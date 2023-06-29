У Білорусі будують базу Пригожина? З'явилися супутникові знімки, які це можуть підтвердити

Джейк Хортон і Даніель Палумбо

BBC Verify

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Planet Labs

З'явилися супутникові фото, що свідчать про активність на покинутій військовій базі в Білорусі - на тлі припущень про переміщення до країни російської ПВК "Вагнер".

На знімку від 27 червня, яке отримало BBC Verify та вперше оприлюднило Радіо Вільна Європа, видно, що на базі з'являються конструкції, що нагадують намети.

На фото, що зробили раніше, 19 червня, - поля біля військової бази майже порожні.

Автор фото, ВВС

Наприкінці минулого тижня керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спробував влаштувати збройний заколот й усунути військове керівництво РФ.

Бунт доволі швидко закінчився угодою за посередництва президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував розмістити "Вагнер" у своїй країні.

Після цього російська влада заявила, що ПВК роззброять, але її бійці уникнуть судового переслідування. Президент Росії Володимир Путін зазначив, що "вагнерівці" мають кілька варіантів: підписати контракт з міноборони РФ, повернутися додому або вирушити до Білорусі.

Туди ж, як вважають, виїхав керівник ПВК Євген Пригожин.

База на супутникових знімках лежить приблизно за 21 км від міста Осиповичі — за 100 км від столиці Мінська. Російські ЗМІ писали, що саме у цьому районі можуть розміститися "вагнерівці".

Білоруський лідер також згадував про покинуту військову базу, але не уточнив її розташування, сказавши лише: "Паркан є, все є, ставте намети".

Відтоді ходили чутки про місце під Осиповичами, де раніше стояла 465-а ракетна бригада Білорусі, перш ніж її передислокували у 2018 році.

Зображення від 27 червня має низьку роздільну здатність, тому важко сказати, що саме там збудували, але зрозуміло, що будівельні роботи тривають з другої половини червня.

На фото видно кілька рядів прямокутних споруд, що нагадують намети, які можна побачити на інших військових базах у цьому регіоні.

Хто відповідав за будівництво цих споруд - незрозуміло.

Український військовий експерт Олег Жданов заявив "Радіо Вільна Європа", що "неможливо" розпочати будівництво табору за такий короткий строк, що минув з моменту заколоту.

Але Марина Мирон, що спеціалізується на російських збройних силах у Королівському коледжі Лондона, каже, що це - можливо.