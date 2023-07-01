Скасування українського дубляжу в кіно. Які за і проти ідеї Зеленського щодо англійської
- Діана Куришко
- BBC News Україна
Чи можна за допомогою фільмів вивчити англійську? Чи зникне український дубляж в кінотеатрах, чи виживуть самі кінотеатри?
Президент Володимир Зеленський запропонував Раді законопроєкт, через який вже три дні сваряться українці.
Англійську мову в Україні хочуть зробити мовою міжнародного спілкування. Один з кроків, як цього хочуть досягти - показувати фільми англійською, тобто мовою оригіналу замість українського дубляжу.
Викинути українську мову з кінопрокату нe вдалося навіть Януковичу й Табачнику, дорікають Зеленському.
Дубляж - це пережиток радянської цензури, потрібно створювати мовне середовище і вчити людей англійській, підтримують ініціативу президента інші.
Як зміниться мова кінопрокату і до чого можуть призвести такі зміни, розбиралась, ВВС Україна.
Що пропонує Зеленський?
Обов'язкове вивчення англійської у дитсадках, екстрена медична допомога іноземцям англійською, всі оголошення на вокзалах та в аеропортах дублюються англійською - у законопроєкті президента, який нещодавно зареєстрували у парламенті, пропонується багато мовних новацій.
Але найбільше збурило громадськість те, що стосується мови кіно.
Про що йдеться у законопроєкті?
Фільми, мовою оригіналу яких є англійська, у кінотеатрах будуть показувати англійською з українськими субтитрами - сказано у документі, який ще тільки будуть розглядати депутати.
Запровадити мовні зміни в кіно обіцяють поступово.
Згідно з проєктом, починаючи з 2025 року, 50% англомовних фільмів мають показувати мовою оригіналу, у 2026 -75%, а у 2027 - 100%.
При цьому у кінотеатрах можуть бути фільми й іншими мовами, але їхня частка не повинна перевищувати 10%.
"Не чіпайте дубляж"
У 2006-му році, коли в Україні вперше запровадили обов'язкове дублювання всіх іноземних фільмів українською, це також відбувалося з гучними дискусіями. Противники стверджували, що фільми українською в Україні ніхто дивитися не буде, адже до російської мови в кіно давно всі звикли.
Утім глядач у кіно пішов.
У перші місяці прокату український дубляж виграв змагання з російським - відомий тоді мультфільм "Тачки" в українській версії подивилося на 30% більше людей, ніж російською, за даними компанії B&H Film Distribution.
За 17 років до української мови в кіно звикли. Український дубляж часто хвалять, а його запровадження називали перемогою українськості й кроком якомога далі від культурного впливу Росії.
Тому подекуди так болісно сприймається ініціатива президента це все скасувати і лунає стільки критики.
Англійську треба вчити всім, але українська мова в Україні залишається під загрозою, говорить депутатка від "Голосу" Інна Совсун.
"Це у Швеції можна видавати фільми без дубляжу, бо за межами кіно — це переважно шведськомовне середовище. Але в Україні — ситуація інша. Ми не завершили процес утвердження статусу української мови. Молодь досі часто вважає, що спілкуватись російською — це крутіше", - наголошує у фейсбуці Совсун, яка працювала першою заступницею міністра освіти у 2014-2016 роках.
Вона називає український дубляж "важливою цеглинкою для існування української мови на рівні повсякденної культури".
В багатьох країнах Європи фільми показують англійською чи іншими мовами з субтитрами. Дублюють переважно дитячі фільми. Наприклад, це поширена практика у скандинавських країнах, де досить високий рівень англійської серед населення.
Також фільми показують мовою оригіналу у Польщі, Греції, Словенії. У Росії всі іноземні фільми дублюють.
"Посилання на "практику інших країн" в питаннях дубляжу - паскудні і підлі, - обурюється сценарист й актор Сашко Лірник - "Інші країни" не були колоніями до останнього часу, не рятували свою мову і не ведуть визвольну війну зовні і всередині країни.
Вивчати англійську мову важливо, але витіснення української цьому не допоможе, розкритикував скасування дубляжу депутат й колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він нагадує, що "викинути українську мову з кінопрокату нe вдалося навіть Януковичу й Табачнику".
