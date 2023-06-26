"Це початок кінця режиму Путіна". Британія буде готуватись до краху Росії - The Times

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Британія має підготуватися до раптового краху Росії після невдалої спроби державного перевороту, йдеться у внутрішніх документах британського уряду. Про це повідомляє видання The Times.

Путчу в найбільшій ядерній державі світу минулими вихідними ледве вдалося уникнути - коли Євген Пригожин, лідер ПВК "Вагнер", наказав найманцям припинити марш до Москви після досягнення останньої миті угоди з Кремлем.

Президент Путін, який перед цим у телезверненні пообіцяв "жорстоку" відплату повстанцям, жодним чином не покарав Пригожина, якого в рамках угоди відправляють до Білорусі. Ані російський лідер, ані його штаб не з'являлися на публіці, й місцеперебування Пригожина також залишається невідомим.

Швидкість цих подій змусила дипломатів поспішно готуватися до різних результатів, пише The Times.

"Від самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії", - цитує видання високопоставлене джерело в уряді.

На запитання, чи може це спровокувати колапс у Кремлі, джерело відповіло, що Британія "повинна підготуватися до цілої низки різних сценаріїв": "Ми повинні чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового".

Ентоні Блінкен, держсекретар США, заявив, що події вихідного дня виявили "справжні тріщини" в режимі Путіна.

"Це був прямий виклик владі Путіна, - сказав він CBS News. - Це викликає великі запитання".

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Високопосадовці в Білому домі та Пентагоні були проінформовані про перспективу збройного повстання в Росії ще минулої середи, повідомляє New York Times.

Але замість того, щоб опублікувати дані розвідки - як це зробили за кілька тижнів до вторгнення в Україну минулого року, США вирішили дати розгорнутися подіям у Росії.

Своєю чергою, головний секретар Британського казначейства Джон Глен заявив, що британська підтримка України залишилася незмінною, але додав, що Велика Британія не буде втручатися у внутрішні справи Росії.

Водночас Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві, сказав, що перспектива повалення Пригожиним режиму Путіна вважається "найгіршим сценарієм": "Треба бути обережним з тим, чого бажаєш. Пригожин - не ліберал чи миролюбний демократ. Він фашист".

Він також додав, що швидкість політичного колапсу на вихідних заскочила західних дипломатів зненацька. "Наша оцінка полягала в тому, що це відбуватиметься поступово, і це не буде раптовий похід на Москву", - сказав він.

Тим часом Лорд Річардс, колишній начальник штабу оборони Британії, розповів, що попри повстання Путін залишається потужним супротивником, і Захід ризикує "жахливо недооцінити Росію".

Водночас сер Родерік Лайн, колишній посол Великої Британії в Росії, наполягає, що влада Путіна слабшає. "Я думаю, що шанси на те, що Путін залишиться при владі на невизначений термін, зменшилися, але поки що він досі при владі", - сказав Times Radio.

З ним погоджується Ніна Хрущова, професорка міжнародних відносин і онука колишнього радянського прем'єра Микити Хрущова.

За її словами, позиція президента Путіна стає "дедалі слабшою", але чекати швидкого краху Росії все ж не варто: "Це початок кінця [для режиму Путіна], але я не буду казати, що він завтра впаде. Хоча, звичайно, це Росія. Це Візантія. Все може бути".

Водночас колишній посол США в Москві Майкл Макфол зазначив, що угода Путіна з Пригожиним підірвала поширену думку про те, що російському лідеру для завершення війни в Україні "потрібна перемога, яка дозволить йому зберегти обличчя (тобто українська територія)".

"Урок для війни в Україні [від угоди з Пригожиним] очевидний. Путін, швидше за все, буде вести переговори і закінчувати війну, якщо він програє на полі бою... Чим швидше Путін боятиметься, що він програє війну, тим швидше він буде вести переговори".

Тим часом, пише The Times, заколот Пригожина викликав занепокоєння серед російських прихильників жорсткої лінії. У неділю в Москві зібрався так званий "Клуб розлючених патріотів", де колишній офіцер російської військової розвідки Володимир Квачков заявив, що "держави Путіна більше не існує".

Там же був присутній колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін, також відомий як Стрєлков, який заявив, що Путін та інші представники еліти не демонструють розуміння того, що війну потрібно вести до перемоги. "Шойгу і Герасимов втратять владу, навіть якщо формально збережуть свої посади", - сказав Стрєлков.

Натомість Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці та колишній генерал збройних сил США в Європі, вважає, що повстання Пригожина негативно вплине на готовність російських військових воювати.

А Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, сказав Times Radio, що після цих подій у Росії Захід має "подвоїти свою підтримку українців", а позиція Путіна зараз ослаблена навіть в очах його союзників.

Радник голову Офісу президента України Михайло Подоляк назвав події в Росії "трагікомедією" і зазначив, що "неконтрольована" ситуація унеможливлює будь-які гіпотетичні переговори між Києвом і Москвою.