"Я прийшов сюди, щоб зникнути": небезпечні тунелі Лас-Вегаса

Лейре Вентас

BBC

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Ronda Churchill

"Скоро піду звідси геть, піду десь далеко. Знайду собі темний куток і там щезну".

Рік каже це абсолютно серйозно.

Він сидить на матраці й тицяє пальцем у печерну тьму, якої не подолати ліхтариком, й яка, якщо все буде так, як він собі запланував, колись нарешті проковтне його назавжди.

"Я не дружу з людьми, - зізнається Рік. - Хай від мене всі відчепляться".

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Рік провів у тунелях 35 років

Перед нами Лас-Вегас.

Але не те казкове місто сяйного неону, реклам і азартних ігор.

Перед нами - підземелля, і щоб зустрітися з їхніми мешканцями, доводиться спуститися в таке собі невеличке пекло.

Рік, кошмари і план

Йому 72, і він один із найстарших мешканців "світової столиці гріха". Каже, що вже 35 років весь час повертається до свого життя тут, унизу.

Щоб побалакати з цим сивим чоловіком із вусами-щіткою і спокійним грудним голосом, треба спуститися до каналу перед казино "Ріо", пробратися між нанесеним водою камінням і сміттям і залізти в тунель - один із багатьох, які тут починаються.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Деякі входи в тунелі розташовані поблизу відомих казино та курортів

Їх спорудили для захисту міста від паводків. Покручені лабіринти пролягають під долиною від краю до краю, їхнє завдання - збирати дощову воду і скеровувати так, щоб не було підтоплення.

Дощ у цьому посушливому місті, що виросло колись посеред пустелі Могаве, випадає рідко - за рік усього близько 10 сантиметрів. Але коли вже починає дощити, то ллє безжалісно.

Найпотужніші зливи бувають у проміжку між липнем і вереснем, і в "сезон мусонів" у підземних тунелях жити небезпечно.

"Навіть коли немає дощу, протипаводкові споруди - не місце для розваг", - таке попередження розміщено на сайті Регіонального представництва боротьби з паводками округу Кларк. Це державна організація, відповідальна за обслуговування та розширення протипаводкової інфраструктури: каналів, відстійників і сотень кілометрів стоків.

"По каналах вода може потекти в будь-який момент. Швидкість течії досягає 50 кілометрів на годину, тому якщо висота води буде всього лише 15 сантиметрів, вона зібʼє вас з ніг".

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Тунелі є частиною системи захисту міста від повеней

Таке вже не раз траплялося.

13 серпня 2022 року після однієї з найсильніших злив того дощового сезону (найповноводнішого за кількадесят років) пожежникам не вдалося врятувати чоловіка, якого змило потоком води.

А потім, вичищаючи від сміття канал під Стріпом - знаменитим відрізком Лас-Вегаського бульвару завдовжки 6,4 кілометри, де розташовуються казино й розкішні курортні готелі, - знайшли ще один труп.

За кілька ночей до того, 29 липня, пожежникам менш ніж за три години довелося рятувати від повені сімох людей.

За три десятки років життя в лабіринтах водоочисних споруд Рікові довелося на власні очі побачити кілька таких епізодів.

"Я бачив, як вода доходила майже до стелі", - розповідає він ВВС, прихилившись до стіни. Вона здавалася сірою, але тепер, коли очі звикли до тьмяного світла ліхтарика, виявляється, що стіна вся вкрита графіті.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, "Я не дружу з людьми", - каже Рік, сидячи в тунелі, який він називає домом

Рік пригадує випадок, коли намагався допомогти якимось людям, а в результаті їм довелося витягати його, або ще один (памʼять підводить, і чоловік не може пригадати, коли саме це сталося: жінка намагалася перейти дно каналу по воді, але не змогла.

"Ми всі кричали до неї. У неї на спині сиділо дитя, і в неї не вийшло перейти. Загинули обоє. Як таке забудеш?" - сумно каже Рік.

Втім, запевняє нас, що вже давненько не бачив таких жахливих повеней, і перелічує натомість проблеми, які турбують його більше: щурів, "таких велетенських, що будь-хто злякається", поліціянтів - і людей: їх стає все більше.

"Ну і... погані сни. Не можу їх позбутися".

