Де подівся Євген Пригожин?

Сара Рейнсфорд у Білостоку та Томас Макінтош у Лондоні

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Олександр Лукашенко заявив, що лідер ПВК "Вагнер" начебто у Росії.

Білоруський керівник, який виступив посередником під час збройного заколоту в РФ, уточнив, що Євген Пригожин більше не в Білорусі.

27 червня Лукашенко повідомляв, що Пригожин у рамках угоди прибув до Білорусі. Однак 6 липня на зустрічі з журналістами Лукашенко заявив журналістам так: "Щодо Євгена Пригожина, він перебуває у Пітері. На території Білорусі його немає".

Він також додав, що бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх постійних таборах на території Росії.

У відповідь на слова Лукашенка у Кремлі заявили, що "не стежать за переміщеннями" Пригожина.

Раніше повідомляли, що Євген Пригожин разом з бійцями ПВК переберуться до Білорусі.

ВВС відстежила приватний літак Пригожина, який летів до Білорусі наприкінці червня і того ж вечора повернувся до Росії.

Відтоді він здійснив кілька рейсів між Санкт-Петербургом і Москвою, хоча незрозуміло, чи був на борту Пригожин.

ВВС також не може перевірити заяву Лукашенка про нинішнє місцеперебування лідера "Вагнера".

У четвер на зустрічі з журналістами Лукашенко заявив, що питання передислокації й розміщення "Вагнера" наразі не вирішене.

"Білорусь запропонувала ПВК кілька колишніх військових містечок для розміщення, але компанія має своє бачення цього питання, воно досі не вирішене", - зазначив Лукашенко.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олександр Лукашенко на пресконференції у Мінську

Білоруський лідер зазначив, що його не турбує присутність "вагнерівців" у Білорусі, додавши, що вони будуть у країні на певних умовах.

"Головна умова — якщо нам потрібно їх залучити для захисту нашої країни, то це буде зроблено миттєво, в будь-якому напрямку", — сказав Лукашенко, похваливши "досвід" "Вагнера".

Він відкинув будь-яку потенційну загрозу повстання під проводом "Вагнера" в Білорусі: "Всяке буває в житті, але я поки що не бачу такої ситуації".

Зброя, гроші та кувалда

Російське державне телебачення, схоже, знову звернуло свою увагу на Пригожина, а коментатори у кількох мережах назвали заколот "Вагнера" умисним актом зради.

Ведучі "НТВ" описали минуле засновника ПВК як "багате на кримінал", а самого Пригожина зобразили жадібним й жорстоким дрібним злодюжкою.

У програмі "60 хвилин" на федеральному телеканалі "Росія 1" показали відео й фото обшуків у будинку та офісі засновника ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі.

Автор фото, Izvestia

Серед знахідок силовиків - золото, валюта, перуки, а також колекція зброї й кувалда.

Автор фото, Izvestia Підпис до фото, За даними ЗМІ, у будинку Пригожина знайшли кувалду з написом "На випадок важливих переговорів"

Обшуки у Пригожина відбулися у зв'язку з "маршем справедливості", який бізнесмен розпочав 24 червня. Він звинуватив військове керівництво РФ в ударі по позиціях ПВК й загибелі кількох бійців, російське міноборони це відкинуло й назвало провокацією.

"Вагнерівці" захопили штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, частина з них вирушила до Москви.

Проти Пригожина порушили справу про збройний заколот. Президент Володимир Путін назвав те, що відбувається, зрадою і пообіцяв покарати організаторів заколоту.

Увечері того ж дня після переговорів з Лукашенком Пригожин заявив, що розвертає колони, і його бійці повертаються до польових таборів.

Йому дозволили виїхати до Білорусії, а кримінальну справу закрили.

Путін запропонував "вагнерівцям" три варіанти на вибір: укласти контракт з міноборони, вирушити додому або піти за Пригожиним.

2 липня ПВК оголосила про зупинення роботи регіональних центрів набору бійців.

Нещодавно з'явилися супутникові фото, що свідчать про активність на покинутій військовій базі в Білорусі - на тлі припущень про переміщення до країни "Вагнера".

Але поки що немає жодних ознак того, що це сталося.