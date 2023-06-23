Чому ми любимо "потворних" тварин

1 година тому

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Потворні собаки та інші непривабливі домашні тварини далекі від естетичної насолоди для очей, але вони все одно зачіпають наше серце. Чому так?

У Петалумі, штат Каліфорнія, цими вихідними судді оцінюватимуть шеренгу учасників зі сплюснутими мордами, виряченими очима, зубами, що стирчать у різні боки та щетинистими вусами, щоб визначити переможця конкурсу найпотворніших собак у світі.

Щороку претенденти на цю сумнівну честь розтоплюють серця любителів тварин по всьому світу. Фотографії домашніх тварин зі специфічною зовнішністю також стають вірусними в інтернеті.

Тож чому ми вважаємо потворних тварин такими привабливими? І що робить цих істот такими милими?

Свою роль тут відіграє еволюція. За словами австрійського зоолога Конрада Лоренца, людський потяг до інфантильних рис, таких як великі очі, голова та м'які форми - це еволюційна адаптація, яка допомагає забезпечити виживання виду. У 1943 році Лоренц назвав це "дитяча схема".

Дивні на вигляд тварини, такі як риби-краплі, мопси, ай-аї і бульдоги, мають ці дитячі риси, які викликають у людей ніжну реакцію та вроджений інстинкт виховання та захисту.

Ці інфантильні риси посилюють захисну поведінку, увагу та готовність піклуватися та зменшують ймовірність агресії, каже Марта Борджі, дослідниця з Istituto Superiore di Sanità в Римі, яка досліджувала, як "дитяча схема" пов'язана зі взаємодією людини і тварини.

"Для людей, чиї малюки цілком залежать від своїх опікунів у питаннях існування та захисту, така реакція має очевидну цінність, оскільки сприяє підвищенню шансів нащадків на виживання", - каже вона.

Дослідження 2014 року, яке провела Борджі разом з іншими дослідниками, показало, що концепція "миловидності" закладена в людини з раннього віку, коли діти віком від трьох років віддають перевагу тваринам і людям із великими очима, носами-ґудзиками та круглими обличчями.

"Ми довели, що уважна реакція в людей на інфантильні риси обличчя у собак і котів з'являється дуже рано", - каже Борджі.

Дослідники проаналізували рухи очей дітей віком від трьох до шести років і виявили, що вони більше зосереджені на зображеннях собак, котів і людей, які спеціально модифікували, щоб зробити їхні інфантильні риси більш вираженими. Вони також попросили дітей оцінити зображення за шкалою від одного до п'яти, де одне - "не мило", а п'ять - "дуже мило".

Діти оцінили круглі обличчя з високим чолом, великими очима та маленькими носиками як миліші, ніж обличчя з менш інфантильними рисами.

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"Ми показали, що ступінь "дитячої схеми" у собак і кішок є основною рисою, яка впливає на сприйняття їхньої "миловидності" у дітей", - говорить Борджі.

Потворні тварини часто мають іншу цінність - деякі, як-от риба-крапля чи голий сліпак, живуть в екстремальних умовах, до яких вони чудово пристосувалися. Вчені прагнуть вивчити цих тварин, щоб зрозуміти, чи може їхня біологія дати нову інформацію, яка може сприяти лікуванню захворювань людини, таких як рак, хвороби серця та нейродегенеративні захворювання.

Але хоча багато потворних створінь чудово пристосовані до свого життя в дикій природі та можуть принести величезну користь екосистемам, у яких вони живуть, вони часто не отримують стільки уваги, як традиційно милі та приємні тварини. Це може призвести до упередженості, яка призведе до того, що багато менш привабливих видів залишатимуться поза увагою з точки зору досліджень.

Існують інші культурні фактори, які також стимулюють нашу одержимість одночасно "милими потворами".

"Милі потвори дуже модні", - каже Ровена Пекер, викладачка Королівського ветеринарного коледжу Лондонського університету у Великій Британії. Частково в цьому винні соцмережі: багато знаменитостей і впливових людей демонструють домашніх мопсів і французьких бульдогів в інстаграмі, каже вона.

Але ця тенденція викликає серйозні занепокоєння щодо добробуту тварин. Ветеринари закликають людей не вибирати брахіцефальну або плоскоморду породу собак, оскільки у них серйозні проблеми зі здоров'ям. У селекційно розведених мопсів і французьких бульдогів виникають проблеми з диханням, хронічні шкірні інфекції та захворювання очей.

Дослідження 2022 року дійшло висновку, що мопсів "більше не можна вважати типовою собакою з точки зору здоров'я", оскільки вони мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Влітку мопси також ризикують отримати тепловий удар, оскільки їм важко регулювати температуру тіла.

"Якщо взяти вовків, то у них дуже довгі носи, - каже Пекер. - Вони покладаються на теплообмін через носовий хід, що дозволяє їм ефективно регулювати температуру… вони не потіють, як ми".

Водночас у мопсів дуже маленькі ніздрі та вузькі дихальні шляхи, через що їм важко дихати та охолоджувати своє тіло, коли спекотно.

Як наслідок, багато мопсів хроплять та пирхають, що люди часто вважають "милим", каже Пекер.

"Але насправді це ознака їхньої непрохідності дихальних шляхів", - додає вона.

Попри численні проблеми зі здоров'ям, мопси залишаються дуже популярними. За даними Королівського ветеринарного коледжу, у 2005-2017 роках кількість реєстрацій мопсів у Кінологічному клубі, національному реєстрі собак Британії, зросла в п'ять разів. Американський клуб собаківництва вважає мопсів 35-ю за популярністю породою собак серед 280 зареєстрованих порід. Французький бульдог, ще один брахіцефал, минулого року вперше став найпопулярнішою собакою в США за кількістю реєстрацій.

За її словами, важливо схрещувати плоскомордих собак з іншими породами - хоча люди не хочуть цього робити, побоюючись, що тоді вони втратять свою "родзинку".

"Крім того, що вони мають дійсно екстремальні фенотипи форм тіла, вони також мають дуже низьку генетичну різноманітність", - каже вона.

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Генетичне різноманіття є важливим, оскільки без нього шкідливі риси та хвороби можуть швидко поширюватися серед популяції та зрештою завдати їй шкоди або навіть призвести до вимирання. Аналіз 102 зареєстрованих англійських бульдогів, проведений у 2016 році, виявив, що вони мали невелику генетичну різноманітність як по материнській, так і по батьківській лініях, включно з частиною геному, що містить гени, які регулюють нормальні імунні відповіді.

Бульдоги "стають карикатурами на свої первісні форми", каже Пекер.

"Існує величезна тенденція до того, що люди хочуть мати собак із надмірно складчастою шкірою та маленькими тілами кишенькового розміру. Але насправді це відображає вади розвитку хребта - їхні хребці зараз мають неправильну форму, що може призвести до цілої низки неврологічних захворювань".