Кошмари приходять, каже Рік, із минулого - колись він був військовим. Саме через сни він не зміг знайти зобі місця там, нагорі, на поверхні землі.

"Я служив у Вʼєтнамі. За три роки в пеклі заробив проблеми з головою", —-пояснює Рік. Зрештою його звільнили з підрозділу морських піхотинців за порушення дисципліни - стріляв без дозволу.

Пізніше, в цивільному житті, він перепробував кілька робіт: "Працював на будівництві, відкривав казино "Ріо" і ще одне — "Нью-Йорк, Нью-Йорк", робив ремонти, таксував... Були часи, коли я міг працювати, але потім життя підсовувало чергову свиню, і я зрештою покидав роботу".

Зараз він виживає на 23 долари, які отримує кожного третього числа місяця, та на милостиню. І не може змиритися з фактом, що все більше людей шукають сховку в його тунелі.

"Я так довго тут зміг прожити, бо добре знав усіх мешканців. А зараз зʼявилися якісь нові, і з ними я не знаходжу спільної мови... Та й ні з ким не знаходжу... Я самотній вовк".

"Ага, самітник!" - викрикує хтось із темряви, лякаючи нас.

Ми спрямовуємо в той бік промінь ліхтаря. Метри за чотири від нас на шматку картону лежить худющий чоловік.

"Це Ґленн. Ми вже 15 років знайомі, - каже Рік. Саме з ним він планує податися в глибини тунелю. - Ходім, загубимося!"

Втрачена особа

Ми прощаємося з Ріком, проходимо повз його побратима (здається, той уже заснув) і заглиблюємося далі в тунель.

Проминаємо затоплені водою частини - хоча дощу не було вже кілька тижнів, обминаємо сміття і помічаємо сталактити, що звисають із цементної стелі. На щастя, пацюків як пів кота, про яких попереджував Рік, не зустрічаємо.

Іззовні тепер чути звуки машин, і ми розуміємо, що перебуваємо під авеню Діна Мартіна і наближаємося до траси І-15.

На мить темряву розриває промінь світла, в отвір вриваються вихлопи однієї з найбільш жвавих вулиць Лас-Вегаса.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Джей каже, що у нього вкрали все, що у нього було, коли він приїхав до Вегаса 14 років тому

Іще 10 хвилин ми йдемо прямо, аж поки доходимо до зігнутої дугою і спертої на стіну картонки. Із цього хиткого намету стирчать шкарпетки, ганчірка і завʼязаний пластиковий пакет.

"Зараз вийду. Хочу трохи довести до пуття черевики", - каже зсередини приємний голос.

Це Джей. Здається, він радий відвідувачам і охоче дозволяє себе сфотографувати. "Я навіть підфарбувався", - жартує.

Йому "років 47", і в Лас-Вегас він приїхав автобусом у 14 - із Нью-Гемпшира, північного штату.

"Хто б міг подумати, що тут у мене одразу вкрадуть паспорт, картку соцзабезпечення — усе, і я залишуся з 27 доларами в кишені?"

Джей каже, що попри всі його старання, за ці роки йому так і не вдалося отримати айді-картку. Тому вже девʼять років він мусить жити у системі водовідведення Міста гріха.

Це скорочена версія його заплутаної історії з багатьма повторами. Джей балакучий, і за його розповіддю важко встежити - майже так само важко, як відвести погляд від його порожньої очниці - лівої. Він втратив око після пострілу в голову.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Джей показує місце, де він спить

"Історія так собі. Якби мені її розповіли, я б не повірив, бо вона не схожа на правду. Але це і є правда".

Джей каже, що відрізняється від інших підземних мешканців Лас-Вегаса тим, що більше не вживає наркотиків, хоча свого часу всі перепробував, і тим, що намагається зберігати оптимізм, інакше все це - "марна трата часу і сил".

Крім картонних стін, у нього у власності ще подушка і кілька ковдр, візок із супермаркету, кілька бутлів із водою, два кошики на білизну, мило, вапно і мітла.

Ці пожитки, та ще їжа, яку він купує на гроші зі зданого металобрухту, допомагають вижити в цьому місці, де, як каже Джей, водяться привиди.

"Не так, як ото показують по телику, в усяких програмах. Це інший рівень нормальності, щось можна раціонально пояснити, а щось ні", - намагається розтлумачити нам Джей.

