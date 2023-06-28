Кінець правління Путіна розпочався, кажуть у Києві
- Джеремі Бовен
- BBC News, Київ
Увага української столиці прикута до заколоту російської ПВК "Вагнера", її лідера Євгена Пригожина та його наслідків для Володимира Путіна та війни в Україні.
Останні події в Росії зміцнили думку Києва про те, що час Путіна як президента Росії добігає кінця.
"Я думаю, що зворотний відлік пішов", - заявив очільник адміністрації президента Зеленського Андрій Єрмак.
На брифінгу в Києві він згадав рік, коли Росія вперше вторглась в Україну, анексувавши Кримський півострів.
"Те, що Україна бачила з 2014 року, стало очевидним для всього світу", — сказав Єрмак.
"Це [Росія] — терористична країна, лідером якої є неадекватна людина, що втратила зв'язок з реальністю. Світ має зробити висновок, що з цією країною неможливо мати жодних серйозних відносин".
Усі українські високопосадовці, які розмовляли з ВВС в Україні, стверджували, що президент Путін не зможе пережити катастрофічну втрату влади.
За їхніми словами, все почалося з його фатального рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Заколот Вагнера та засудження Пригожиним кремлівських виправдань війни, за їхніми словами, позбавили Путіна останніх шансів утриматись.
"Путінський режим, - наполягали вони, - врятувати неможливо".
Українці ведуть розумну медіавійну й напрочуд послідовні у повідомленнях, які вони доносять до свого народу, західних союзників, а також до своїх ворогів у Москві.
Володимир Путін, без сумніву, зіткнувся з найсерйознішим викликом своїй владі відтоді, як уперше став президентом у 2000 році.
Інші високопосадовці в Києві переконані, що Путіну протистоять неофіційні, але організовані мережі розчарованих інсайдерів.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив ВВС, що "Пригожин не є найвищою ланкою. Ці люди можуть стати новою політичною елітою".
За словами Данілова, серед них є силовики, чиновники та представники російських олігархів, які вважають, що рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну стало для них особистою катастрофою, а також загрозою для Росії.
Данілов на мить напружився, коли я запитав, чи має він докази для підтвердження цих слів.
"Я не спекулюю, - наполягав він. - Ми знаємо, хто ці люди, ми знаємо про їхні життя".
Радник президента Зеленського Михайло Подоляк погодився, що є "кілька груп, які хочуть взяти владу в Росії".
У центрі збудованої Путіним авторитарної вертикалі влади утворився вакуум.
Інший високопосадовець, який говорив на умовах анонімності, пішов ще далі, припустивши, що президент Путін буде змушений відправити у відставку міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу генерала Валерія Герасимова - можливо, у відповідь на чергову військову невдачу.
Звільнити цих двох людей було ключовою вимогою Євгена Пригожина.
"Пригожин отримає те, чого хотів, - спрогнозував чиновник. - Його політичне життя не закінчилось. Він не залишиться в еміграції в Білорусі".
Щодо наступу України, Подоляк каже, що заколот Вагнера не тривав достатньо довго, щоб вплинути на бойові дії на фронті протяжністю 1800 кілометрів - найдовшому, за його словами, в будь-якій війні з 1945 року.
Найбезпристраснішому спостерігачу зрозуміло, що Україні - дуже важко, вона зазнає втрат у живій силі й техніці, включно з бронетехнікою, наданою НАТО.
За словами українського чиновника, який побажав залишитись анонімним, прогрес ЗСУ на сході - повільний, болючий і обмежений, хоча він сподівається, що це може змінитися.
Київ робить все можливе, щоб виправдати очікування щодо літнього наступу. Там вважають, що деякі західні союзники і ЗМІ приділяють надмірну увагу діям української армії.
Деякі українські офіційні особи визнають: західні лідери бояться, що публічний крах режиму Путіна може призвести до реальної небезпеки, оскільки його наступники змагатимуться за владу в державі з найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї.
Ця перспектива, безсумнівно, буде однією з головних на саміту НАТО, що відбудеться в Литві наступного місяця.
Президент Зеленський і його радники хочуть, щоб саміт дав їм твердий і однозначний шлях до членства в НАТО. Вони вважають, що найкраща відповідь на нестабільність у Росії - це поставити між Москвою залізну стіну.
Однак невизначеність навколо президента Путіна та його режиму може підживити занепокоєння тих країн-членів НАТО, які воліли б, щоб війна закінчилась за столом переговорів, а не на полі бою.