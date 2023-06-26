Як після заколоту Пригожина посилюється тиск на Путіна. І чи шукають йому заміну

Стів Розенберг

Редактор з питань Росії, Москва

1 година тому

Автор фото, SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Після сповнених хаосу вихідних я починаю розуміти, чому національний символ Росії — двоголовий орел: дві голови дивляться в різні боки.

Очільник угруповання ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спочатку заявляє, що готовий "дійти до кінця" у своєму заколоті проти російських військових. Потім він робить раптовий розворот і наказує своїм найманцям повернутися на базу.

У телезверненні президент РФ Володимир Путін називає заколот "злочинною авантюрою… тяжким злочином… державною зрадою… шантажем та тероризмом". Однак вже за кілька годин у рамках домовленості з Пригожиним з'ясовується, що всі кримінальні звинувачення проти лідера "вагнерівців" знімаються.

Ось вам і "тяжкий злочин".

Суперечливі заяви кремлівського лідера викликають подив та змінюють сприйняття самого Путіна.

"Він однозначно виглядає слабшим", - каже Костянтин Ремчуков, власник і головний редактор російської "Независимой газеты".

"Не можна публічно заявити, що люди - злочинці, а потім наприкінці того ж дня дозволити своєму прессекретарю сказати: ні, ці люди не порушили кримінальний кодекс".

Про це говорить і колишній міністр економічного розвитку Росії Андрій Нечаєв.

У своєму дописі в соцмережах Нечаєв стверджує: "Закон втратив усіляку силу, навіть тяжкі злочини каратися не будуть з міркувань політичної доцільності, - вранці вас оголосять зрадником, а вже ввечері пробачать і порушену кримінальну справу припинять".

"Країна вочевидь на порозі великих змін".

Великих змін? Сміливий прогноз. Але якщо зміни настають, чи може повстання "Вагнера" стати спусковим гачком? Можливо, була домовленість і заколот припинився. Але той факт, що повстання відбулося за правління Путіна, бентежить російського президента, який також є головнокомандувачем збройних сил Росії.

Крім того, нинішній президентський термін Путіна закінчується наступного року.

"Усі еліти зараз почнуть думати про президентські вибори 2024 року, - прогнозує Ремчуков. - Вони запитуватимуть себе, чи варто їм покладатися на Володимира Путіна, як вони робили до цього заколоту".

"Чи їм варто подумати про когось нового, хто здатен розв'язувати проблеми більш сучасним способом?"

"Хтось новий" на посаду президента — це не те, що зазвичай відкрито обговорює російська еліта. Це не означає, що зміна варти в Кремлі неминуча. Якщо і є щось, що Володимир Путін удосконалив за 23 роки перебування при владі, то це мистецтво політичного виживання.

Однак його торішнє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну спровокувало широкомасштабну нестабільність у його власній країні: від економічних проблем до атак безпілотників на російські регіони, від обстрілів російських районів поруч з українським кордоном до вторгнень збройних загонів у Бєлгородській області та заколоту "вагнерівців".

Усе це посилює тиск на лідера Кремля.

Однак не очікуйте, що президент Путін визнає, що він помилився. Визнавати помилки і прорахунки - не в його стилі.

Тож якими будуть наступні кроки російського президента? Можливо, підказка з'явилася в останньому випуску недільного вечірнього випуску новин російського державного телебачення. У репортажі про заколот "Вагнера" ведучий показав уривок зі старого інтерв'ю Путіна.

- Чи вмієте ви прощати?

- Так. Але не все.

- Що ви не можете пробачити?

- Зраду.