Скасування українського дубляжу в кіно. Які за і проти ідеї Зеленського щодо англійської

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, У 2012 році вже проводили протест на захист українського дубляжу

Чи можна за допомогою фільмів вивчити англійську? Чи зникне український дубляж в кінотеатрах, чи виживуть самі кінотеатри?

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді законопроєкт, через який вже три дні сваряться українці.

Англійську мову в Україні хочуть зробити мовою міжнародного спілкування. Один з кроків, як цього хочуть досягти - показувати фільми англійською, тобто мовою оригіналу замість українського дубляжу.

Викинути українську мову з кінопрокату нe вдалося навіть Януковичу й Табачнику, дорікають Зеленському.

Дубляж - це пережиток радянської цензури, потрібно створювати мовне середовище і вчити людей англійській, підтримують ініціативу президента інші.

Як зміниться мова кінопрокату і до чого можуть призвести такі зміни, розбиралась, ВВС Україна.

Що пропонує Зеленський?

Обов'язкове вивчення англійської у дитсадках, екстрена медична допомога іноземцям англійською, всі оголошення на вокзалах та в аеропортах дублюються англійською - у законопроєкті президента, який нещодавно зареєстрували у парламенті, пропонується багато мовних новацій.

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Але найбільше збурило громадськість те, що стосується мови кіно.

Про що йдеться у законопроєкті?

Фільми, мовою оригіналу яких є англійська, у кінотеатрах будуть показувати англійською з українськими субтитрами - сказано у документі, який ще тільки будуть розглядати депутати.

Запровадити мовні зміни в кіно обіцяють поступово.

Згідно з проєктом, починаючи з 2025 року, 50% англомовних фільмів мають показувати мовою оригіналу, у 2026 -75%, а у 2027 - 100%.

При цьому у кінотеатрах можуть бути фільми й іншими мовами, але їхня частка не повинна перевищувати 10%.

"Не чіпайте дубляж"

У 2006-му році, коли в Україні вперше запровадили обов'язкове дублювання всіх іноземних фільмів українською, це також відбувалося з гучними дискусіями. Противники стверджували, що фільми українською в Україні ніхто дивитися не буде, адже до російської мови в кіно давно всі звикли.

Утім глядач у кіно пішов.

У перші місяці прокату український дубляж виграв змагання з російським - відомий тоді мультфільм "Тачки" в українській версії подивилося на 30% більше людей, ніж російською, за даними компанії B&H Film Distribution.

За 17 років до української мови в кіно звикли. Український дубляж часто хвалять, а його запровадження називали перемогою українськості й кроком якомога далі від культурного впливу Росії.

Тому подекуди так болісно сприймається ініціатива президента це все скасувати і лунає стільки критики.

Англійську треба вчити всім, але українська мова в Україні залишається під загрозою, говорить депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

"Це у Швеції можна видавати фільми без дубляжу, бо за межами кіно — це переважно шведськомовне середовище. Але в Україні — ситуація інша. Ми не завершили процес утвердження статусу української мови. Молодь досі часто вважає, що спілкуватись російською — це крутіше", - наголошує у фейсбуці Совсун, яка працювала першою заступницею міністра освіти у 2014-2016 роках.

Вона називає український дубляж "важливою цеглинкою для існування української мови на рівні повсякденної культури".

В багатьох країнах Європи фільми показують англійською чи іншими мовами з субтитрами. Дублюють переважно дитячі фільми. Наприклад, це поширена практика у скандинавських країнах, де досить високий рівень англійської серед населення.

Також фільми показують мовою оригіналу у Польщі, Греції, Словенії. У Росії всі іноземні фільми дублюють.

Автор фото, unian Підпис до фото, Сашко Лірник у 2012 році брав участь у протесті на захист українського дубляжу

"Посилання на "практику інших країн" в питаннях дубляжу - паскудні і підлі, - обурюється сценарист й актор Сашко Лірник - "Інші країни" не були колоніями до останнього часу, не рятували свою мову і не ведуть визвольну війну зовні і всередині країни.

Вивчати англійську мову важливо, але витіснення української цьому не допоможе, розкритикував скасування дубляжу депутат й колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він нагадує, що "викинути українську мову з кінопрокату нe вдалося навіть Януковичу й Табачнику".

"Якщо досі кінотеатри були місцем, що робили українську мову модною й популярною для мільйонів людей, то тепер почути рідну мову в кіно українці зможуть хіба що на фільмах вітчизняного виробництва", - говорить В'ятрович і закликає депутатів не голосувати за законопроєкт у такому вигляді навіть у першому читанні.

