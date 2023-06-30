Як підрив Каховської ГЕС забруднив Чорне море і зіпсував відпочинок

Діана Куришко

BBC Україна

10 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Чорному морю загрожують величезні зміни через катастрофу на ГЕС

Засмагати на пляжі - таким був план на відпустку в Одесі у киянки Юлії Блох. Квитки були куплені заздалегідь, поїздка спланована. 17 червня Юлія з друзями пішли на пляж на екскурсію - подивитися, що принесла вода після підриву ГЕС у Новій Каховці.

Руйнування дамби призвело до величезної екологічної катастрофи. Внаслідок підриву затопило величезну територію - тонни бруду, отруйних речовин разом з уламками будинків та тисячами загиблих тварин винесло у Чорне море.

"З моря вискакували жаби. Плавали дикі качки, дерева та корчі. На березі де-не-де стояли острівки очерету. На поверхні води були зелені плями", - розповідає Юлія про побачене в Одесі.

Автор фото, unian Підпис до фото, З пляжів Одеси зібрали тонни сміття

За відчуттями, говорить дівчина, Чорне море виглядало як Дніпро, що цвіте в теплий період. І, хоча пляжі в Одесі в той день інтенсивно прибирали, від води йшов неприємний запах. Було зовсім не до відпочинку.

Якими будуть наслідки катастрофи на ГЕС для Чорного моря, коли море очиститься і там знову можна буде купатися - розбиралась ВВС Україна.

Зелене Чорне море

Непрозора суміш брудно зеленого кольору - ось що опинилося у пляшці у вчених Українського наукового центру екології моря. Вони взяли пробу води у відкритому морі Одеської затоки 20 червня.

Автор фото, sea.gov.ua фото Лепьошкіна Олександра Підпис до фото, Науковці взяли проби води у відкритому морі

УНЦЕМ - одна з ключових інституцій в Україні, яка слідкує за станом моря. За два тижні після катастрофи якість морської води біля українського узбережжя змінилась кардинально - від прозорої до повністю мутної, говорять у центрі екології моря.

Автор фото, sea.gov.ua Підпис до фото, Так змінювалась вода у Чорному морі з 7 по 20 червня

Море зацвіло. Як це сталося?

Ситуація після підриву дамби Каховської ГЕС розвивалася дуже стрімко, пояснює Віктор Коморін, в.о. директора УкрНЦЕМ:

- 7 червня, вода, що йшла через зруйновану дамбу і змивала все навкруги, була вже у Дніпровсько-Бузькому лимані.

- 8 червня було забруднено північну частину шельфу Чорного моря від лиману до Одеської затоки.

- 10 червня забруднення досягло гирла річки Дністер, просуваючись далі до гирлової акваторії Дунаю.

- 14 червня зелені плями водоростей помітили у морській воді біля одеських пляжів.

Через те, що величезна кількість прісної води раптово потрапила у море, відбулось опріснення морської води. Якщо у нормі солоність поверхневого шару води в Чорному морі становить 18 проміле, то біля пляжів Одеси наприкінці червня солоність знизилась до 4-5 проміле.

Опріснення води призводить до розмноження синьо-зелених водоростей. Коли вони цвітуть у морі, там стає недостатньо кисню для живих організмів і вони гинуть.

Автор фото, sea.gov.ua Підпис до фото, Цвітіння фітопланктону в Одеській затоці після підриву Каховської дамби. Водорості з'явилися після підйому температури води до 19⁰С і падіння рівня солоності до 4,3 - 5,1 проміле

За результатами даних, отриманих із супутників Sentinel, "цвітіння" фітопланктону, спровокованого забрудненою водою з Дніпра, бачать на площі у понад 7 000 квадратних кілометрів у північно-західній частині Чорного моря, розповіли ВВС у Мінекології.

Вода на цій величезній площі стала зеленою.

Що знайшли у морі?

Вода поблизу Одеси і раніше не була кришталево чистою. Цвітіння Чорного моря, хоч і не масово, але траплялося десь наприкінці літа чи на початку осені.

