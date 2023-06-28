Кінець правління Путіна розпочався, кажуть у Києві

Джеремі Бовен

BBC News, Київ

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Увага української столиці прикута до заколоту російської ПВК "Вагнера", її лідера Євгена Пригожина та його наслідків для Володимира Путіна та війни в Україні.

Останні події в Росії зміцнили думку Києва про те, що час Путіна як президента Росії добігає кінця.

"Я думаю, що зворотний відлік пішов", - заявив очільник адміністрації президента Зеленського Андрій Єрмак.

На брифінгу в Києві він згадав рік, коли Росія вперше вторглась в Україну, анексувавши Кримський півострів.

"Те, що Україна бачила з 2014 року, стало очевидним для всього світу", — сказав Єрмак.

"Це [Росія] — терористична країна, лідером якої є неадекватна людина, що втратила зв'язок з реальністю. Світ має зробити висновок, що з цією країною неможливо мати жодних серйозних відносин".

Усі українські високопосадовці, які розмовляли з ВВС в Україні, стверджували, що президент Путін не зможе пережити катастрофічну втрату влади.

За їхніми словами, все почалося з його фатального рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Заколот Вагнера та засудження Пригожиним кремлівських виправдань війни, за їхніми словами, позбавили Путіна останніх шансів утриматись.

"Путінський режим, - наполягали вони, - врятувати неможливо".

Автор фото, Reuters

Українці ведуть розумну медіавійну й напрочуд послідовні у повідомленнях, які вони доносять до свого народу, західних союзників, а також до своїх ворогів у Москві.

Володимир Путін, без сумніву, зіткнувся з найсерйознішим викликом своїй владі відтоді, як уперше став президентом у 2000 році.

Інші високопосадовці в Києві переконані, що Путіну протистоять неофіційні, але організовані мережі розчарованих інсайдерів.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив ВВС, що "Пригожин не є найвищою ланкою. Ці люди можуть стати новою політичною елітою".

За словами Данілова, серед них є силовики, чиновники та представники російських олігархів, які вважають, що рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну стало для них особистою катастрофою, а також загрозою для Росії.

Данілов на мить напружився, коли я запитав, чи має він докази для підтвердження цих слів.

"Я не спекулюю, - наполягав він. - Ми знаємо, хто ці люди, ми знаємо про їхні життя".

Підпис до фото, Михайло Подоляк каже, що заколот "Вагнера" не вплинув на бойові дії

Радник президента Зеленського Михайло Подоляк погодився, що є "кілька груп, які хочуть взяти владу в Росії".

У центрі збудованої Путіним авторитарної вертикалі влади утворився вакуум.

Інший високопосадовець, який говорив на умовах анонімності, пішов ще далі, припустивши, що президент Путін буде змушений відправити у відставку міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу генерала Валерія Герасимова - можливо, у відповідь на чергову військову невдачу.

Звільнити цих двох людей було ключовою вимогою Євгена Пригожина.

"Пригожин отримає те, чого хотів, - спрогнозував чиновник. - Його політичне життя не закінчилось. Він не залишиться в еміграції в Білорусі".

Щодо наступу України, Подоляк каже, що заколот Вагнера не тривав достатньо довго, щоб вплинути на бойові дії на фронті протяжністю 1800 кілометрів - найдовшому, за його словами, в будь-якій війні з 1945 року.

Найбезпристраснішому спостерігачу зрозуміло, що Україні - дуже важко, вона зазнає втрат у живій силі й техніці, включно з бронетехнікою, наданою НАТО.

За словами українського чиновника, який побажав залишитись анонімним, прогрес ЗСУ на сході - повільний, болючий і обмежений, хоча він сподівається, що це може змінитися.

Київ робить все можливе, щоб виправдати очікування щодо літнього наступу. Там вважають, що деякі західні союзники і ЗМІ приділяють надмірну увагу діям української армії.

Деякі українські офіційні особи визнають: західні лідери бояться, що публічний крах режиму Путіна може призвести до реальної небезпеки, оскільки його наступники змагатимуться за владу в державі з найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї.

Ця перспектива, безсумнівно, буде однією з головних на саміту НАТО, що відбудеться в Литві наступного місяця.

Президент Зеленський і його радники хочуть, щоб саміт дав їм твердий і однозначний шлях до членства в НАТО. Вони вважають, що найкраща відповідь на нестабільність у Росії - це поставити між Москвою залізну стіну.