Як це вплине на кінотеатри?

Перегляд фільмів мовою оригіналу - це чудово, це повне занурення у контекст, так і має бути, коли ти не просто дивишся на міміку актора, а чуєш його голос, інтонацію і розумієш, за що їм платять десятки мільйонів доларів, - говорить директор київських кінотеатрів "Boomer" і "Магнат" Сергій Зленко. І тут же додає - але частина кінотеатрів цього не витримають.

Український ринок кіно проживає непрості часи вже кілька років поспіль - спочатку через ковід, потім кінотеатри були закриті, бо почалась велика війна.

"Запас міцності просто вичерпався. Кількість сеансів і так зменшилась на третину через комендантську годину, а це були вечірні сеанси, які генерували понад половину доходів", - описує ситуацію з кінотеатрами Зленко, який є членом Європейської кіноакадемії.

Автор фото, unian Підпис до фото, Під час пандемії кінотеатри часто були напівпустими

Невдовзі, прогнозує експерт, ми побачимо, як на місці багатьох кінотеатрів у ТЦ, а більшість українських кінотеатрів розташовані саме там, з'являться батути й секонд-хенди.

"Це більш вигідні орендарі для ТЦ, ніж кінотеатри, які не приносять прибутку", - говорить Зленко. Кінотеатри, які й так є лише у великих містах, будуть закриватись, прогнозує експерт.

У 2021 році в Україні було 623 екрани - це сумарна кількість залів у всіх кінотеатрах. І це один з найнижчих показників у Європі. У Польщі їх - 1200, у Німеччині - 4,9 тис., у Франції - 6 тис.

Утім Сергій Зленко вірить, що можна виховати звичку дивитися фільми мовою оригіналу. Але на це потрібен час, а не три роки, як пропонують у законопроєкті.

"Люди не будуть ось так відразу платити за те, що вони не розуміють. Цю звичку треба виховувати - наприклад, спочатку показувати фільми мовою оригіналу по телебаченню - тобто безплатно", - говорить експерт.

Можливо, зазначає Зленко, якби у кінотеатрів була податкова пільга для показів фільмів мовою оригіналу - це була б значна фінансова підтримка.

"Хоча, яким би не було стимулювання, насильно змусити дивитись такі фільми ніхто не може, якщо вони не подобаються".

Англійську треба вивчати і впроваджувати, але починати з кінопрокату - абсолютно хибний шлях, вважає Людмила Горделадзе, член правління Союзу кінотеатрів України, ексдиректор кінотеатру "Жовтень".

Вона впроваджувала у "Жовтні" перші сеанси мовою оригіналу. За її словами, такі сеанси були потрібні лише 10% аудиторії, якої і так поменшало зараз через кризу кінотеатрів.

"Кінотеатри України потерпають від жахливого спаду відвідуваності. Це приватний сектор з усіма податками. Виживати треба самим. Не впевнена, що галузь вистоїть", - говорить ексдиректорка одного з найвідоміших кінотеатарів Києва.

Вона закликає створити державну програму і будувати в маленьких містах України невеликі двозальні кінотеатри.

Автор фото, фейсбук Жовтня Підпис до фото, У жовтні вже давно є сеанси мовою оригіналу

Юлія Сінькевич, колишній директор Одеського кінофестивалю, де фільми демонструються мовою оригіналу, також говорить про неоднозначність плану про скасування дубляжу.

З одного боку рівень знання англійської серед українців низький і це потрібно змінювати. Плюс - це хороше рішення для експатів, які проживають в Україні.

З іншого - глядачі не люблять читати субтитри, а значить постраждає кіноіндустрія, говорить Юлія, яка є співзасновницею Української кіноакадемії.

"Люди можуть просто перестати ходити у кіно. Будуть дивитися фільми на альтернативних платформах. Тому для кінобізнесу, поки що незрозуміло, як це буде працювати", - говорить експертка.

Крім того, будуть втрати у сегменті кіноіндустрії, який виробляє дубляж - це актори й студії звукозапису.

"Люди залишаться без частини роботи. А український дубляж є дуже талановитим. Мені це все видається поки що популістським кроком з хорошими намірами, але з недостатнім розумінням наслідків", - зазначає Сінькевич.

Автор фото, facebook.com/julia.sinkevych/ Підпис до фото, Юлія Сінькевич розповідає, що Одеський міжнародний кінофестиваль давно показує фільми мовою оригіналу

Як фільми сприяють вивченню мови

"Якщо молодь поголовно заговорить англійською - як в європейських країнах - знищення індустрії дубляжу є невеликою ціною. До того ж доволі дико ніколи не знати, як звучить голос Даніеля Крейга-Бонда", - вважає Зоя Звиняцьківська, історик моди, співзасновниця ГО "Батьківський контроль".