"Щось неможливо пояснити?" - перепитую.

"Так, наприклад, десь далеко щось заворушиться. Кілька років тому тут таке коїлося, що ніхто не наважувався залишатися в цьому місці після настання темряви. Якісь страшні жорстокі речі. Я тут точно щось бачив... І воно полює, чіпляється. Я намагаюся не зважати на таке, бо ці штуки були тут до мене і будуть після мене".

На цій згадці про надприродне - наполовину фантазії, наполовину метафорі - ми прощаємося, але спершу даємо йому сендвіч, пакет із необхідними предметами гігієни й подарунковою карткою в Макдональдс.

Джо, світло в тунелі

Насправді їжу для Джея передав Джо Ріордан.

Чоловік із пухнастими вусами і ясними синіми очима був "за два неправильні рішення від того, щоб стати Джеєм або Ріком", нині волонтерить в організації "Засвіти світло" (Shine A Light), яка допомагає бездомним, що населяють підземний світ.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Джо Ріордан і Роберт Бенгхарт, волонтер і керівник організації Shine A Light, які щосуботи спускаються в тунелі, щоб запропонувати свою допомогу

"За 16 метрів над нами люди на одну вечерю витрачають по 1000 доларів", —-каже він нашому фотографу, показуючи на стелю.

Пізніше, коли ми виходимо на поверхню й намагаємося зрозуміти, де проходили під землею, співставляючи дані Google-карт і схеми лас-вегаських каналів та системи каналізації, переконуємося: Джо казав правду.

Тунель Джея і Ріка проходить неподалік від знаменитого готелю і казино "Цезар-палац", що стоїть на Стріпі, - тут знімали безліч фільмів, постійно зупинялися Селін Діон та Елтон Джон.

Один із ресторанів на його Римській площі — "Пекельна кухня" Гордона Рамзі (того самого шефа з телика, володаря девʼяти мішленівських зірок). Там порція з дванадцяти устриць може коштувати 56 доларів.

А в "Бедфорді", власниця якого - не менш відома Марта Стюарт, ціни ще вищі. Ресторан розташований неподалік від казино "Белладжіо", за 10 хвилин ходу, і там просять від 109 доларів за стейк і 1500 - за пляшку вінтажного рожевого шампанського Dom Pérignon 2008 року.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Речі Беверлі в тунелі перед казино "Ріо"

Торік туристи витратили в Лас-Вегасі 44,9 мільярдів доларів - на такі вечері, кімнати в готелях, покупки, концерти, покер, рулетку та інші азартні ігри в казино. Вони навіть не підозрюють, що в них під ногами живуть люди, які харчуються сендвічами від благодійників та недоїдками на смітниках.

Цифри походять з останнього звіту Лас-вегаського управління питаннями зборів та відвідувачів, оприлюдненого у квітні. Дані демонструють велетенську прірву між двома світами.

Але ці світи насправді повʼязані, розповідає ВВС Метью ОʼБраєн, перший журналіст, який спустився в підземні нетрі міста і написав про них. Колись він працював у місцевому журналі "Міське життя Лас-Вегаса", а потім написав про нижній світ дві книжки: "Під неоновими вогнями" (Under the Neon) і "Темні дні та світлі ночі. Виживання у лас-вегаських зливних стоках" (Dark Days, Bright Nights: Surviving the Las Vegas Storm Drains).

"Мешканці тунелів виживають, харчуючись недоїдками, лас-вегаськими надлишками, - пояснює ОʼБраєн. - Проникають у казино і шукають загублені гроші, або забуті в автоматах, жебрають у туристів".

Але цим стосунки не обмежуються.

"Із тих, у кого я брав інтервʼю, більшість не були бездомними, коли приїхали в Лас-Вегас. Вони подалися в місто з тих самих причин, що і я колись: шукали змін, нового життя, здійснення своїх мрій", - каже ОʼБраєн. Він заснував організацію "Засвіти світло" 2009 року як громадський проєкт. Ми розмовляємо з ним по телефону, бо вже кілька років журналіст живе у Сальвадорі.

"Хтось із них, можливо, не зміг знайти роботи, хтось пристрастився до азартних ігор, до наркотиків, які так легко роздобути на тутешніх вулицях, і тепер вони зрештою опинилися під тими самими казино, заради яких колись приїхали в це місто у Неваді".

