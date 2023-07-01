Путін повсюди. Як господар Кремля намагається показати, що повернув контроль

Стів Розенберг

Редактор російського відділу BBC

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Три моменти з незвичайного тижня Путіна

Де Володимир Путін? Це питання, яке цікавило багатьох більшу частину понеділка - через два дні після драматичного заколоту ПВК "Вагнер", під час якого колона найманців прямувала до Москви.

Речник Путіна оголосив про домовленість щодо припинення заколоту Вагнера пізно увечері в суботу. Але ж коли сам президент прокоментує суперечливу домовленість?

Вона викликала суперечки, оскільки найманці "Вагнера" повстали, захопили військові об'єкти (з очевидною легкістю), а потім рушили на Москву. Під час заколоту загинули льотчики російських ВПС. Проте Кремль погодився не переслідувати бойовиків "Вагнер" та їхнього лідера Євгена Пригожина в обмін на припинення заколоту.

Протягом останнього тижня президент Путін зробив серію незвичайних публічних виступів - усі по телебаченню - в очевидній спробі стабілізувати корабель.

Понеділок: Звернення до нації

Автор фото, EPA

У понеділок ми почули Євгена Пригожина: аудіоповідомлення, опубліковане в інтернеті, представляє його версію історії. Він каже, що його люди вирушили до Москви, щоб "притягнути до відповідальності" лідерів, яких він звинуватив у "помилках" у війні в Україні.

Потім пізно ввечері лунає оголошення. "В режимі очікування: президент Путін звернеться до нації". З'явилося таке відчуття, що лідер Кремля грає в наздоганялки.

Путін з'явився на екранах телевізорів після 22:00. Його звернення вночі дуже незвичне. У соцмережах ширяться чутки, що це буде промова, яка "вирішить долю Росії". Ми з трепетом вмикаємо російське телебачення, щоб почути, що каже президент.

Швидко стає зрозуміло, що це звернення не вирішить долю країни. Великих оголошень немає. Але п'ятихвилинна промова дає підказки щодо того, як Кремль збирається обернути драматичні події минулих вихідних на свою користь.

Путін малює картину Росії, яка об'єдналася, щоб перемогти зраду лідерів Вагнера.

Він намагається залучити всіх на свій бік: дякує російській громадськості, російським чиновникам, релігійним лідерам, російським збройним силам і своїм спецслужбам. Він розрізняє лідерів заколоту та звичайних бойовиків і командирів ПВК "Вагнер", яких він вихваляє як патріотів. Важливо те, що він представляє себе як людину, яка запобігла великому кровопролиттю.

"Як тільки ці події почали розгортатися, - каже він, - згідно з моїми прямими вказівками, було вжито заходів, щоб уникнути пролиття крові".

Пам'ятаєте ту суперечку, про яку я говорив? Він не згадує про це. Натомість Росія відступила від краю прірви. Це головне.

Вівторок: зустріч з військом

Автор фото, Reuters

У понеділок він грав у наздогонялки. До ранку вівторка він же повним ходом намагався відновити свій авторитет.

Нашвидкуруч влаштовується пишний захід, на який прибувають представники влади. На Соборній площі Кремля вишикували приблизно 2,5 тисяч російських військових, бійців російської гвардії та інших силовиків. Це місце коронаційних (і похоронних) процесій російських царів.

Слово за Путіним: під президентські фанфари він спускається численними сходинками Кремля на площу (червоною доріжкою, звісно), і на тлі цибулинних куполів кремлівських соборів президент - він же головнокомандувач - виголошує промову перед своїм військом.

Але ще до того, як він починає говорити, відеозапис з місця подій каже усе. Тут зібрали все в одному місці: і православну церкву, і Кремль, і президента, і армію. Мені це нагадує старе російське імперське гасло: "За веру, Царя і Отечество».

Іншими словами, візуальне повідомлення тут пов'язане з представленням Росії як країни, що об'єднується навколо Володимира Путіна. Це майже так, ніби вони хочуть, щоб росіяни думали, що церква, військові та президент взаємопов'язані, навіть частина одного цілого.

У своєму короткому зверненні Путін знову стверджує, що російське суспільство об'єдналося після заколоту "Вагнера". Але більша частина з того, що він каже, є похвалою своїм військовим за те, що вони "припинили громадянську війну".