Фільми англійською в оригіналі можуть значно підсилити мотивацію вивчати мову через розваги, а також стимулюватимуть відхід від мови підручників до мови, якою справді розмовляють носії, вважає Яна Козаченко.

Яна 17 років викладає англійську, очолює мовну агенцію EverEnglish і організовує проєкт #мета_мільйон, який покликаний протягом п'яти років покращити рівень володіння англійською мовою щонайменше для мільйона українців.

Під час роботи у Норвегії Яна Козаченко досліджувала підходи вивчення англійської мови.

"Першим, що привернуло увагу те, що у Норвегії мова не є об'єктом вивчення. Натомість знання здобуваються у ході наповненого змістом досвіду - учні спільно виконують проєкт, тоді як уся комунікація відбувається англійською. Бо так ми не вивчаємо мову, а робимо її інструментом досягнення певних цілей", - говорить викладачка.

Автор фото, facebook.com/yana.kozachenko Підпис до фото, Викладач англійської Яна Козаченко розповідає, як у Норвегії створюють середовище, де діти вчать мову

Вона каже, що демонстрування фільмів англійською - це формування мовного середовища без виїзду за межі країни.

Звісно фільми не можуть бути єдиним інструментом для вивчення мови, але стимулюватимуть таке навчання, вважає Яна Козаченко, і наводить приклад Литви. Там запровадили схожий досвід у 2000 роках, а знання англійської покращилося.

"Європейські підлітки мало читають, так само як і наші, навіть рідною мовою - не кажучи вже про читання англійською. В школі у Європі навчають іноземним мовам не так, як у нас, але не всі вчаться в школі гарно. Левова частка "англізації" - медіаконтент і кіно не в останню чергу. Європейці дуже бідкаються, що це вбиває їхні мови - бо це справді ефективна штука", - говорить Зоя Звиняцьківська.

"Невже нарешті я дожив до цього?", - радіє історії з фільмами мовою оригіналу Дмитро Десятерик - кінокритик, член журі "Золотого глобуса" і Європейської кіноакадемії.

"Бачу всі заперечення щодо цього, але це заперечення, які походять від звички. Люди звикли до голосового акторського дубляжу і наполягають на ньому", - вважає кінокритик. За його словами, такий крок цілком наближає нас до Європи й до цивілізованого світу. І віддаляє від Росії.

Автор фото, фото - Київський тиждень критики 2020 року Підпис до фото, Член Європейської кіноакадемії Дмитро Десятерик каже, що не потрібно боятися переглядів фільмів мовою оригіналу

Дмитро Десятерик називає дубляж спадком системи радянського цензурування. Коли люди не мали знати мову ворога, а дублювання робили, щоб змінювати репліки акторів, щоб змінювати сенс.

"У Європі переважно йде субтитрування. Дубляж залишили лише для дитячих фільмів й дитячих програм. І це правильно, бо краще чути оригінальні голоси акторів, а не голоси дублерів. Ми ж знайомимось зі світом через кіно. Англійська - це вкрай необхідний інструмент. Щоб її знати, треба її практикувати"

У Мінкульті кажуть не поспішати з висновками

У разі, якщо за закон проголосують, міністерство культури змалювало для ВВС Україна таку картину:

З умовних 100 фільмів, які вийдуть у прокат у 2025 році, мовою оригіналу яких є англійська мова, половина буде дублюватися українською мовою, інші 50 фільмів демонструватимуться мовою оригіналу (англійською) без дубляжу, з українськими субтитрами.

З 2027 року будуть демонструватися без дублювання (тільки з українськими субтитрами) вже усі 100% англомовних фільмів.

Автор фото, unian Підпис до фото, Якщо президентський законопроєкт ухвалять, фільмів українською стане менше. Англійською більше

Це стосуватиметься тільки фільмів у кінотеатрах. На телебачення та інші медіа ця норма не розповсюджуватиметься, зазначили у міністерстві.

Там також відповіли на питання про можливу шкоду від цього рішення для ринку дубляжу. У Мінкульті кажуть, що останнім часом він навпаки зріс, тому що у компаній, які займаються дубляжем, з'явилися нові замовлення.

І наводять приклад Netflix, де з'явилася величезна кількість фільмів, дубльованих українською мовою, і це роблять українські фахівці.