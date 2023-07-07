"Україна воює чужою зброєю, то чому я не можу". Лукашенко - про російські ядерні боєголовки

Стів Розенберг

Редактор з питань Росії, Мінськ

1 година тому

Автор фото, Reuters

Саме Олександр Лукашенко виступив посередником у припиненні заколоту лідера російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Так нам кажуть.

Тож, якщо хтось і може пролити світло на цю історію, то це - лідер Білорусі. Ми, принаймні, на це сподіваємось.

Наша група - серед журналістів, яких запросили до Палацу Незалежності у Мінську для розмови з Лукашенком.

Лише кілька тижнів тому про здоров'я білоруського лідера ходили невтішні чутки. Але витривалості йому точно не позичати, адже "розмова" триває майже чотири години.

Проте замість того, щоб пролити світло на невдалий заколот у РФ, Лукашенко каламутить воду.

Згідно з домовленістю між ПВК "Вагнер" і Кремлем, до Білорусі мав переїхати керівник "вагнерівців" Євген Пригожин разом з деякими своїми бійцями.

Однак цього не сталося. Принаймні поки що.

"Станом на сьогоднішній ранок, — каже Лукашенко, — "вагнерівці", дуже серйозні, все ще в таборах, куди вони відійшли після Бахмута".

"Щодо Євгена Пригожина, то він у Санкт-Петербурзі. Або, можливо, сьогодні вранці він вилетів до Москви. Або, можливо, ще десь. Але він - не у Білорусі".

Я запитую Лукашенка, чи це означає, що угода не відбулася.

Він це заперечує. Таке відчуття, що за лаштунками тривають розмови, про які нам не розкажуть.

Автор фото, Belarus presidential pool Підпис до фото, Стів Розенберг (ліворуч біля дверей) був серед журналістів, які провели з Лукашенком чотири години

Коли справа доходить до обговорення заколоту, Москва і Мінськ не зовсім "на одній хвилі".

Минулих вихідних російське державне телебачення заявило, що президент Володимир Путін вийшов з цих драматичних подій героєм.

"Гадаю, героєм з тієї ситуації не вийшов ніхто", — каже мені Лукашенко.

"Ні Пригожин, ні Путін, ні Лукашенко. Героїв не було. А який урок з цього? Якщо ми створюємо такі збройні формування, то треба за ними стежити та приділяти серйозну увагу".

"Розмова" переходить до теми ядерної зброї. А саме - до ядерних боєголовок, які, як заявили в Росії, вони вже почали переміщувати на територію Білорусі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після виборів 2020 року, які вилилися у жорстко придушені масові протести, Олександр Лукашенко став дедалі більше покладатися на Володимира Путіна

"Не дай Боже, щоб я коли-небудь вирішив скористатися ними, - нещодавно сказав Лукашенко і додав, - але я без вагань це зроблю".

Я нагадую йому ці слова.

"Те саме міг би сказати Джо Байден і прем'єр-міністр Сунак, - відповідає Лукашенко. - І мій друг Сі Цзіньпін, і мій старший брат президент Путін".

"Але ми говоримо не про вашу зброю, - зауважую я. - Вона - російська. Тому не вам вирішувати".

"В Україні ціла армія воює чужою зброєю, чи не так, - реагує у відповідь білоруський лідер. - Натівською зброєю. Тому що в них закінчилася своя. То чому ж я не можу воювати чужою зброєю?"

"Але ми говоримо про ядерну зброю, а не про пістолети", - відповідаю я.

"Ядерна, так. Це також зброя. Тактична ядерна зброя".

Як видно з цих "ядерних коментарів", Олександр Лукашенко є суперечливою фігурою.

США, ЄС і Британія не визнають його легітимним президентом Білорусі. У 2020 році білоруси вийшли на вулиці, звинувативши його у фальсифікації президентських виборів. Протести жорстоко придушили.

Я згадую справу ув'язненої опозиціонерки Марії Колеснікової.

"Її родичам і адвокатам місяцями не дозволяють зустрітися з нею у в'язниці. Чому?" - запитую я.

"Я нічого про це не знаю", — стверджує Лукашенко.

"Останній раз, коли я брав у вас інтерв'ю восени 2021 року, в Білорусі було 873 політв'язні, - нагадую я. - Зараз їх 1500".

"У нашому кримінальному кодексі немає статті про політичні злочини", - відповідає він.

"Відсутність статті про політичні злочини не означає, що немає політв'язнів", - зазначаю я.