Залужний змінив скандального одеського військкома. Кого призначили на цю посаду

1 година тому

Автор фото, Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника військкомату в Одесі, на місце звільненого після скандалу Євгена Борисова. Ним став 38-річний полковник Олександр Охріменко, який до цього був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів", - написав Залужний у телеграмі.

"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", - додав головнокомандувач.

Хто такий Олександр Охріменко

Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині.

У 2006 році завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а згодом, вже будучи професійним військовим, закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського.

Військову службу Охріменко починав у 72-й окремій механізованій бригаді, куди прийшов лейтенантом у 2006 році.

Має великий бойовий досвід ще з 2014 року. Воював зокрема у Маріуполі, на Луганщині, у серпні 2014 року виводив своїх військових з Ізваринського котла.

Командиром 14 ОМБР, яка базується у місті Володимир (колишній Володимир-Волинський), Охріменко став у жовтні 2021 року.

"Олександр Охріменко - бойовий офіцер, грамотний та фаховий військовий. Пройшов всі посади в Збройних силах України", - характеризувала тоді новопризначеного командира пресофіцерка бригади у коментарі "Суспільному".

Автор фото, 14-а ОМБР

Охріменко є кавалером орденів Богдана Хмельницького II та ІІІ ступеня, Данила Галицького та Хреста бойових заслуг.

У квітні 2023 року в інтерв'ю "Новинарні" тодішній комбриг коментував і роботу військкоматів.

На його думку, центри комплектації мають вести облік військових ресурсів та потенційних кандидатів, "які самі мають приходити, бо розуміють - спільними зусиллями треба виконувати завдання й обороняти нашу державу".

"Я вважаю формулювання "забрали в армію" неправильним. Пішов до війська, а не забрали. Це величезна різниця, - казав він. - Поки в кожного не буде усвідомлення, що, якщо не він, то крім нього - ніхто, доти буде проблематика в якості постачання військових ресурсів".

У тому ж інтерв'ю він зазначав, що він має "однозначну впевненість" у тому, що Україна переможе у війні з Росією, і що ця війна "закінчиться найближчим часом".

"Буде ще в нас бій, який стане останнім для росіян. І на цьому ми завершимо роботу з виходу до державних кордонів, включно з Кримом. Але Крим буде трохи пізніше. Я не називатиму дати, бо скажуть, що здаю державні таємниці", - казав він.

В інтерв'ю "Суспільному" у квітні 2023 року він також зазначав, що українська армія значно переважає російську.

"Якщо брати по потенціалу, по якості, по забезпеченості і по наявності тих засобів ураження, які надають нам партнери, то наші Збройні сили на дві голови вищі, - казав він. - По підготовці, по професіоналізму, по вмотивованості, і решті критеріїв, що дозволяють виконувати поставлені завдання".

13 червня 2023 року "Суспільне" повідомляло, що Олександра Охріменка перевели з 14 ОМБР до іншої військової частини. Однак ані номер частини, ані його нову посаду тоді не називали.

"З початком повномасштабного вторгнення під командуванням полковника Олександра Охріменка 14 ОМБР імені князя Романа Великого пройшла жорстокі і звитяжні бої на Київщині та Житомирщині, на Миколаївщині і Донбасі, звільнила від окупантів значну частину Харківщини", - йшлося у повідомленні 14-ї ОМБР на фейсбуці 19 червня, присвяченому прощанню Охріменка з бригадою.

Автор фото, 14 ОМБР Підпис до фото, Олександр Охріменко попрощався з Бойовим прапором військової частини після переведення з 14 ОМБР

Скандал з Євгеном Борисовим

Про переведення Охріменка з 14-ї ОМБР стало відомо за кілька днів до того, як "Українська правда" 22 червня опублікувала розслідування "Батальйон Іспанія", у якому йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Раніше у квітні ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомив, що родина Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала маєток вартістю понад 3 млн євро на іспанському узбережжі, а також дорогі авто.

Після оприлюднення цієї інформації Борисова відсторонили від займаної посади, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

Однак після публікації розслідування "УП" речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила "Радіо Свобода", що службова перевірка не виявила підстав для відсторонення його з посади, і тому Борисов продовжує виконувати свої обов'язки.

"Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність", - додала тоді Гуменюк.

Втім, уже наступного дня на скандал відреагував президент України Володимир Зеленський, він наказав звільнити Борисова.

"Дав термінове доручення головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - заявив президент.

Він також додав, що доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України - "щоб вони не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті".