Не намагайтеся покинути Мінськ. Що чекає Євгена Пригожина та його найманців у Білорусі

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Події останніх днів показують, наскільки спонтанною була домовленість Володимира Путіна та Олександра Лукашенка про те, що Євген Пригожин поїде до Білорусі. Що там будуть робити організатор заколоту 23-24 червня та його соратники, наразі не знає ані сама влада, ані аналітики - творця ПВК мало що пов'язує з Білоруссю та її владою.

Поки що Лукашенко доручив міністру оборони вивчити досвід бійців "Вагнера" на передовій - при тому, що воювати Білорусь ні з ким не збирається.

Через 21 рік після першого рукостискання

"Два президенти, справді, домовилися, що президент Лукашенко докладе посередницьких зусиль щодо врегулювання ситуації. Річ у тім, що Олександр Григорович давно особисто знайомий із Пригожиним, близько 20 років, і це була його особиста ініціативна пропозиція, яка була погоджена з президентом Путіним", - так пояснював речник російського президента Дмитро Пєсков втручання білоруського президента у спробу заколоту, яку влаштувала ПВК "Вагнер".

Насправді "особисте знайомство" Лукашенка та Пригожина - певне перебільшення. За даними російських ЗМІ, Пригожин та Лукашенко могли познайомитись на початку 2000-х років у петербурзькому ресторані New Island. Його відкрив Пригожин, а Путін приймав там кількох важливих гостей - наприклад, президентів Жака Ширака та Джорджа Буша-молодшого. Причому під час таких зустрічей Пригожин виконував роль офіціанта. Там же Путін у 2002 році вечеряв і з Лукашенком. Останньому так сподобався сервіс, що він подякував Пригожину і потис йому руку.

Це можна назвати фрагментарним знайомством, сказав ВВС політолог Артем Шрайбман, а потім нічого такого, про що варто було б згадати, між ними не відбувалося.

Натомість 2020-го обидва стали героями однієї з найдивніших політичних історій того року.

Туристи в одноманітному одязі

Наприкінці липня 2020 року державне інформагентство "БелТА" з посиланням на силовиків повідомило, що в Білорусі розкрили змову: туди прибули близько двохсот "бойовиків для дестабілізації ситуації у період виборчої кампанії". Вони привернули до себе увагу "нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом у стилі мілітарі".

"Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відокремлено, намагаючись не привертати до себе уваги", - перераховує "БелТА" дивацтва у поведінці візитерів з Росії.

32 особи з групи затримали, обурений Лукашенко називав їх "бандитами", говорив про "брудні наміри" з боку Росії - і вимагав пояснень. Він спочатку був упевнений, що цих людей відправили до Білорусі для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів 9 серпня 2020 року.

Невдовзі з'ясувалося, що "бандитам" цікава не Білорусь, вони були з ПВК "Вагнер" та прямували до однієї з африканських країн через Мінськ та Стамбул. При цьому їх "вели" спецслужби України, які планували посадити літак із ними в Києві, - частина бійців були причетні до окупації Донецької та Луганської областей у 2014 році.

Тоді Лукашенко та Пригожин швидко розібралися, що не мали на меті атакувати один одного і обмінялися заочними компліментами. Пригожин бажав білоруському президентові добра, той у відповідь називав творця ПВК "Женею". В інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко говорив, що у нього з "Женею" добрі стосунки.

"Мені сумно, що він із цими вагнерівцями пов'язаний, але ж він іграшка в чужих руках, - говорив Лукашенко 2020 року. - Не він же [ухвалює рішення], трохи вище, заступники міністрів".

23 травня 2021 року білоруські силовики змусили сісти в Мінську літак компанії Ryanair, що летів із Афін до Вільнюса. На його борту були опозиціонери Роман Протасевич та Софія Сапега, яких згодом заарештували.

"Слава, слава Лукашенку! Поважаю, схиляюсь, усім серцем підтримую... До всіх законів Білорусі треба ухвалити терміново ще один і пристрелити, як собаку, Протасевича", - так коментував цей інцидент Євген Пригожин.

Ставте намети

Щодо самого Пригожина, то він останню добу на зв'язок не виходив і нічого нового про себе не розповідав.