Проте, за показниками директиви ЄС щодо морської стратегії, вода в Одеській затоці у 2022 році була середньої якості. "Це не дуже добре, але і не дуже погано - купатися можна було. Але обережно, не ковтаючи воду", - говорить Віктор Коморін про стан води у Чорному морі раніше. Хоча купатись було заборонено через мінну небезпеку.

Але після аварії на ГЕС ситуація значно погіршилася, кажуть експерти.

Автор фото, unian

За даними Міністерства захисту довкілля, які отримало ВВС, проби води відібрані і в Дніпрі, і у Чорному морі поблизу Очакова та в Одеській затоці, показали у морі високі концентрації нафтопродуктів, токсичних металів (цинк, кадмій, миш'як) та хлор-органічних сполук - пестициди ліндан, ПХБ (поліхлоровані дифеніли, які є висококанцерогенними хімічними сполуками).

Через прорив дамби затопило величезні території, включаючи склади ядохімікатів, сміттєзвалища, заправки, агропідприємства, кладовища і скотомогильники - все це потрапило у воду.

Попередні оцінки вказують, що до Дніпра, а потім до моря могло потрапити кілька сотень тонн машинного мастила.

Яка загроза для людей?

"Якщо людина зараз скупається у морі, це може призвести до зараження паразитарними хворобами чи до гострої кишкової інфекції", - говорить ВВС Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я.

Купатися у Чорному морі і в лиманах нині заборонено в Одеській, Миколаївській і в Херсонській областях. На Одещині через міни такі заборони діяли і раніше, проте, люди все ж купалися на деяких пляжах з ризиком для життя.

У червні ці заборони поновили. Пляжі патрулює поліція.

Автор фото, unian Підпис до фото, Зараз у Чорному морі в Україні купатися заборонено. Фото з Одеси 2010 року

Понад 30% проб води з водойм у цих трьох регіонах не відповідають нормам. Найбільші відхилення фіксують на Одещині.

Біля морського причалу №2 в Одесі нещодавно виявили холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга - він не є збудником холери, але викликає гострі кишкові захворювання. На одеському пляжі у районі Дачі Ковалевського 19 червня у воді знайшли яйця гельмінтів волосоголовця, а біля "Аркадії" - личинки аскаридів, повідомляє Одеська міськрада.

Моніторинг Чорного моря в Одесі 25 червня знову показав паразитів - яйця аскариди собак, кішок та ооцисти криптоспоридій.

Крім того, знайдені у Чорному морі метали та сполуки є токсичними для морських організмів. Вони можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у людей, які споживають морепродукти або воду із високими рівнями цих речовин, попереджають вчені.

Через мор риби є загроза ботулізму, кажуть у МОЗ. "Риба з річок і моря з цих регіонів може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною", - говорить Ігор Кузін.

Що буде з тваринним світом Чорного моря

Величезна кількість забрудненої прісної води - це великий стрес для морської екосистеми, яка адаптована до певного рівня солоності. Різке опріснення морських акваторій може призвести до масової загибелі риби та інших морських організмів.

Каскад таких екологічних змін важко спрогнозувати, попереджають у Міндовкіллі.

Автор фото, unian Підпис до фото, Те, що відбулось з Чорним морем внаслідок катастрофи ГЕС - величезний стрес для екосистеми

Вчені говорять про можливу втрату цілого покоління риб. Винесена в море прісноводна риба обов'язково загине, коли солоність знову підвищиться, а у воді з низькою солоністю загинуть мідії, говорить в інтерв'ю Дdumskaya.net гідробіолог Сергій Хуторной з "Інституту морської біології".

Масляні плями на поверхні моря загрожують малькам кефалі, вони закривають їм кисень.

У прибережних зонах Чорного моря живуть близько 30 видів мушель і всі вони зараз фільтрують воду й акумулюють забруднення з води, говорить Іван Русєв, еколог, керівник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани".

"У морі все взаємопов'язано, якщо є забруднена вода, буде забруднений планктон і це відіб'ється на всіх ланках харчової піраміди - на різних видах крабів і риби. Так, може знизитись кількість кефалевих риб, хамси, а це - риба, яку їдять дельфіни".

