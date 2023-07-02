100 років Хатіко. Як і чому він став одним із символів Японії?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пес Хатіко 10 років чекав свого померлого господаря і став симоволом "японського характеру"

Кремово-білий пес породи Акіта-іну, що народився 100 років тому, зараз згадується у всьому, починаючи від книг і закінчуючи фільмами та культовим науково-фантастичним мільсеріалом "Футурама". Жодна історія про знаменитих собак не мала такого глобального впливу як Хатіко.

Його бронзова статуя стоїть біля станції Сібуя в Токіо, де він марно чекав свого господаря протягом десятиліття.

Статую вперше встановили в 1934 році, а потім тимчасово переробили для військових дій під час Другої світової війни. Японським школярам зараз розповідають історію про Чукена Хатіко - або відданого пса Хатіко - як приклад відданості та вірності.

Хатіко представляє собою "ідеального японського громадянина" з його "беззаперечною відданістю", каже професор Крістін Яно з Гавайського університету: "лояльний, надійний, слухняний господареві, такий, що розуміє своє місце у світі, відкидаючи раціональність".

Історія Хатіко

Хатіко народився в листопаді 1923 року в місті Одате в префектурі Акіта - японській провінції, де і була виведена порода акіта-іну.

Велика японська собака акіта є однією з найстаріших і найпопулярніших порід країни. У 1931 році японський уряд назвав їх національним символом. А колись їх вивели, щоб навчати полюванню на таких тварин, як кабан і лось."Собаки акіта спокійні, щирі, розумні та сміливі і вірні своїм господарям", — сказав Еєцу Сакураба, автор англійської дитячої книжки про Хатіко. "З іншого боку, акіта також має впертий характер і остерігається будь-кого, крім свого господаря".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірність Хатіко привабила багатьох японців і вони вирішили встановити йому пам"ятник в Токіо

У рік народження Хатіко Хідесабуро Уено, відомий професор сільського господарства та любитель собак, попросив студента знайти йому цуценя акіти.

Після виснажливої подорожі 15 січня 1924 року цуценя прибуло до будинку Уено в районі Сібуя, де його спочатку помилково вважали мертвим. За словами біографа Хатіко, професора Маюмі Іто, Уено та його дружина Яе ретельно доглядали за цуценям протягом наступних шести місяців.Уено назвав його "Хачі", або "вісім" по-японськи і "Ко" — почесна нагорода, яку присуджують учням.

Довге очікування

Кілька разів на тиждень Уено їздив на роботу потягом. На станцію Сібуя його супроводжували три його собаки, включно з Хатіко. Потім тріо чекало там його повернення ввечері.

21 травня 1925 року Уено, якому тоді було 53 роки, помер від крововиливу в мозок. Хатіко був з ним лише 16 місяців.

"Поки люди були присутні на поминках, Хачі відчув запах доктора Уено з дому та зайшов у вітальню. Він заповз під труну й відмовився вилазити", — пише професор Іто.

Наступні кілька місяців Хатіко провів у різних сім'ях за межами району Сібуя, але зрештою, влітку 1925 року, він опинився у садівника Уено Кікусабуро Кобаясі.

Повернувшись у район, де жив його покійний хазяїн, Хатіко невдовзі продовжив свою щоденну мандрівку на станцію, байдуже, був в той день дощ чи сонце.

"Увечері Хачі стояв на чотирьох лапах біля дверей вокзалу і дивився на кожного пасажира, ніби шукав когось", — пише професор Іто. Співробітники вокзалу спочатку вважали його неприємним. Продавці обливали його водою, а маленькі хлопчики знущалися над ним і били.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Статуя Хатіко - популярне туристичне місце в Японії

Однак загальнонаціональну популярність він отримав після того, як у жовтні 1932 року про нього написала японська газета Tokyo Asahi Shimbun.

Залізнична станція почала щодня отримувати пожертвування їжі для Хатіко, а відвідувачі приїжджали звідусіль, щоб побачити його. Про нього складали вірші та хайку. Як повідомляється, у 1934 році майже 3000 людей погодились дати гроші на статую Хатіко.

Зрештою смерть Хатіко 8 березня 1935 року потрапила на перші сторінки багатьох газет. На його похоронах буддистські ченці молилися за нього, а високопоставлені особи читали панегірики.

У наступні дні тисячі людей відвідали його статую.У бідній післявоєнній Японії під час збору коштів на нову статую Хатіко навіть вдалося зібрати 800 000 ієн, величезну суму на той час, яка сьогодні становить близько 4 мільярдів ієн (22 мільйони фунтів стерлінгів; 28 мільйонів доларів США).

"Озираючись назад, я відчуваю, що він знав, що доктор Уено не повернеться, але він продовжував чекати — Хатіко навчив нас цінності збереження віри в когось", — написав Такеші Окамото в газетній статті в 1982 році. Будучи учнем середньої школи, він щодня бачив Хатіко на станції.

Згадуючи Хатіко

Щороку 8 квітня біля станції Сібуя проводиться меморіальна служба за Хатіко. Його статую часто прикрашають шарфами, шапками Санти, а останнім часом — хірургічною маскою.

Його зображення виставлене в Національному музеї природи і науки в Токіо. Деякі з його останків поховані на кладовищі Аояма, поряд з господарями Уено та Яе. Його статуї також були відлиті в Одате, рідному місті Уено, Токійському університеті та в американському Род-Айленді.

Цього року влада міста Одате також запланував низку заходів до 100-річчя Хатіко.

Чи відзначатимуть найвірнішу собаку в світі через століття? Професор Яно відповідає ствердно, тому що вважає, що "героїзм Хатіко" не визначається якимось конкретним періодом — скоріше, він є поза часом.