27 червня Олександр Лукашенко підтвердив, що Пригожин перебуває у Білорусі. Його літак Embraer Legacy 600 (номери літака ті ж, що й у санкційних документах США), а також літак, що його супроводжував, дійсно вчора приземлилися в Мінську.

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Декілька телеграм-каналів повідомили, що Пригожина бачили в готелі Green City на околиці Мінська. При цьому вже 27-го ввечері обидва літаки вилетіли з Мінська і взяли курс на Москву. Був на борту Пригожин чи ні - невідомо.

Що ж до найманців із ПВК "Вагнер", то 27 червня Лукашенко сказав: "Ми їм запропонували одну із занедбаних [військових] частин. Будь ласка, паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися".

Лукашенко уточнив, що облаштовуватимуться на новому місці бійці з "Вагнера" власним коштом.

Російський президент Володимир Путін рекомендував учасникам ПВК або підписати контракт з міноборони, або піти додому, або вирушити разом із Пригожиним до Білорусі. Про те, щоб найманці масово переходили російсько-білоруський кордон, наразі невідомо.

Занадто багато розворотів

"Чи приїдуть вони [бійці "Вагнера"] до Білорусі, чи надовго. Можливо, вони просто юридичну особу відкриють. Або в них тут перевалочна база буде. Або ця угода взагалі зірветься - нічого з цього ми поки що не знаємо", - каже ВВС Артем Шрайбман.

За його словами, кількість "розворотів", яка може статися, надто велика, щоб робити висновки.

З публічних заяв Лукашенка можна дійти висновку, що він і сам поки що не розуміє, що робити з людьми із приватної військової компанії. Як і в Росії, їхнє існування тут законодавчо не врегульоване, а стаття білоруського кримінального кодексу за найманство передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Наприклад, на зустрічі з міністром оборони Віктором Хреніним 27 червня Лукашенко говорив, що найманці можуть допомогти білоруській армії своїм досвідом боїв на передовій із застосуванням безпілотників.

"Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінне. Оце нам від вагнерівців треба взяти", - говорив Лукашенко.

Він запевнив, що бійці ПВК не охоронятимуть тактичну ядерну зброю, яку до Білорусі постачає Росія. І не виключив, що найманці можуть влитися до складу збройних сил Білорусі (у країні є і обов'язковий призов, і контрактники).

"Як Хренін каже: "Мені б такий підрозділ в армії не завадив". Я згоден. Розмовляй із ними", - заявив Лукашенко.

"У режиму Лукашенка з'являється шанс взяти участь у сумнівних, але дуже прибуткових бізнес-проєктах Пригожина в Африці. Імовірність нових західних санкцій збільшиться. Ризик втягування Білорусі у війну та ударів по території країни тільки зросте", - пише політичний оглядач Олександр Фрідман.

При цьому Фрідман зазначає: "Припущення про те, що "вагнерівці" змиватимуть "ганьбу заколотників" через наступ на Київ із Білорусі, викликають подив". На його думку, це означатиме, що Мінськ після цього виявиться повноцінним учасником війни.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав те, що відбувається, "дуже негативним сигналом". А прем'єр країни Матеуш Моравецький пообіцяв, що білорусько-польський кордон буде додатково укріплений.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Білорусь не зможе стати надійним притулком для бійців Пригожина, якщо Кремль почне тиснути на неї. Аналітики припускають, що тих "вагнерівців", які відмовляться приєднатися до регулярної армії РФ, російська влада з часом почне переслідувати - аж до кримінальної статті про державну зраду.

Що каже Україна

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції за підсумками візиту до України президентів Польщі та Литви, також прокоментував питання "вагнерівців".

За його словами, найманці "Вагнера" досі присутні на тимчасово окупованій території України, зокрема на Луганщині. Водночас він додав, що понад 20 тисяч їх знищили воїни ЗСУ.

"Тому та кількість, яка пішла на Москву, - її неможливо порівнювати з тією кількістю, яка була у нас", - зазначав президент.

"Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - додав він.

Також Зеленський сказав, що українська розвідка постійно доповідає йому про ситуацію на кордоні з Білоруссю і повторення вторгнення з того напрямку неможливе.