Хвилиною мовчання вшанували загиблих льотчиків ВПС. Президент віддає шану, але все ще не торкається питання, чому бійців "Вагнера" не притягують до кримінальної відповідальності за їхню загибель.

Промова закінчена. Слідує державний гімн і збройний салют.

Загальне послання: президент не тільки керує. За допомогою російської армії та російського народу він щойно здобув велику перемогу.

Середа: зблизька та особисто

Автор фото, Reuters

Це, мабуть, найдивовижніше відео Путіна за тиждень після заколоту - можливо, за рік. Це тому, що ми бачимо Путіна, який дуже не схожий на Путіна, з точки зору особистого спілкування з натовпом.

Офіційна причина візиту президента Путіна в Дагестан - головування на нараді з питань розвитку внутрішнього туризму.

Але не зустріч домінує в випусках новин пізніше на російському ТБ, а божевільні сцени, які за нею слідують.

Керівника Кремля показують у натовпі людей, які його обожнюють, у місті Дербент.

Ми звикли бачити, як Володимир Путін тримається на відстані від тих, з ким контактує. Пам'ятаєте ті довгі кремлівські столи, з одного кінця яких безпечно сидів Путін, а з іншого - його гості?

Не тут. У Дагестані він цілує дітей, обіймає жінок, тисне руки і позує для фотографій.

Держтелебачення клює на приманку.

"Крики, вереск, оплески, - вигукує ведуча популярного ток-шоу на каналі "Росссия-1". - Навіть рок-зірки не зустрічають такого прийому. На Заході кепкують, що після заколоту Пригожина президент ослаб. Це доводить протилежне".

Поведінка Путіна виглядає такою нехарактерною. З іншого боку, в Росії вже ніщо не відчувається особливо нормальним.

Російський президент щойно пережив збройний заколот. Можливо, він відчуває потребу продемонструвати - країні, політичній еліті та самому собі - що у нього все ще є прихильники. "Спонтанний" вияв публічного обожнювання відповідав би вимогам.

Переглядаючи ці зображення, я раптом згадую, що сталося минулими вихідними, після досягнення домовленості про припинення заколоту. Коли бійці Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним залишили Ростов у суботу ввечері, їх підбадьорювали на вулицях.

Чи бачив Володимир Путін ці відео? Чи відчуває він потребу у власному "геройському" моменті?

Мабуть, ми ніколи не дізнаємося.

Четвер: овації... і малюнки

Автор фото, EPA

Президент Путін бере участь у бізнес-конференції, присвяченій російським брендам у Москві. Її не організовували спеціально, щоб створити чергову можливість для "рок-зірки".

Проте це сприятлива можливість спробувати продемонструвати: а) він головний, б) він активний, в) він має підтримку людей.

Російському президенту аплодують, коли він заходить до зали. Він сідає і слухає вступне слово однієї з організаторів.

"Володимир Володимирович, разом з вами і всією країною ми теж з тривогою пережили події 24 червня [заколот], — сказала вона, звертаючись до Путіна. - Ми всі з вами і всі вас підтримуємо".

Ніби на доказ цього делегати аплодують Володимиру Путіну стоячи.

З тієї ж події ми бачимо ще одне трохи дивніше відео. Президент Путін малює на інтерактивній дошці.

Результат - червоне обличчя, як у мультфільмі, з трьома пасмами волосся. Цікавий малюнок від лідера, який навчився мистецтву політичного виживання.

Шеренги вірних військ, парадні салюти, крики шанувальників і овації. За допомогою таких образів лідер Кремля намагається показати, що він повернув контроль.

Він навіть встигає помалювати. Він має почуватися впевнено.

Після заколоту цього тижня ми стали свідками появи Путіна з газотурбінним наддувом. Він був тут, він був там, здавалося, що він був всюди. Це було майже так, ніби він почав свою кампанію за переобрання (його президентський термін закінчується наступного року).

Але позитивні картинки не змінюють того факту, що заколот заскочив Кремль зненацька. Це була загроза. Бойовики "Вагнер" були на шляху до Москви, коли заколот припинився. Це був безпрецедентний виклик владі Путіна.