Як мільйонер 27 разів намагався вступити до університету і чому щоразу провалюється

Фан Ван

BBC News

31 хвилин(и) тому

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Лян Ші намагається втупити до університету з 1983 року

Мільйонер з Китаю провалив вступний іспит до вищого навчального закладу, причому вже у 27-ме.

56-річний Лян Ші — колишній працівник заводу, який створив успішний бізнес з виробництва будівельних матеріалів й став мільйонером. Однак він завжди мріяв про вищу освіту.

"Неприємно усвідомлювати, що мені не вдалося здобути вищу освіту, — зізнався Лян Ші. — Я дійсно хочу вступити до університету й стати інтелектуалом".

Підприємець намагається вступити до ВНЗ з 1983 році. У 1992 він зробив паузу приблизно на десять років через обмеження за віком для абітурієнтів.

Фабрика, на якій він працював, збанкрутувала в середині 1990-х. Після цього Лян відкрив власний бізнес з гуртової торгівлі деревиною.

Незабаром він став значно успішнішим бізнесменом, ніж студентом: за рік він заробив мільйон юанів, а потім відкрив бізнес з виробництва будівельних матеріалів.

У 2001 році, коли китайський уряд скасував вікове обмеження для абітурієнтів, Лян Ші відновив свої спроби здобути вищу освіту. Він пропускав вступні іспити, тільки коли хворів або був надто зайнятий роботою.

За його словами, з роками причина його безперервних спроб змінилася з бажання покращити свій рівень життя на небажання здаватися.

"Моє життя не буде повним без вищої освіти", — сказав він місцевому виданню The Papers у 2014 році.

7 червня цього року він знову вирушив до тестового центру.

Мільйонер розповів ЗМІ, що кілька місяців жив, як ченець-аскет, й навчався по 12 годин на день. Однак знову зазнав фіаско, набравши лише 424 бали з 750. Це на 34 бали менше базового рівня, необхідного для вступу до будь-якого університету Китаю.

Після 40 років таких невдач Лян Ші вже не впевнений, чи хоче й далі складати іспити.

"Я розмірковував над тим, чи варто мені продовжувати, - сказав він Tianmu News. - Можливо, мені варто подумати про себе".

Гаокао

Щороку близько 8 млн китайських юнаків і дівчат подають заяви для вступу до вищих навчальних закладів, але місць в університетах вистачає приблизно половині з них.

У країні з більш ніж мільярдним населенням боротьба за місця в університетах нагадує жорсткі перегони на виживання.

Вирішальна битва - випускний іспит, гаокао ("великий тест"), на основі якого приймають до ВНЗ.

Китайські школярі складають три обов'язкові предмети - математику, китайську та англійську мови, плюс комплексний іспит з трьох предметів на вибір (політологія, географія, історія для гуманітаріїв та фізика, хімія, біологія для технарів).

Автор фото, STR Підпис до фото, Для багатьох китайців гаокао є переломним моментом, який може визначити решту їхнього життя

Відтоді, як у 1981-1982 роках китайський уряд перейшов до політики жорсткого обмеження народжуваності, єдина дитина в сім'ї стала центром усіх сил і прагнень старших поколінь.

За віковою традицією дитина має забезпечити батьків у старості, а тому здобуття гарної освіти - запорука виживання й добробуту всієї родини. Одним словом, це - ідеальний соціальний ліфт.