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Тунелі захищають від пустельної спеки та вітру

Бо Лас-Вегас, який ніколи не спить, - це справжній магніт, але разом із тим - фабрика із виробництва бездомних. Так завершує нашу розмову ОʼБраєн.

Роберт і "стадний інстинкт"

За офіційними даними міської адміністрації, більше 6 500 мешканців Лас-Вегаса не мають постійного місця проживання, 65% із них ночують надворі.

А за оцінками організацій, що працюють із бездомними, до 1500 людей живуть у підземних тунелях.

Автор фото, Ronda Churchill

У листопаді 2019 року мерія підписала указ, за яким сидіння, відпочинок або "бродіння" на хідниках визначається як правопорушення і карається увʼязненням до 6 місяців або штрафом у розмірі до 1000 доларів. Критики назвали ці заходи "найбільш жорстокими в окрузі" щодо бездомних.

Чинності цей указ набув у лютому наступного року, але перед тим, як накласти на порушників штраф або затримати, їм пропонують відвідати "Коридор надії" - вулицю, де розташовані організації, що допомагають бездомним.

Там, у Дворі Ресурсного центру для бездомних (ініціативі на 20 мільйонів доларів), вони можуть помитися, поїсти, поспати, отримати медичну і психологічну допомогу, правову консультацію, знайти роботу.

За даними міста, 2021 року цими послугами скористалася 6081 людина, а в середньому на ніч у гуртожитках, які зараз розширили, залишалося по 371 людині.

До цієї програми додали ще одну, в якій команди представників різних організацій працюють безпосередньо на вулицях.

"Ціль міста - не арештовувати бездомних. Наша практика - працювати з ними і допомагати їм бути здоровими, мати дах над головою і знаходити роботу", - каже речник мерії.

Місто Лас-Вегас - тільки одна з кількох юрисдикцій міської агломерації, які дбають про бездомних.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Роберт Бангарт провів три роки в тунелях

Директор по роботі з громадськістю організації "Засвіти світло" Роберт Бангарт також свого часу пройшов через "коридор розпачу", як він сам це називає, і деякий час жив під землею.

"Я спустився у протипаводкові тунелі на запрошення одного свого знайомого, який ночував там. До того роками жив на вулицях, де ситуація дуже нестабільна: буває, якийсь жалісливий турист дасть тобі поїсти, буває, сам щось перехопиш, але ніколи не знаєш, де в результаті опинишся... Тому коли я вперше спустився вниз, то відчув щось подібне на те, що відчуваю, коли зараз приходжу додому", - розповідає він ВВС дорогою до виходу з тунелю.

А потім пояснює, що йдеться про "дуже примітивне" життя, "на межі виживання", коли важило тільки задоволення найпростіших потреб: "Мені необхідна була вода, їжа і доза".

Для людини в його ситуації тунель і справді може бути найпростішим прихистком: бетонні стіни і стеля захищають від спеки (влітку температура в місті піднімається до 40 градусів), а також від сильних вітрів із пустелі Мохаве.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Люди перетворили тунелі на свої домівки

"Крім того, тебе ніхто не бачить і не тривожить", - додає Роберт, і його слова перегукуються з тим, що казали Рік і Джей.

Крім того, тунелі не охороняють і не патрулюють. Міське управління поліції Лас-Вегаса підтвердило ВВС, що поліцейські працюють із організаціями-партнерами, які відповідальні за те, щоб попереджувати мешканців тунелів про небезпеку життя в них, а також надавати бездомним можливості перейти в нормальне житло.

Роберт лише через багато років зміг зробити цей крок.

Поворотним моментом стала неприємна пригода: у тунелях його побили інші бездомні.

"Напали на мене і покинули на коліях. Звідти мене забрали в лікарню і повернули до життя", - пригадує чоловік, поки ми поволі наближаємося до виходу з тунелю.

Там він познайомився з організацією, в якій тепер працює. Спершу волонтерив, а потім перейшов на постійну посаду і намагається допомогти іншим піти за його прикладом.

"Усі ми маємо так званий стадний інстинкт, тому наше завдання - будувати стосунки з людьми", - каже Роберт.

