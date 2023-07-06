"Лишилася тільки дамська сумочка - і все". Розповідь мешканців Львова, які врятувалися від російських ракет
"Вночі я почула тривогу і спати вже не могла", - розповідає ВВС Україна Наталя Сокирчук, мешканка львівського будинку, у який у ніч проти четверга поцілили російські ракети.
Внаслідок цієї атаки - найбільшої на Львівщині від початку повномасштабної війни - у Львові загинули щонайменше четверо людей, понад 30 - поранені, руйнувань зазнали понад 30 будинків.
На четвертому поверсі будинку, який постраждав найбільше і де загинули люди, мешкала Наталя з родиною.
Коли у телеграм-каналах вона побачила повідомлення про те, що ракети залітають у Львівську область, Наталя розбудила чоловіка Павла та сина, і вони сховалися у ванній.
Там вони почули перший вибух.
"Вибух був досить сильний, нам вибило шибку в кімнаті. Мені стало дуже страшно", - згадує Наталя.
Родина вирішила йти ховатися до укриття.
"Одягнули на себе перше, що попало в руки, якісь джинси, ледь не в нічних сорочках ми спустилися в підвал і почули рев, ніби небо розривало - летіла друга ракета", - каже жінка.
Наталя каже, що вони відчули дуже потужний удар, після чого у підвалі вимкнули світло, на них посипалися крихти цементу та пилюка. Двері у підвал, біля яких стояла жінка, знесло вибуховою хвилею.
"Нас трохи завалило пилюкою та брудом, але підвал нас врятував", - додає чоловік Наталі Павло.
Коли вони вийшли на вулицю, каже Наталя, то спочатку нічого не побачили, бо навколо була суцільна пилюка.
"Коли трошки пилюка осіла, я побачила кілька поранених сусідів, хтось спускався з верхніх поверхів, хтось просто у дворі був", - згадує вона.
За словами жінки, на місце події швидко приїхала поліція, яка почала витягати людей з підвалу та спрямувала їх до сусіднього парку.
"Коли ми йшли по темному нічному парку, ми почули знову цей рев, який просто розривав усе навколо, і ми просто впали на землю в парку", - розповідає про пережите Наталя.
Вона прикрила собою дитину і, за її словами, вони відчули вібрацію землі від сильного вибуху, який відбувся на відстані близько кілометру від них.
"Було дуже страшно", - каже Наталя.
Вона каже, що спочатку вони нічого не знали про долю своєї квартири, тому що стояв туман з пилюки, і рятувальники, які приїхали на місце події, загородили будинок і доступу до нього в людей не було.
"Згодом, коли почали в інтернеті з'являтися фотографії, зйомка з усіх ракурсів, ми побачили, що квартири просто нема, і даху просто нема. Нічого нема", - каже жінка, яка мешкала на останньому четвертому поверсі зруйнованого російською ракетою будинку.
"Лишилася тільки дамська сумочка - і все".
Вранці Повітряні сили повідомили, що збили сім з 10 крилатих ракет "Калібр", якими Росія вдарила по Україні цієї ночі.