Найкращі серіали липня: що подивитися

Карін Джеймс

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Paramount+

ВВС Culture зробила добірку найкращих серіалів липня - від шпигунського трилера Тейлора Шерідана "Спецназ: Левиця" із Зої Салданою та Ніколь Кідман до повернення класичних серіалів "Футурама" та "Правосуддя".

1. "Жахіття Долорес Роуч" (The Horror of Dolores Roach)

Автор фото, Amazon Prime

Долорес налякана - чи вона сама уособлює жахіття? У цьому серіалі, заснованому на подкастах про вбивства, можливо і те, й інше. Джастіна Мачадо - головна героїня, нещодавно звільнена після 16-річного ув'язнення, повертається додому у Нью-Йорк.

Її підозрілий старий друг дає їй місце для ночівлі та масажний стіл - але оскільки це серіал про убивства, то її нове життя навряд чи буде безтурботним.

Серіал створили майстри жахів Blumhouse, і кажуть, що він був натхненний Свіні Тоддом.

Серіал виходить 7 липня на Prime Video

2. "Афтепаті/Небезпечна вечірка" (The Afterparty)

Автор фото, Apple TV+

У другому сезоні комедійного серіалу Тіффані Геддіш і Сем Річардсон повертаються у ролі детективів, які, здається, ні про що не можуть дійти згоди, з новим складом підозрюваних у вбивстві та новим злочином.

Формат незмінний: кожен епізод розповідається з точки зору іншого персонажа, в іншому кінематографічному стилі, цього разу в діапазоні від нуару до костюмованої драми 19-го століття.

Коли вбивають нареченого - найгірше весілля в історії - всі присутні на церемонії стають підозрюваними, включно з нареченою, її родиною та друзями.

Серіал виходить 12 липня на AppleTV+

3. "Замкнене коло" (Full Circle)

Автор фото, HBO

Стівен Содерберг ніколи не зупиняється. Останнім часом він знімає принаймні один фільм чи серіал на рік.

Одними з його найсильніших робіт були саме теледрами - зокрема, "Лікарня Нікербокер" - і його останній кримінальний серіал також багато обіцяє.

Клер Дейнс та Тімоті Оліфант грають пару, якій повідомляють, що їхнього сина викрали, і під час розслідування розкривається багато сімейних таємниць.

Прем'єра відбудеться 13 липня на Max

4. "Виживання не найхудіших" (Survival of The Thickest)

Автор фото, Netflix

Комедійна акторка та стендаперка Мішель Буто грає головну роль у створеному нею ж серіалі, заснованому на її однойменній книзі коміксів.

Її персонаж Мейвіс Бомонт, залишає свого партнера-зрадника, коли застає його з іншою жінкою.

У віці 38 років вона намагається заново збудувати своє романтичне життя та кар'єру - однак зробити це не так просто.

Серіал виходить 13 липня на Netflix

5. "Правосуддя: Первісне місто" (Justified: City Primeval)

Автор фото, FX

Улюблений кримінальний серіал 2010-15 років "Правосуддя", заснований на оповіданнях Елмора Леонарда про віцемаршала США Рейлана Гівенса, отримав нове життя.

Тімоті Оліфант грає Гівенса - і він такий же пихатий і носить такий же капелюх, як і в оригінальному серіалі.

Тепер Гівенс переїхав із Кентуккі до Флориди та везе свою 15-річну дочку до табору, коли на їхньому шляху трапляються бандити. Рейлан з донькою потрапляють у Детройт, де йому доводиться вистежувати вбивцю, відомого як Оклахомський дикун.

Серіал виходить 18 липня на FX і 19 липня на Hulu

6. "Хвала Піті"

Після великої кількості викриттів справжніх сектантів, здається, настав час для анімаційної комедії на цю тему.

Анна Дрезен, колишня головна сценаристка Saturday Night Live, створила серіал, у якому мешканка Нью-Йорка Піті, яку озвучує зірка "Шиттс-Крік" Енні Мерфі, переймає керівництво сектою у маленькому містечку від свого батька - після того, як її міське життя зазнає невдачі.

