мільярдер, французький дайвер і батько з сином

Берегова охорона США підтвердила, що всі п'ятеро пасажирів на борту зниклого підводного апарату "Титан" мертві.

Частини судна знайшли неподалік від уламків "Титаніка".

За словами контрадмірала Джона Могера, те, що залишилось від батискафа, свідчить про "катастрофічний вибух".

На борту були генеральний директор компанії-організатора подорожі, британський дослідник-мільярдер, французький дайвер і батько з сином.

Могер зазначив, що він не може гарантувати, що вдасться знайти їхні тіла - через "невблаганний океан".

Що ми знаємо про цих людей?

Стоктон Раш, 61 рік

Автор фото, Reuters

Стоктон Раш був генеральним директором OceanGate - фірми, яка керує подорожами до "Титаніка". У компанії підтвердили, що він був на борту.

Він був досвідченим інженером, який раніше проєктував літак і працював над іншими малими підводними суднами.

Раш заснував компанію в 2009 році, щоб запропонувати клієнтам можливість здійснити глибоководну подорож, і потрапив на перші шпальти газет у 2021 році, коли його компанія почала поїздки до місця аварії "Титаніка".

Учасники експедиції, які платять за неї по 250 000 доларів, подорожують близько 600 км на більшому кораблі до району над місцем аварії, а потім здійснюють восьмигодинне занурення до "Титаніка" на підводному апараті розміром з вантажівку під назвою "Титан".

У статті 2017 року на вебсайті Принстонського університету, де він навчався, ішлося, що Раш бере участь у кожному зануренні OceanGate.

Він був одружений з Венді Раш, яка є праправнучкою Ісидора та Іди Штраус, які загинули під час аварії "Титаніка".

Майк Райс, сценарист і продюсер "Сімпсонів", занурювався разом з Рашем до "Титаніка" на іншому підводному апараті OceanGate. Він назвав його "магнетичною людиною" та "останнім з американських мрійників".

Геміш Гардінг, 58

Автор фото, Lotus Eyes Photography

Британський мандрівник і шукач пригод керував компанією Action Aviation, яка є дилером приватних літаків у Дубаї, здійснив кілька відчайдушних експедицій.

Він кілька разів відвідував Південний полюс - одного разу з колишнім астронавтом Баззом Олдріном - і полетів у космос у 2022 році на борту Blue Origin.

Йому належали три рекорди Гіннеса, включно з найдовшим перебуванням на глибині океану під час занурення у Маріанській западині.

Улітку 2022 року він розповів журналу Business Aviation Magazine, що виріс у Гонконзі, здобув кваліфікацію пілота в середині 1980-х у Кембриджі та створив свою авіабудівну компанію після того, як заробив гроші на банківському програмному забезпеченні.

За його словами, занурення до "Титаніка" мало відбутися в червні 2022 року, але його відклали, оскільки "підводний апарат, на жаль, був пошкоджений під час попереднього занурення". За його словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Я вважаю, що всі ці ризики є прорахованими, і ми добре розуміємо їх перед початком", - сказав він.

Минулими вихідними він написав у фейсбуці, що ця місія, "імовірно, буде першою і єдиною в 2023 році", через погані погодні умови в Ньюфаундленді, звідки відправляються експедиції.

Пізніше його пасинок Браян Сас написав у фейсбуці (і згодом видалив допис), що його вітчим "пропав безвісти на (підводному) човні".

Террі Віртс, астронавт NASA у відставці, сказав, що його друг був "квінтесенцією британського дослідника", який любив пригоди, але не був залежним від адреналіну.

"Хтось дивиться Netflix, хтось грає в гольф, а Геміш відправляється на дно океану чи в космос", - сказав він у програмі BBC Radio 4 Today.

Гардінг разом із Полом-Анрі Наржоле, який також загинув на борту "Титана", був членом Клубу дослідників, маловідомої групи, що існує не одне сторіччя, до складу якої входили сер Едмунд Гілларі та Амелія Ергарт.

Шахзада Давуд, 48 років, і Сулеман Давуд, 19 років

Автор фото, Dawood family

Британський бізнесмен Шахзада Давуд походив з однієї з найбагатших родин Пакистану. Він вирушив в експедицію на "Титані" разом зі своїм сином-студентом Сулеманом.

Давуд жив з дружиною Крістін та дочкою Аліною на південному заході Лондона. Перед зануренням родина провела місяць у Канаді.

Шахзада був віцеголовою пакистанського конгломерату Engro Corporation, який є великим виробником добрив.

Він співпрацював із сімейним фондом Dawood Foundation, а також з інститутом SETI, каліфорнійською дослідницькою організацією, яка займається пошуком позаземного життя.

У заяві родини Шахзади йдеться, що він цікавився "вивченням різних природних середовищ існування" і раніше виступав в ООН та в Оксфордському союзі.

Він навчався у Філадельфії, США, та в Букінгемському університеті в Англії, який закінчив у 1998 році.

Сулеман був студентом Університету Стратклайда в Глазго, де він щойно закінчив свій перший курс у бізнес-школі університету.

Після новин про його смерть тітка Сулемана розповіла NBC News, що 19-річний хлопець сказав, що перспектива поїздки його лякає, але хоче порадувати свого батька.

У заяві родини також ідеться, що він був "великим шанувальником наукової фантастики та вивчення нового", а також любив складати кубики Рубіка та грати у волейбол.

Пол-Анрі Наржоле, 77 років

Автор фото, JOEL SAGET/AFP

На борту батискафа також був Пол-Анрі Наржоле, колишній водолаз ВМС Франції.

Він мав прізвисько "Містер Титанік" і провів біля уламків більше часу, ніж будь-який інший дослідник, був учасником першої експедиції до затонулого судна у 1987 році, лише через два роки після того, як його знайшли.

Він був директором підводних досліджень у компанії, яка володіє правами на уламки "Титаніка".

Речник родини Матьє Йоган назвав Наржоле "супергероєм для Франції".

"Він є світовим фахівцем з "Титаніка", його концепції та корабельної аварії, він пірнав у чотирьох різних куточках світу", - сказав він Reuters.