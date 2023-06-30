"Мене тягне назад". Британець, поранений на війні в Україні, повертається на фронт

58 хвилин(и) тому

Колишній британський військовий Шаріф Амін, який отримав важке поранення, коли воював у лавах української армії, після курсу лікування на батьківщині повертається на війну в Україну.

Шаріф Амін із Бристоля бився в лавах української армії на передовій, де був важко поранений і дивом залишився живим. У грудні, після низки хірургічних операцій, проведених в одеському шпиталі, його евакуювали на батьківщину, де він доліковувався вже у місцевій лікарні.

"Я не знав, чи зможу я після цього воювати і взагалі чи залишуся повноцінною людиною", - зізнався в інтерв'ю ВВС Шаріф, який отримав множинні кульові та осколкові поранення і ледь не втратив руки.

Автор фото, Shareef Amin

"Відтоді, як мені зробили першу операцію в Україні, і поки я дістався Британії, з мене витягли 19 шматків металу", - каже він.

Зараз він проходить курс відновлення та підготовки разом з іншими добровольцями та готується повернутися на війну.

За словами Шаріфа, його контракт з українською армією досі чинний, але тепер до його обов'язків входитиме евакуація поранених бійців.

"Ми працюватимемо в гарячих точках, за лінією фронту, і евакуюватимемо поранених цивільних та військових, як це було зі мною, - каже Шаріф. - А те, що зі мною трапилося, буває на війні, я готовий був це прийняти, і мені пощастило залишитися живим".

"Мене тягне назад, щоб допомагати людям, і цей потяг нікуди не подівся", - додає він.

Підпис до фото, Амін провів дев'ять років у британській армії

Хоча британська влада закликає своїх громадян відмовитися від поїздок до України, тим більше якщо вони хочуть взяти участь у бойових діях, оскільки є інші способи надати допомогу воюючій країні, Шаріф, який дев'ять років прослужив у британській армії, каже, що і через півтора року після початку війни в Україні до нього, як і раніше, звертаються колишні солдати, які хочуть вирушити туди воювати.

За його словами, щотижня йому надходять такі повідомлення, переважно від старших людей, але Шаріф каже, що українці багатьом відмовляють, пояснюючи це тим, що їм потрібні військові з досвідом, мотивовані, яким можна довіряти.

Сам Шаріф вирушить на війну у складі підрозділу британських добровольців Dark Angels.

Підпис до фото, Тренер Роб Паксман каже, що часто радить багатьом потенційним бійцям не їхати на війну

Їх готує колишній спецназівець Роб Паксман, який зізнається, що сам часто радить потенційним новобранцям не їхати на цю війну.

"Думаю, там є хлопці, які справді можуть зробити вагомий внесок, але є й мрійники, які не мали військової кар'єри, які не пройшли базової підготовки, але при цьому вони захотіли потрапити в гарячу точку", - каже військовий інструктор.

Ніхто не знає, скільки саме британських добровольців воює на боці української армії, але, за даними командування ЗСУ, контракти підписали сотні людей.

"Я багатьох відмовляв їхати туди, - зізнається Паксман. - Бо це не кіно, і коли ви туди потрапляєте, все виявляється набагато страшнішим і кривавішим, ніж ви могли собі уявити".

"Але в нашому випадку це дуже професійні хлопці, - говорить він про бійців Dark Angels, - перед відправкою вони пройшли велику підготовку, а ті, хто повертається на фронт, освіжили свої навички".

Автор фото, Reuters

Сам Шаріф зізнається, що, крім фізичної, йому довелося долати і психологічну травму, отриману під час боїв, і зараз він пише книгу, в якій хоче поділитися своїм досвідом і переживаннями.

Перед поверненням в Україну Шаріф Амін розповів ВВС, що він готовий знову опинитися на війні, попри всі пов'язані з цим ризики.