У дельту Дніпра викинуло і винесло далі у море багато мертвих тварин - комах, птахів, які ще не могли літати, рибу, дрібних ссавців, наприклад гризунів. Вони всі загинули,

І до катастрофи на ГЕС Чорне море відчувало наслідки війни. Минулого року, за оцінками вчених, від вибухів мін, внаслідок бомбардувань та від роботи сонарів підводних човнів у Чорному морі могли загинути до 50 тисяч китоподібних. Біолог Іван Русєв бачив сотні мертвих дельфінів, викинутих на берег природного парку "Тузлівські лимани". До цього таких випадків були одинці.

До того ж у Чорному морі вже майже рік горять газові вишки, розбомблені в липні минулого року під час бойових дій біля острова Зміїний. Їх добре видно з парку "Тузлівські лимани", де працює Русєв.

"Ці вишки горять постійно, викидують багато СО2, забруднюють все довкола. Туди ніхто не може дістатися. Ними ніхто не керує. З дна Чорного моря йде потужний тиск газу, вони постійно горять", - каже Русєв.

Море в Одесі

Одеса цього року залишилась і без моря, і без риби.

За оцінками експертів, Чорне море в районі Одеси постраждало найбільше, бо в Одеській затоці море з нерухливою водою. Туди винесло багато туш тварин - і свійських, і диких.

У місті заборонили вилов й вживання морської риби і всіх морепродуктів. Повністю заборонили торгівлю морепродуктами з Чорного моря, влада перевіряє рибні ряди одеських ринків.

Автор фото, unian Підпис до фото, Рибу з Чорного моря зараз в Одесі продавати заборонено. Фото - архівне

"Одесити хочуть бичків і камбали і хочуть тюлечки. Постійно питають, коли привезуть", - розповідає Світала Мейлехзон, продавчиня на Північному ринку Одеси в інтерв'ю одеському телеканалу 7.

Морську рибу все одно іноді виловлюють та їдять. Нещодавно в Одесі морською рибою отруїлося кілька людей. Держспоживслужба під час рейдів вилучила близько тони риби, на яку не було документів.

"Ходити зараз на пляж, купатися в морі, продавати та купувати морську рибу - це кричуща безвідповідальність", - намагався переконати одеситів бути розважливими мер міста Геннадій Труханов.

Після аварії на ГЕС та всіх новин, пов'язаних із загрозами епідемій, потік гостей в Одесу зменшився кардинально, говорить Юлія Косенко, операційна директорка Ribas Hotels Group.

Готелі міста, за даними готельної аналітики Hotel Matrix, зайняті на 25%. Хоча, це все одно більше, ніж попереднього літа, коли готелі були зайняті лише на 19%.

На пляжах Одеси зараз все ж є трохи людей - вони засмагають і відпочивають у ресторанах на набережній.

Багато пляжів загороджені колючим дротом з попередженням про міни.

"Курортний сезон, до якого ми звикли в Одесі, навряд чи станеться, але у форматі короткого вікенду та бізнес-поїздок туризм в Одесі точно буде. Попри всі обставини віримо в те, що потреба в відпочинку є і буде", - говорить Юлія Косенко з Ribas Hotels Group.

Туристичний сезон у Чорному морі під загрозою?

Але чи вплине підрив ГЕС на туристичний сезон інших країн Чорного моря?

Автор фото, ВВС

"Скасувала бронь. Не наважилась їхати", - розповідає українка Наталя Нестерова про заплановану на липень відпустку у Болгарії. Після аварії на ГЕС її родина вирішила кардинально змінити плани і пори втрату туру на 17 тисяч гривень не їхати у болгарський Сонячний берег. "Я б усі 20 днів ходила за дитиною, боячись міни чи побачити труп тварини", - каже Наталя.

В українській фейсбук спільноті TravelMama Club кілька тижнів після підриву дамби і повідомлень МОЗ про забруднену воду, триває жвава дискусія - їхати чи ні до Болгарії. Це досить популярний напрямок серед українських туристів, особливо за відсутності доступу до пляжів в Україні.

