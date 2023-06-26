Чому Пригожин пішов на угоду з Кремлем і як це підірвало імідж Путіна

1 година тому

Автор фото, PRESS SERVICE OF "CONCORD"

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті аналізує наслідки спроби заколоту в Росії та досягнутої за допомогою Лукашенка угоди про його припинення.

Попри те, що багато експертів пророкували звільнення міністра оборони Сергія Шойгу як головної вимоги Пригожина, цього не сталось.

Міноборони Росії в понеділок оприлюднило відео з міністром Сергієм Шойгу і стверджує, що він "перевірив передовий пункт управління" одного з об'єднань західного угруповання військ в Україні.

Це перша поява Шойгу в новинах, після того, як власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав озброєний заколот, вимагаючи усунення Шойгу, який тривав близько доби. Де перебуває Пригожин зараз, невідомо, Кремль заявляв, що після закінчення заколоту той має вирушити до Білорусі, а його найманці — до польових таборів.

Експерти ISW цитують інформацію російського видання "Медуза" про те, що Пригожин намагався зв'язатися з кремлівською адміністрацією опівдні 24 червня, коли найманці ПВК "Вагнер" рухалися на північ від Ростова-на-Дону у бік Москви, але Путін відмовився з ним говорити.

Щойно Пригожин побачив відсутність широкої військової підтримки своїх дій і змінив думку щодо перспектив заколоту ПВК, Кремль розпочав переговори за участю Лукашенка, керівника адміністрації президента Росії Антона Вайна та посла Росії у Білорусі Бориса Гризлова.

Наслідки збройного повстання "Вагнера" до кінця незрозумілі, як і те, що Кремль та міністерство оборони Росії мають намір робити з особовим складом "Вагнера" і чи найманці ПВК підуть на співпрацю.

Той факт, що вагнерівці повертаються до своїх тренувальних таборів з військовою технікою, вказує на те, що Кремль має намір зберегти принаймні деякі елементи особового складу ПВК, хоча майбутнє командування та організаційної структури компанії - туманне.

Незрозумілими залишаються і наслідки для керівництва міністерства оборони Росії. Деякі російські джерела вважають, що губернатор Тульської області Олексій Дюмін може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення.

Будь-які зміни в керівництві російського міноборони стали б значною перемогою Пригожина, який обґрунтовував свій заколот, напряму звинувачуючи Шойгу та керівника російського Генштабу Герасимова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні, зазначають експерти ISW.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сергій Шойгу та Валерій Герасимов разом керували величезною армією Росії понад десять років

Також експерти вказують на те, що нові подробиці про склад підрозділів "Вагнера", які наближалися до Москви 24 червня, свідчать про те, що Пригожин, найімовірніше, не зміг би вести активні бойові дії в Москві без додаткової підтримки.

Можливо, саме тому Пригожин став більш схильним до угоди з Лукашенком.

"Боротьба - всередині путінського режиму, а не проти нього"

Невдалий заколот Пригожина демонструє слабкість Путіна та застаріле уявлення Заходу про нього, пише британський оглядач Едвард Лукас у Times.

Сила російського лідера ґрунтується на його репутації компетентної та рішучої людини. Останнім часом ця репутація виглядає пошарпаною, і навіть державні ЗМІ допускають деякі елементи критики на його адресу, зазначає Лукас.

Ніхто не вважає, що на фронті у Росії - все добре, але сперечаються лише про те, хто в цьому винен: від НАТО до корупції у військовому керівництві та некомпетентності на верху, що небезпечно для Путіна.

Демарш Пригожина ще більше підірвав імідж російського лідера, залишивши без відповіді багато запитань. Чому ФСБ Росії не змогла запобігти заколоту? Жителі Ростова-на-Дону вітали ПВК "Вагнер", коли ті захопили місто — кому вони аплодуватимуть наступного разу?

Замість того, щоб скористатися моментом і зміцнити свою репутацію сильного лідера, Путін виглядав більш ніж зазвичай, відчуженим. Чутки про те, що він зник у заміському бункері, виставили його боягузом.

Але уражений Путін може бути небезпечнішим, попереджає Едвард Лукас.

Хай там як, найбільш імовірною подальшою перспективою з Путіним чи без нього є посилення хаосу в Росії.

"Розпад у радянському стилі за територіальною ознакою - малоймовірний. Більш правдоподібною виглядає ворожнеча кланів, що захищають свої активи і намагаються обікрасти конкурентів. Боротьба триває всередині режиму, а не проти нього", - зазначає Лукас.

Все, що сталося, безумовно, є радісною новиною для України.