Де подівся Євген Пригожин?
- Сара Рейнсфорд у Білостоку та Томас Макінтош у Лондоні
- BBC News
Олександр Лукашенко заявив, що лідер ПВК "Вагнер" начебто у Росії.
Білоруський керівник, який виступив посередником під час збройного заколоту в РФ, уточнив, що Євген Пригожин більше не в Білорусі.
27 червня Лукашенко повідомляв, що Пригожин у рамках угоди прибув до Білорусі. Однак 6 липня на зустрічі з журналістами Лукашенко заявив журналістам так: "Щодо Євгена Пригожина, він перебуває у Пітері. На території Білорусі його немає".
Він також додав, що бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх постійних таборах на території Росії.
У відповідь на слова Лукашенка у Кремлі заявили, що "не стежать за переміщеннями" Пригожина.
Раніше повідомляли, що Євген Пригожин разом з бійцями ПВК переберуться до Білорусі.
ВВС відстежила приватний літак Пригожина, який летів до Білорусі наприкінці червня і того ж вечора повернувся до Росії.
Відтоді він здійснив кілька рейсів між Санкт-Петербургом і Москвою, хоча незрозуміло, чи був на борту Пригожин.
ВВС також не може перевірити заяву Лукашенка про нинішнє місцеперебування лідера "Вагнера".
У четвер на зустрічі з журналістами Лукашенко заявив, що питання передислокації й розміщення "Вагнера" наразі не вирішене.
"Білорусь запропонувала ПВК кілька колишніх військових містечок для розміщення, але компанія має своє бачення цього питання, воно досі не вирішене", - зазначив Лукашенко.
Білоруський лідер зазначив, що його не турбує присутність "вагнерівців" у Білорусі, додавши, що вони будуть у країні на певних умовах.
"Головна умова — якщо нам потрібно їх залучити для захисту нашої країни, то це буде зроблено миттєво, в будь-якому напрямку", — сказав Лукашенко, похваливши "досвід" "Вагнера".
Він відкинув будь-яку потенційну загрозу повстання під проводом "Вагнера" в Білорусі: "Всяке буває в житті, але я поки що не бачу такої ситуації".
Зброя, гроші та кувалда
Російське державне телебачення, схоже, знову звернуло свою увагу на Пригожина, а коментатори у кількох мережах назвали заколот "Вагнера" умисним актом зради.
Ведучі "НТВ" описали минуле засновника ПВК як "багате на кримінал", а самого Пригожина зобразили жадібним й жорстоким дрібним злодюжкою.
У програмі "60 хвилин" на федеральному телеканалі "Росія 1" показали відео й фото обшуків у будинку та офісі засновника ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі.
Серед знахідок силовиків - золото, валюта, перуки, а також колекція зброї й кувалда.
Обшуки у Пригожина відбулися у зв'язку з "маршем справедливості", який бізнесмен розпочав 24 червня. Він звинуватив військове керівництво РФ в ударі по позиціях ПВК й загибелі кількох бійців, російське міноборони це відкинуло й назвало провокацією.
"Вагнерівці" захопили штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, частина з них вирушила до Москви.
Проти Пригожина порушили справу про збройний заколот. Президент Володимир Путін назвав те, що відбувається, зрадою і пообіцяв покарати організаторів заколоту.
Увечері того ж дня після переговорів з Лукашенком Пригожин заявив, що розвертає колони, і його бійці повертаються до польових таборів.
Йому дозволили виїхати до Білорусії, а кримінальну справу закрили.
Путін запропонував "вагнерівцям" три варіанти на вибір: укласти контракт з міноборони, вирушити додому або піти за Пригожиним.
2 липня ПВК оголосила про зупинення роботи регіональних центрів набору бійців.
Нещодавно з'явилися супутникові фото, що свідчать про активність на покинутій військовій базі в Білорусі - на тлі припущень про переміщення до країни "Вагнера".
Але поки що немає жодних ознак того, що це сталося.