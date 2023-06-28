Останній Індіана Джонс. Гаррісон Форд розповів, чому завершує 40-річну сагу

Емма Джонс

BBC Talking Movies

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Disney

Коли митець оголошує про "останній" проєкт, часто виникають припущення, що насправді він таким не буде. Саме тому Гаррісона Форда досі запитують, чи справді зараз на екрани виходить його остання прогулянка в потертому капелюсі легендарного авантюриста Індіани Джонса.

І на це питання актор відповів BBC News цілком однозначно.

"Це мій останній фільм, - каже він. - І я мав великі амбіції під час створення цього останнього фільму.

Дехто стверджує, що фільм "Індіана Джонс і реліквія долі" - перший у франшизі після "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа" 2008 року - взагалі не був потрібним для завершення саги, оскільки Форду вже 80 років.

Але актор каже, що хотів дати улюбленому персонажу "емоційне завершення".

"Ми знімаємо ці фільми протягом 40 років, ми не можемо заперечувати вплив віку на персонажа, і я хотів, щоб це розвинулося у складну історію", - каже він.

Автор фото, Disney Підпис до фото, Кадр із останнього фільму про Індіану Джонса

У фільмі враховують вік персонажа - професор археології скаржиться, коли виконує трюки зі своєю похресницею Геленою, яку грає Фібі Воллер-Брідж, під час пошуків старовинного циферблата, який може змінити хід історії.

Також у фільмі є найбільші вороги Індіани Джонса - нацисти, яких очолює колишній лиходій з бондіани, данський актор Мадс Міккельсен.

Але Форд наполягає, що він не піддасться спокусі повернутися: "Мені було не дуже цікаво робити те саме знову і знову, я хотів дати емоційне завершення цьому героєві".

"І я дуже вдячний нашим глядачам, тож хотів переконатися, що вони будуть задоволені фіналом", - додає він.

Це не гарантовано - світова прем'єра фільму на Каннському кінофестивалі викликала прохолодні відгуки критиків. У рецензії BBC тоді йшлося, що фільм є "гнітючим нагадуванням про те, наскільки живішими були його минулі пригоди".

Це також перший фільм серії, який зняв не Стівен Спілберг - хоча він залишився виконавчим продюсером.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Гаррісон Форд отримав почесну "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі в травні

У певний момент "Реліквія долі" мала лише 52% рейтингу на американському вебсайті Rotten Tomatoes, хоча відтоді він піднявся.

Але потужною приманкою для аудиторії може бути фактор ностальгії. Серед тих, хто пам'ятає трилогію 1980-х, зокрема й Міккельсен, який каже: "Будь-хто, кого я знаю, убив би мене, якби я відмовився зіграти у продовженні".

"Я вперше подивився цей фільм, коли мені було 15 років. І це було величезним натхненням для мене в плані акторської майстерності, а також для багатьох моїх колег, багатьох режисерів", - додає він.

Про Індіану Джонса у всій його красі глядачам у новому фільмі нагадують сцени його спогадів - у них грає сам Форд, чия зовнішність змінена за допомогою технологій.

Форд пояснює, що ці кадри - "саме те, як я виглядав 35 років тому. Це не Photoshop, це реальні зображення".

Схожі цифрові технології використовували у фільмі "Ірландець" Мартіна Скорсезе, де зовнішність Роберта Де Ніро також змінювали, щоб він грав свого персонажа і в минулому, і в майбутньому. Як пояснює режисер "Реліквії долі" Джеймс Менголд, ця технологія продовжує розвиватися.

"Стівен Спілберг зняв чотири фільми про Індіану Джонса з Гаррісоном, три з них були в той період, в якому відбуваються події на початку нового фільму", - каже він.

Автор фото, Disney Підпис до фото, Фібі Воллер-Брідж відкинула припущення, що франшиза продовжиться з її персонажем у головній ролі

Отже, у нього було багато матеріалу з обличчям Гаррісона, з кожним його виразом, за різного освітлення. Крім того, Форд мав таку ж вагу, як у 35 років. Тож "омолодити" його було легко, тому що його фігура практично не змінилася.

Лауреатка премії "Еммі", акторка і письменниця Воллер-Брідж зіграла свою першу роль у франшизі в образі Гелени.

Вона розповіла, що чи не найбільше у фільмі їй сподобалося виконувати різноманітні трюки.

Форд, своєю чергою, зазначив, що вона виконувала їх чудово - "я навіть не підозрював, що вона буде такою здібною і такою безстрашною".

Автор фото, Disney Підпис до фото, Фільм отримав змішані відгуки критиків після прем'єри в Каннах

Але Воллер-Брідж, за повідомленнями, відмовилася замінити Гаррісона Форда, якщо творці франшизи таки захочуть її продовжити. Сам Форд під час прем'єри в США у відповідь на питання журналістів, хто має стати його наступником у ролі Індіани Джонса, пожартував, що "було б чудово, якби це була Дженніфер Лопес".

Але актор не йде на пенсію. Він продовжить працювати над двома серіалами - вестерном "1923" року з Гелен Міррен і "Зменшенням", де він грає скнарливого терапевта.

Однак Індіана Джонс - завершена глава в його житті, повторює актор.