Беверлі та її громада

Ми переконуємося в цьому на практиці, коли виходимо нагору і на вході в сусідній тунель зустрічаємо Беверлі.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Беверлі 44 роки, і вона живе в тунелі Ріо вже шість років

Це худорлява блондинка з обвітреною шкірою, у роті в неї бракує кількох зубів. Щойно вона поклала щось (ми не встигли розгледіти) у казанок, і тепер розвішує сушитися одяг: бежеві штани, біле в сині квіти плаття - щойно вона все це випрала у пластиковій мисці.

Беверлі розповідає нам, що народилася в штаті Міссісіпі. Одного дня зустріла хлопця, який запросив її в подорож. Як вони потрапили в Лас-Вегас, жінка не уточнює. Зараз їй 44, і вона прожила в тунелях уже шість років.

"То коли ти збираєшся звідси виходити, люба?" - запитує Роберт.

"Не знаю. Це не так просто. Можу тільки сказати, що точно не сьогодні", - відказує Беверлі.

"Памʼятай, ми можемо тобі допомогти. Якщо ти справляєшся тут, то справишся будь-де", - додає Роберт.

Автор фото, Ronda Churchill

Беверлі ще встигає розповісти нам, що відчуває себе частиною громади.

"Особливо активний перший тунель", - каже вона, киваючи в бік сусідів, які тусуються за кілька метрів і краєм ока поглядають на нас.

"Кожен тунель не схожий на інший", - пізніше пояснює Роберт.

"Є більш організовані, з певною ієрархією. Є дуже примітивні. А в деяких мешканці навіть організували освітлення, поприбирали, позносили туди меблі... Ви здивувалися б, якби туди потрапили".

"Печера" Стіва

Саме так похазяйнували в тунелі, який називають тунелем Алі Баби. Розташований він у промисловій частині міста на захід від Стріпу. Втім, виходить із печери не Алі Баба, а чоловік на імʼя Стів.

Автор фото, Ronda Churchill Підпис до фото, Стів у своєму тунелі

Квітневим ранком сонце світить уже дуже яскраво, і чоловік, примружившись, одягає темні окуляри в бежевій оправі й застібає до самого горла яскраво-синю сорочку.

Запрошує нас сісти при вході - тут у нього стіл зі стільцями, крісло і мангал. Решту помешкання від нас закриває чорна завіса, яку чоловік привʼязує на місце.

Жіночий голос - він належить дівчині Стіва, якої ми не бачимо - попереджує, що всередину нас ніхто не запрошує.

Але за трішки відхиленою чорною завісою видно застелені на підлозі килимки, ще один стіл і поличку з кухонним начинням та іншими предметами.

57-річний Стів встає і, спираючись на ходунки, проводить нам екскурсію по подвірʼю свого підземного дому й розповідає власну історію, таку схожу на історії інших мешканців тунелю - й у той же час не схожу.

Автор фото, Ronda Churchill

Його батьки приїхали у Лас-Вегас втілити "велику мрію" — відкрити казино. У цьому середовищі він виріс, і зрештою це привело його до алкоголю і наркотиків.

Деякий час він жив на вулицях міста, а тепер уже шість років живе тут.

"Ми подалися сюди, щоб вести тихе життя і сховатися від світу. Хоча і ще до того, як облаштуватися в тунелі, ми були невидимі".

Ця остання фраза ще довго лунає в мене в голові, хоча на цьому візиті свою подорож підземним Лас-Вегасом ми завершуємо.

Увечері, коли запалюються неонові вогні, а я вже туристкою прогулююся Стріпом, мимоволі помічаю матір, яка грає на скрипці й чекає, що їй хтось кине монетку, а її шестирічний син тим часом уткнувся в телефон; молоду жінку в стрінгах, яка роздає рекламки стрип-клубу при підніжжі копії Ейфелевої вежі; жінку, яка говорить іспанською і продає "дуже дешеві" кульки перед фонтаном Белладжо.

Помічаю чоловіка, який видобуває зі сміття бляшанки, і ще одного, який збирає пластикові контейнери від води й будує з них імпровізовану барабанну установку, на якій дає концерт просто посеред хідника. Де вони опиняться вночі? В яких будинках ляжуть спати?

"Сім із десяти людей у цьому окрузі живуть від зарплатні до зарплатні, і від втрати дому їх відділяє одна-дві зарплатні, — каже мені Роберт. — Неправильне рішення, або просто не пощастить — і от вони вже на вулиці".