Серіал виходить 21 липня на Freeform

7. "Спецназ: Левиця" (Special Ops: Lioness)

Автор фото, Paramount +

Плідний шоураннер Тейлор Шерідан у своєму останньому серіалі занурюється у світ боротьби з тероризмом.

Зої Салдана грає Джо, голову команди ЦРУ, яка відправляє агентку Круз Мануелос (Лейсла Де Олівейра) під прикриття, щоб налагодити контакт із дочкою підозрюваного терориста.

Ніколь Кідман грає керівницю ЦРУ, а Морган Фріман - держсекретаря США. Рушійною силою серіалу мають бути інтрига та напруга, але ті, знає Шерідана, також шукатимуть у ньому підтекст. Шерідан завжди казав, що його шоу не мають політичної спрямованості, однак багато коментаторів бачать у них консервативне забарвлення.

Серіал виходить 23 липня на Paramount+

8. "Футурама" (Futurama)

Автор фото, Hulu

Через 10 років стара-добра анімаційна науково-фантастична сатира повертається з новими історіями та старими персонажами.

В оригінальному серіалі Фрай (Біллі Вест) був кріогенно заморожений у 1999 році, і розморозився лише в 3000 році, де він зустрів кохання всього свого життя, Циклопа Лілу (Кеті Сагал) і робота Бендера (Джон Ді Маджіо).

Нові епізоди починаються через 23 роки - з новими акцентами на соціальних тенденціях. Наприклад, у новинах повідомляють про нещодавно виявлений вірус Explovid-23, аналіз на який беруть за допомогою гігантської ватної палички в носі.

Серіал створив автор "Сімпсонів" Метт Гроунінг, тож між ними можна знайти багато подібностей.

Прем'єра нової "Футурами" відбудеться 24 липня на Hulu

9. "Темні вітри" (Dark Winds)

Автор фото, AMC

Один із найкращих недооцінених телевізійних серіалів отримав продовження - у другому сезоні Зан Маккларнон повертається у ролі лейтенанта Джо Ліфорна з поліції навахо.

У першому сезоні, заснованому на кримінальних романах Тоні Гіллермана, дія якого розгортається на південному заході США в 1970-х роках, син Джо загинув під час підозрілого вибуху на нафтовому бурінні. У новому сезоні він стежить за людиною, яку він підозрює в причетності до трагедії.

Виконавчими продюсерами цього напруженого і атмосферного серіалу стали Роберт Редфорд і Джордж Р. Р. Мартін.

Серіал виходить 27 липня на AMC+ і 30 липня на AMC

10. "Покручений метал" (Twisted Metal)

Автор фото, Peacock

Після нещодавнього хіта HBO "Останній із нас" виходить ще одна адаптація відеоігри, дія якої відбувається в постапокаліптичному світі.

У центрі цієї комедії-бойовика - Ентоні Макі, найбільш відомий як Сокіл (і незабаром стане Капітаном Америкою). Він грає Джона Доу - чоловіка з амнезією, який погоджується доставити таємничий пакунок. Він заряджає рушницю, сідає у свою побиту машину та мчить просторами США.

Відеогра, за мотивами якої зняли серіал, існує з 1995 року і має декілька частин, тож встигла завоювати прихильність багатьох шанувальників.

Серіал виходить 27 липня на Peacock

11. "Добрі передвісники" (Good Omens)

Автор фото, Amazon Prime

Серіал про дивакувату пару ангела та демона у виконанні Майкла Шина та Девіда Теннанта, заснований на романі Террі Пратчетта та Ніла Геймана, отримав продовження.

Минулого разу вони врятували світ від антихриста. Цього разу вони змушені перервати своє затишне лондонське життя, щоб допомогти ангелу Габрієлю, який раптово зникає з небес і з'являється в книгарні Азірафаля.

Попри всі свої релігійні та духовні алюзії, "Добрі передвісники" - найлегша і найвеселіша з усіх екранізацій Геймана, таких як "Пісочний чоловік" від Netflix та "Американські боги" від Amazon Prime.