"Якщо досі кінотеатри були місцем, що робили українську мову модною й популярною для мільйонів людей, то тепер почути рідну мову в кіно українці зможуть хіба що на фільмах вітчизняного виробництва", - говорить В'ятрович і закликає депутатів не голосувати за законопроєкт у такому вигляді навіть у першому читанні.
Як це вплине на кінотеатри?
Перегляд фільмів мовою оригіналу - це чудово, це повне занурення у контекст, так і має бути, коли ти не просто дивишся на міміку актора, а чуєш його голос, інтонацію і розумієш, за що їм платять десятки мільйонів доларів, - говорить директор київських кінотеатрів "Boomer" і "Магнат" Сергій Зленко. І тут же додає - але частина кінотеатрів цього не витримають.
Український ринок кіно проживає непрості часи вже кілька років поспіль - спочатку через ковід, потім кінотеатри були закриті, бо почалась велика війна.
"Запас міцності просто вичерпався. Кількість сеансів і так зменшилась на третину через комендантську годину, а це були вечірні сеанси, які генерували понад половину доходів", - описує ситуацію з кінотеатрами Зленко, який є членом Європейської кіноакадемії.
Невдовзі, прогнозує експерт, ми побачимо, як на місці багатьох кінотеатрів у ТЦ, а більшість українських кінотеатрів розташовані саме там, з'являться батути й секонд-хенди.
"Це більш вигідні орендарі для ТЦ, ніж кінотеатри, які не приносять прибутку", - говорить Зленко. Кінотеатри, які й так є лише у великих містах, будуть закриватись, прогнозує експерт.
У 2021 році в Україні було 623 екрани - це сумарна кількість залів у всіх кінотеатрах. І це один з найнижчих показників у Європі. У Польщі їх - 1200, у Німеччині - 4,9 тис., у Франції - 6 тис.
Утім Сергій Зленко вірить, що можна виховати звичку дивитися фільми мовою оригіналу. Але на це потрібен час, а не три роки, як пропонують у законопроєкті.
"Люди не будуть ось так відразу платити за те, що вони не розуміють. Цю звичку треба виховувати - наприклад, спочатку показувати фільми мовою оригіналу по телебаченню - тобто безплатно", - говорить експерт.
Можливо, зазначає Зленко, якби у кінотеатрів була податкова пільга для показів фільмів мовою оригіналу - це була б значна фінансова підтримка.
"Хоча, яким би не було стимулювання, насильно змусити дивитись такі фільми ніхто не може, якщо вони не подобаються".
Англійську треба вивчати і впроваджувати, але починати з кінопрокату - абсолютно хибний шлях, вважає Людмила Горделадзе, член правління Союзу кінотеатрів України, ексдиректор кінотеатру "Жовтень".
Вона впроваджувала у "Жовтні" перші сеанси мовою оригіналу. За її словами, такі сеанси були потрібні лише 10% аудиторії, якої і так поменшало зараз через кризу кінотеатрів.
"Кінотеатри України потерпають від жахливого спаду відвідуваності. Це приватний сектор з усіма податками. Виживати треба самим. Не впевнена, що галузь вистоїть", - говорить ексдиректорка одного з найвідоміших кінотеатарів Києва.
Вона закликає створити державну програму і будувати в маленьких містах України невеликі двозальні кінотеатри.
Юлія Сінькевич, колишній директор Одеського кінофестивалю, де фільми демонструються мовою оригіналу, також говорить про неоднозначність плану про скасування дубляжу.
З одного боку рівень знання англійської серед українців низький і це потрібно змінювати. Плюс - це хороше рішення для експатів, які проживають в Україні.
З іншого - глядачі не люблять читати субтитри, а значить постраждає кіноіндустрія, говорить Юлія, яка є співзасновницею Української кіноакадемії.
"Люди можуть просто перестати ходити у кіно. Будуть дивитися фільми на альтернативних платформах. Тому для кінобізнесу, поки що незрозуміло, як це буде працювати", - говорить експертка.
Крім того, будуть втрати у сегменті кіноіндустрії, який виробляє дубляж - це актори й студії звукозапису.
"Люди залишаться без частини роботи. А український дубляж є дуже талановитим. Мені це все видається поки що популістським кроком з хорошими намірами, але з недостатнім розумінням наслідків", - зазначає Сінькевич.
Як фільми сприяють вивченню мови
"Якщо молодь поголовно заговорить англійською - як в європейських країнах - знищення індустрії дубляжу є невеликою ціною. До того ж доволі дико ніколи не знати, як звучить голос Даніеля Крейга-Бонда", - вважає Зоя Звиняцьківська, історик моди, співзасновниця ГО "Батьківський контроль".
Фільми англійською в оригіналі можуть значно підсилити мотивацію вивчати мову через розваги, а також стимулюватимуть відхід від мови підручників до мови, якою справді розмовляють носії, вважає Яна Козаченко.
Яна 17 років викладає англійську, очолює мовну агенцію EverEnglish і організовує проєкт #мета_мільйон, який покликаний протягом п'яти років покращити рівень володіння англійською мовою щонайменше для мільйона українців.
Під час роботи у Норвегії Яна Козаченко досліджувала підходи вивчення англійської мови.
"Першим, що привернуло увагу те, що у Норвегії мова не є об'єктом вивчення. Натомість знання здобуваються у ході наповненого змістом досвіду - учні спільно виконують проєкт, тоді як уся комунікація відбувається англійською. Бо так ми не вивчаємо мову, а робимо її інструментом досягнення певних цілей", - говорить викладачка.
Вона каже, що демонстрування фільмів англійською - це формування мовного середовища без виїзду за межі країни.
Звісно фільми не можуть бути єдиним інструментом для вивчення мови, але стимулюватимуть таке навчання, вважає Яна Козаченко, і наводить приклад Литви. Там запровадили схожий досвід у 2000 роках, а знання англійської покращилося.
"Європейські підлітки мало читають, так само як і наші, навіть рідною мовою - не кажучи вже про читання англійською. В школі у Європі навчають іноземним мовам не так, як у нас, але не всі вчаться в школі гарно. Левова частка "англізації" - медіаконтент і кіно не в останню чергу. Європейці дуже бідкаються, що це вбиває їхні мови - бо це справді ефективна штука", - говорить Зоя Звиняцьківська.
"Невже нарешті я дожив до цього?", - радіє історії з фільмами мовою оригіналу Дмитро Десятерик - кінокритик, член журі "Золотого глобуса" і Європейської кіноакадемії.
"Бачу всі заперечення щодо цього, але це заперечення, які походять від звички. Люди звикли до голосового акторського дубляжу і наполягають на ньому", - вважає кінокритик. За його словами, такий крок цілком наближає нас до Європи й до цивілізованого світу. І віддаляє від Росії.
Дмитро Десятерик називає дубляж спадком системи радянського цензурування. Коли люди не мали знати мову ворога, а дублювання робили, щоб змінювати репліки акторів, щоб змінювати сенс.
"У Європі переважно йде субтитрування. Дубляж залишили лише для дитячих фільмів й дитячих програм. І це правильно, бо краще чути оригінальні голоси акторів, а не голоси дублерів. Ми ж знайомимось зі світом через кіно. Англійська - це вкрай необхідний інструмент. Щоб її знати, треба її практикувати"
У Мінкульті кажуть не поспішати з висновками
У разі, якщо за закон проголосують, міністерство культури змалювало для ВВС Україна таку картину:
- З умовних 100 фільмів, які вийдуть у прокат у 2025 році, мовою оригіналу яких є англійська мова, половина буде дублюватися українською мовою, інші 50 фільмів демонструватимуться мовою оригіналу (англійською) без дубляжу, з українськими субтитрами.
- З 2027 року будуть демонструватися без дублювання (тільки з українськими субтитрами) вже усі 100% англомовних фільмів.
Це стосуватиметься тільки фільмів у кінотеатрах. На телебачення та інші медіа ця норма не розповсюджуватиметься, зазначили у міністерстві.
Там також відповіли на питання про можливу шкоду від цього рішення для ринку дубляжу. У Мінкульті кажуть, що останнім часом він навпаки зріс, тому що у компаній, які займаються дубляжем, з'явилися нові замовлення.
І наводять приклад Netflix, де з'явилася величезна кількість фільмів, дубльованих українською мовою, і це роблять українські фахівці.
"Але насправді питання дубляжу, як і інші запропоновані норми закону, будуть ще обговорюватися й у Верховній Раді, і з фахівцями. У нас є досить часу, щоб не поспішати з якимось висновками", - заявив ВВС Україна міністр культури Олександр Ткаченко.