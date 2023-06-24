Танки Пригожина їдуть на Москву. Пояснюємо, що відбувається у різних регіонах Росії

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Колона військових "Вагнера" рухається трасою М-4 у напрямку Москви

Увечері 23 червня голова "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що ПВК розпочинає "марш справедливості", після того, як російська армія нібито вдарила по табору найманців, а ФСБ порушила справу про збройний заколот.

Наводимо скорочену версію статті журналісток російської служби BBC Єлизавети Фохт і Анастасії Лотаревої.

Вже до ранку суботи Пригожин оголосив, що його прихильники захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та збили гелікоптери міноборони Росії. А потім виклав відео, на якому веде переговори із представниками міністерства оборони та генштабу у штабі Південного військового округу.

У центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не виходити з дому. Міноборони Росії просить бойовиків "Вагнера" здатися, а президент Росії Володимир Путін в екстреному зверненні назвав те, що відбувається, зрадою та ударом у спину.

Розповідаєм головне про те, що відбувається у Росії.

Дорога на Москву

На даний момент колона з машинами "вагнерівців", вочевидь, безперешкодно рухається у бік російської столиці.

У суботу по обіді губернатор Липецької області, розташованої на північ від Воронезької у напрямку Москви, повідомив, що регіоном проїжджає техніка ПВК "Вагнер" і що її рух під контролем.

Про будь-які спроби зупинити або затримати машини ПВК "Вагнер", що рухалася в бік Москви, глава області не повідомляв.

Ростов

У ніч проти суботи ФСБ, Національний антитерористичний комітет та Генпрокуратура повідомили, що проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушили справу за організацію збройного заколоту.

Реальних ознак того, що найманці справді розпочали обіцяний "марш справедливості" для усунення військового керівництва країни спочатку не було, хоча Пригожин і заявив, що перетнув кордон і рухається до Ростова-на-Дону.

Автор фото, Reuters

Але в Москві та Ростові силовиків підняли по тривозі, а у Кремлі повідомили, що МВС, ФСБ і Росгвардія "цілодобово" доповідають президенту Путіну про те, що відбувається.

До ранку суботи виявилося, що побоювання силовиків, зважаючи на все, були не марними. Чимало жителів Ростова-на-Дону прокинулися від того, що в центрі міста з'явилася важка техніка та озброєні люди.

Заходи безпеки в місті влада посилила ще напередодні ввечері, вона активувала план "Фортеця", який передбачає екстрений збір особового складу поліції та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Вже тоді мешканці помітили на деяких вулицях БТРи.

До п'ятої ранку за місцевим часом у місто почали заходити цілі колони важкої техніки. Люди в камуфляжі швидко оточили найбільші силові об'єкти, зокрема штаб Південного військового округу (ПВЗ), регіональні управління МВС та ФСБ.

Судячи з повідомлень місцевих ЗМІ і деяких мешканців міста, з якими поговорила BBC, боїв у місті не відбувалося - колони бійців увійшли до центру без жодного опору з боку силовиків.

Експерти та ЗМІ розійшлися у думках про те, ким саме були озброєні люди. Але місцеві жителі, які прийшли до центру міста, розповідали російським ЗМІ, що у Ростові на сусідніх вулицях стояли кадрові військові та найманці з "Вагнера".

Автор фото, Reuters

Пригожин та його прихильники ясності до того, що відбувається, спочатку не вносили. За ніч засновник "Вагнера" лише оголосив, що найманці нібито збили два вертольоти, які обстрілювали позиції ПВК та якусь "цивільну колону". Якщо вірити Пригожину, вони зробили це за наказом начальника Генштабу Валерія Герасимова (ніяких верифікованих даних на підтвердження цих заяв немає).

Телеграм-канал Fighterbomber, який нібито веде колишній льотчик у відставці, зазвичай добре поінформований про те, що відбувається у військово-повітряних силах РФ, стверджує, що збито два вертольоти РЕБ (радіоелектронної боротьби) Мі-8мтпр, а також вертоліт Мі-35. Автор каналу каже, що "екіпажі живі".

"У зв'язку з тим, що колона "вагнерів" їде трасою М4 упереміш з цивільними машинами, працювати гелікоптери, очевидно, не можуть", - зауважує він.

Пізніше пресслужба Пригожина опублікувала його звернення. У ньому він каже, що бійці ПВК справді увійшли до штабу ПВО і взяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром. Він наголосив, що "вагнерівці" не чинять перешкод літакам, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Канали Пригожина також поширили відеозапис в'їзду колони до Ростова. На них видно, що місцеві силовики не чинять бойовикам ПВК жодного опору, а деякі жителі махають їм руками.

Судячи з усього, зараз на вулицях Ростова-на-Дону обстановка спокійна. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що жителі міста, які приходять до центру, вступають у суперечки між собою і навіть з найманцями "Вагнера".

Що відбувається в інших регіонах?

Ще ввечері у п'ятницю, 23 червня, джерело BBC, близьке до спецслужб, розповіло, що на трасі "Дон" (це дорога Москва - Вороніж - Ростов-на-Дону) співробітники ФСБ за підтримки спеціальних загонів швидкого реагування Нацгвардії виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, наказали відкривати вогонь "у разі виникнення загрози".

З ранку суботи агентство Reuters з посиланням на джерело в російських спецслужбах повідомило, що найманці ПВК "Вагнер" взяли під контроль усі військові об'єкти у Воронежі.

Влада Санкт-Петербурга стверджує, що ситуація в місті "спокійна і контрольована". У російських ЗМІ були повідомлення про те, що будівля центру ПВК "Вагнер" у Петербурзі оточена і там тривають обшуки.

Влада також запровадила режим контртерористичної операції на території Ростовської і Воронезької областей, а також у Москві та Московській області.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські силовики біля офісу ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі

В інших областях Росії поки що кажуть лише про "дію посилених заходів безпеки". За повідомленнями влади, їх запровадили в Орловській, Тверській та Тульській областях. Також влада почала скасовувати заплановані на вихідні масові заходи. Про це повідомила влада Калінінградської, Тульської, Тверської, Воронезької та Липецької областей.

Державна компанія "Автодор" закликала водіїв обирати маршрути в об'їзд траси М-4. Очевидці повідомляють про перекриття траси М-2 із Тульської області до Москви в обох напрямках.

Джерела BBC у міністерстві внутрішніх справ Калузької та Тульської областях повідомляють, що регіональні силові підрозділи підняли по тривозі зі зброєю. Начальство віддало наказ особистому складу їхати до Москви колоною на службовому транспорті.

Москва

Мер Москви Сергій Собянін переніс проведення випускних вечорів у школах та загальноміського випускного у Парку Горького на тиждень пізніше.

У Москві та анексованому Росією Криму почали демонтувати рекламні банери ПВК "Вагнер", повідомляють телеграм-канали. Також, судячи з фотографій із державних агентств та повідомлень ЗМІ, на дорогах перевіряють машини.

Прокуратура Москви попередила, що в рамках режиму контртерористичної операції силовики отримують практично необмежені повноваження для перевірок особистого транспорту, телефонів та особистого догляду.