Хтось пише, що відпочиває там зараз і все гаразд - море чисте. Хтось каже, що інфекції у воді на око не побачиш. Дискусії посилилися після новин, що на пляжі Болгарії за два тижні винесло вже три мертвих корови. Звідки тварин прибило до берега, поки невідомо.

Ольга Розуван зараз з донькою відпочиває у Сонячному березі і, за її словами, купаються у морі там всі: "Людей багато. Всі сидять у морі і про стан води нічого не чути. Солоність моря така, як завжди. Ми видихаємо, відсипаємось після безкінечних сирен і прильотів у Києві".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Туристи до Болгарії їдуть і далі. На фото - Чорне море у Болгарії, Созополь

ВВС звернулась за коментарем до міністерств екології всіх країн Чорноморського узбережжя. Грузія і Румунія відповіли на запити, що воду постійно перевіряють і перевищення забруднень немає.

Міністри екології Румунії і Болгарії нещодавно випустили спільну заву, у якій засудили поширення "панічних новин".

Враховуючи дані супутникових знімків, відстань від розливу з Дніпра та румунськими територіальними водами, рух повітряних мас і морських течій, температуру та солоність води, фахівці спрогнозували, що ризик для здоров'я людини, навколишнього середовища є мінімальним, сказав румунський міністр екології Мірча Фечет.

Запевняє туристів у тому, що море чисте і купатися можна, і міністерство навколишнього середовища Болгарії. Там 22 червня опублікували звіт про те, що морську воду перевірили на наявність нафтопродуктів, металів, радіонуклідів, а також пестицидів. Висновок - перевищень немає.

До Румунії і Болгарії доходить не багато забрудненої води, - вважає біолог Іван Русєв. За його словами, забруднена вода з Дніпра відноситься Румелійською течією, що розпочинається від Дніпровсько-Бузького лиману, далі у море, а Дністер і Дунай виштовхують цей потік у центр Чорного моря.

Коли море очиститься?

Сказати точно, коли море повністю очиститься, складно. Можуть пройти місяці, а можуть роки, говорить ВВС міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

Очищення моря залежить від багатьох факторів - обсяг та характер забруднення, природні процеси самоочищення моря, погода, ефективність заходів.

Автор фото, unian Підпис до фото, Там де є потужна енергія моря, все швидко очищається, кажуть експерти

Наприклад, деякі органічні забруднення можуть зникнути швидко. Токсичні метали і хлор-органічні сполуки, такі як ліндан та ПХБ, які раніше широко використовувалися при обробці полів, можуть залишатися у морі набагато довше.

З урахуванням складності і масштабу забруднення, процес відновлення може тривати кілька місяців, років або навіть десятиліття, зазначає міністр.

"У цьому сезоні купатися у морі навряд чи буде можливо - через токсичні речовини, через цвітіння води і патогенну мікрофлору. Сподіваємось, що впродовж осені, зими, море очиститься у результаті штормів. Якщо зима буде м'яка, то може і не очиститись", - говорить Коморін з наукового центру екології моря.

Автор фото, ВВС

Однак, існує ще одна проблема, коли токсичні речовини осідають на дні моря, а в результаті штормів з дна знову потрапляють на поверхню, яка до цього була чиста.

Так відбувається вторинне забруднення.

"Наслідки цього можуть відчуватися роками. Деякі речовини можуть мігрувати у морській екосистемі і залишатися там десятиліттями. Між водою дном і поверхнею, між живими організмами", - каже науковець.

Іван Русєв прогнозує, що море буде очищатися швидко, але не всюди.

"В Одеській затоці вода - нерухома. Там багато хвилерізів і вода дуже повільно обмінюється з відкритим морем. На Одещині наслідки будуть відчуватися ще дуже довго. Можливо, і рік. А от між Дунаєм і Дністром, де відкритий простір узбережжя, море швидко перемеле весь бруд. Там де є така потужна енергія моря, все швидко очищається", - говорить Русєв.

Скоріш за все купання в Одесі цього року буде під забороною, говорить Ігор Кузін з МОЗ. Навіть, якщо показники прийдуть до норми і вода у морі стане нормальної якості за кілька місяців, все одно залишиться небезпека мін.