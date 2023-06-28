Суровікін і провідні російські генерали могли підтримувати заколот Пригожина. Як це допоможе Україні

1 година тому

Автор фото, ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

Генерал, заступник командувача російськими військами в Україні Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина розпочати заколот проти військового керівництва Росії, повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців, близьких до розвідки.

Якщо ця інформація підтвердиться і їй повірить Путін, то це може піти на користь Україні, пише видання.

У Вашингтоні намагаються з'ясувати, чи допомагав колишній командувач російськими військами в Україні планувати дії Пригожина, що становили найсерйознішу загрозу для Володимира Путіна за 23 роки його президенства.

Як повідомляє газета, американські чиновники заявили, що інші російські генерали, можливо, також підтримали спробу військового заколоту Пригожина.

Пригожин не підняв би заколот, якби не вірив, що інші люди при владі прийдуть йому на допомогу. Якщо генерал Суровікін причетний до подій минулих вихідних, це стало б останньою ознакою чвар, характерних для військового керівництва Росії з початку війни в Україні, і могло б свідчити про ширший розкол між прихильниками Пригожина і Путіна, пише NYT.

Як зазначає видання, російська ФСБ 27 червня припинила кримінальну справу про заколот проти Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". Однак, якщо Путін отримає докази того, що генерал Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування війною в Україні, заявили NYT чиновники та аналітики.

Як припускають у Вашингтоні, підтримка заколоту Суровікіним могла б пояснити, чому Пригожин "досі живий", попри те, що захопив великий російський військовий вузол й віддав наказ про збройний марш на Москву.

Генерал Суровікін - воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після контрнаступу України минулого року. У січні його замінили на посаді командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій в Україні і, як і раніше, користується популярністю серед військових, зазначають у NYT.

Суровікін був одним з генералів, яких Пригожин, що критикував міноборони РФ, регулярно хвалив.

Саме він відразу ж після початку заколоту, в ніч з 23 на 24 червня, першим з генералів виступив із відеозверненням, у якому закликав найманців зупинитися і вирішити все мирним шляхом.

Президент Путін, кажуть співрозмовники NYT, має вирішити, чи вірить він у те, що Суровікін підтримував Пригожина, і як на це реагувати.

Джерела видання не виключають, що Путін вирішить покласти всю провину за події на Пригожина. Однак, якщо будуть вагомі докази участі Суровікіна у підготовці заколоту, у Путіна не залишиться іншого вибору, окрім як усунути генерала від командування, вважають вони.

Автор фото, ARKADY BUDNITSKY/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Бійці "Вагнера" змогли без жодного пострілу взяти під контроль Ростов-на-Дону

Співрозмовники NYT підкреслили, що США та їхні союзники мають поки що лише попередню інформацію про те, що сталося.

Офіційні особи США намагаються публічно не обговорювати заколот Пригожина, аби не давати російській пропаганді зайвого приводу говорити, що його "організував Захід".

При цьому американські офіційні особи зацікавлені в поширенні інформації, що підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним і безжальним, ніж інші члени командування, пише NYT. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, яка нещонавно почала контрнаступ, додає видання.

Інші ознаки

Були й інші ознаки розколу у вищих ешелонах влади РФ. Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв також виступив із відеозверненням, назвавши будь-які дії проти російської держави "ударом в спину країни та президента".

Але за кілька годин він з'явився на іншому відео, розмовляючи з Пригожиним у Ростові-на-Дону, де бойовики "Вагнера" захопили військові об'єкти.

"Сталося дуже багато дивних речей, які, на мою думку, свідчать про змову, яку ми ще не з'ясували", — сказав у телефонному інтерв'ю колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Подумайте, як легко вони взяли Ростов, - зазначив Макфол. - У Росії скрізь озброєна охорона, і раптом ніхто нічого не робить?"

Незалежні експерти й офіційні особи США заявили, що Пригожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії згуртується навколо нього у поході на Москву.

Пригожин працював із Суровікіним під час російської інтервенції в Сирії й називав його найздібнішим командиром російської армії.

За словами колишніх посадовців, Суровікін не підтримував усунення Путіна від влади, але, ймовірно, погоджувався з Пригожиним у тому, що Шойгу й Герасимова необхідно усунути.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сергій Шойгу та Валерій Герасимов разом керували величезною армією Росії понад десять років

Вся воєнна кампанія Росії в Україні характеризується частою зміною генералів. Минулої осені, коли Суровікіна призначили керувати російською армією в Україні, він став другою людиною, що отримала цю посаду, замінивши генерала, що пропрацював лише місяць. Суровікін теж протримався недовго, але показав себе значно краще.

Однак вже в січні Суровікіна понизили в посаді, а Путін передав безпосереднє командування війною Герасимову, який пообіцяв повернути російські війська в наступ.