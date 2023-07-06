"Лишилася тільки дамська сумочка - і все". Розповідь мешканців Львова, які врятувалися від російських ракет

58 хвилин(и) тому

"Вночі я почула тривогу і спати вже не могла", - розповідає ВВС Україна Наталя Сокирчук, мешканка львівського будинку, у який у ніч проти четверга поцілили російські ракети.

Внаслідок цієї атаки - найбільшої на Львівщині від початку повномасштабної війни - у Львові загинули щонайменше четверо людей, понад 30 - поранені, руйнувань зазнали понад 30 будинків.

На четвертому поверсі будинку, який постраждав найбільше і де загинули люди, мешкала Наталя з родиною.

Коли у телеграм-каналах вона побачила повідомлення про те, що ракети залітають у Львівську область, Наталя розбудила чоловіка Павла та сина, і вони сховалися у ванній.

Там вони почули перший вибух.

"Вибух був досить сильний, нам вибило шибку в кімнаті. Мені стало дуже страшно", - згадує Наталя.

Родина вирішила йти ховатися до укриття.

"Одягнули на себе перше, що попало в руки, якісь джинси, ледь не в нічних сорочках ми спустилися в підвал і почули рев, ніби небо розривало - летіла друга ракета", - каже жінка.

Наталя каже, що вони відчули дуже потужний удар, після чого у підвалі вимкнули світло, на них посипалися крихти цементу та пилюка. Двері у підвал, біля яких стояла жінка, знесло вибуховою хвилею.

"Нас трохи завалило пилюкою та брудом, але підвал нас врятував", - додає чоловік Наталі Павло.

Автор фото, Скріншот з відео Володимира Зеленського Підпис до фото, Це все, що залишилося від квартири

Коли вони вийшли на вулицю, каже Наталя, то спочатку нічого не побачили, бо навколо була суцільна пилюка.

"Коли трошки пилюка осіла, я побачила кілька поранених сусідів, хтось спускався з верхніх поверхів, хтось просто у дворі був", - згадує вона.

За словами жінки, на місце події швидко приїхала поліція, яка почала витягати людей з підвалу та спрямувала їх до сусіднього парку.

"Коли ми йшли по темному нічному парку, ми почули знову цей рев, який просто розривав усе навколо, і ми просто впали на землю в парку", - розповідає про пережите Наталя.

Вона прикрила собою дитину і, за її словами, вони відчули вібрацію землі від сильного вибуху, який відбувся на відстані близько кілометру від них.

"Було дуже страшно", - каже Наталя.

Вона каже, що спочатку вони нічого не знали про долю своєї квартири, тому що стояв туман з пилюки, і рятувальники, які приїхали на місце події, загородили будинок і доступу до нього в людей не було.

"Згодом, коли почали в інтернеті з'являтися фотографії, зйомка з усіх ракурсів, ми побачили, що квартири просто нема, і даху просто нема. Нічого нема", - каже жінка, яка мешкала на останньому четвертому поверсі зруйнованого російською ракетою будинку.

"Лишилася тільки дамська сумочка - і все".