Британські літаки Hurricane знайдені під час археологічних розкопок біля Києва

2 липня 2023, 09:43 GMT Оновлено: 53 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Залишки британських літаків українці знайшли у лісі поблизу Києва

Іржаві уламки восьми британських винищувачів "Hurricane" ("Ураган") часів Другої світової війни знайшли закопаними в лісі в Україні.

Літаки були відправлені до Радянського Союзу Великобританією після нападу нацистської Німеччини на країну в 1941 році.

Вони були частиною пакету союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за так званою схемою ленд-лізу.

Подібне законодавство використовується сьогодні урядом США для надсилання військової допомоги Україні, щоб вигнати російські сили зі своєї країни.

Авіаційні експерти кажуть, що вперше в Україні знайшли останки такої кількості "Ураганів".

"Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні, — каже Олексій Штан, колишній пілот авіакомпанії, який веде розкопки. "Це дуже важливо для історії нашої авіації, тому що тут раніше не знаходили літаків за ленд-лізом".

Літак Hurricane був "робочою конячкою" Битви за Британію — повітряної кампанії 1940 року, коли Королівські Військово-повітряні сили зруйнували спроби Німеччини вторгнутися до Великобританії. Хоча його роль часто затьмарювалася новішим і більш адаптованим літаком Spitfire, "Урагани" фактично збили більше половини всіх ворожих літаків під час бою.

"Hurricane був потужним і легким у керуванні", — каже Штан. "Він був стабільним як гарматна платформа і підходив для недосвідчених пілотів. Надійний літак".

Автор фото, Державний музей авіації України Підпис до фото, Британія відправила до СРСР майже 3 тисячі літаків Hurricane під час Другої світової

Загалом з 1941 по 1944 рік для підтримки радянських військових зусиль до СРСР було відправлено близько 3000 "Ураганів". Більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини.

Деякі Hurricane були навмисно розбиті та сховані після війни, щоб Радянському Союзу не довелося відплачувати кошти Сполученим Штатам. Згідно із законодавством про ленд-ліз, СРСР був зобов'язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення військових дій.

Вірогідно, така ж доля спіткала 8 винищувачів Hurricane, знайдених схованими в лісі на південь від Києва.

З них забрали прилади, радіостанції, кулемети та будь-який корисний металобрухт. Потім їх перетягнули тракторами з сусіднього аеродрому, розбили і без церемоній скинули в неглибокий яр. Потім бульдозери їх засипали землею.

Залишки літаків були виявлені нещодавно після того, як неподалік було знайдено нерозірвану бомбу часів війни. Решту яру перевірили за допомогою металошукачів і знайшли британські винищувачі.

Зараз Національний музей авіації України проводить кропіткі ручні розкопки цього місця. Співробітники прагнуть ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було знову зібрати та виставити на показ.

Керівник наукової частини музею Валерій Романенко каже, що "Урагани" відіграли важливу роль в історії України.

"Hurricane є символом британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже цінуємо британську допомогу зараз", — говорить він. "Великобританія зараз є одним з найбільших постачальників військової техніки в нашу країну".

Підпис до фото, "Це унікальна знахідка", кажуть дослідники про британські Hurricane

У 1941 році Великобританія була першою, хто масово почав постачати винищувачі Радянському Союзу. Зараз Великобританія є першою країною, яка надає нашим збройним силам крилаті ракети Storm Shadow.

Вважається, що на сьогоднішній день у світі існує лише 14 відновлених Hurricane, здатних літати.

Після німецького вторгнення СРСР втратив багато бойових літаків і гостро потребував винищувачів. Спочатку на допомогу в Арктику було відправлено кілька ескадрилій "Ураганів" Королівських ВПС.

Але незабаром британські льотчики пішли, і літаки захопили радянські льотчики. Записи показують, що багато хто з них не любив Hurricane, вважаючи його недостатньо потужним, озброєним і незахищеним.

До кінця війни він вважався застарілим і використовувався в основному для заходів протиповітряної оборони.