Атака на Краматорськ, фабрики немовлят і зброя - фейки, які поширюють власники синіх галочок у твіттері

Шаян Сардарізаде

BBC Verify

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У твіттері активно поширюють фейк, що ракетний удар по Краматорську 27 червня здійснила Україна

Фейкові пости про війну в Україні стають вірусними на популярних платформах соцмереж.

Як з'ясувала команда фактчекінгу BBC, найбільше таких фейків у твіттері. Їх публікують акаунти, позначені синьою галочкою. Раніше вона означала справжність облікового запису. Твіттер видавав її безкоштовно, але компанія сама вирішувала, хто може її отримати.

Тепер за цю функцію потрібно сплатити.

Твіти верифікованих користувачів мають пріоритет над постами з безкоштовних облікових записів. Передплатники також мають доступ до додаткових функцій, як-от редагування повідомлень.

Платні сині галочки з моменту запровадження привернули увагу людей та груп з неоднозначною репутацією, наприклад, прихильників "Талібану".

Зброя, яку дають Україні союзники

У мережі з'явилось багато фейкових повідомлень про нещодавні заворушення у Франції, а один вірусний пост минулого тижня був присвячений зброї, яку США передають Україні.

Пост представляв собою скріншот, схожий на публікацію з сайту новин, і фото двох гвинтівок.

"Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, потрапили до Франції з України", - йдеться у заголовку.

Автор фото, TWITTER

Кілька акаунтів твіттера з синіми галочками поділилися цією публікацією, яка набрала понад мільйон переглядів.

BBC Verify відстежила, що публікація походить з прокремлівських каналів у телеграмі. Знімок, використаний у пості, з'явився у російському військовому блозі ще у 2012 році і зображував змагання зі стрільби на полігоні під Москвою.

Нам також не вдалося знайти жодної онлайн-статті з заголовком і зображенням як на фото. Крім цього, немає жодних доказів того, що будь-яку зброю, надану Україні США, використовували під час нещодавніх протестів у Франції.

"Фабрики немовлят" в Україні

Кілька інших акаунтів твіттера, також позначених синьою галочкою, нещодавно поширили заяву про те, що Росія виявила в Україні "фабрики немовлят".

Повідомлялось, що дітей віком від двох до семи років "вирощують на спеціальних фермах", щоби потім відправити до "дитячих борделів" або продати на Захід їхні органи.

Автор фото, TWITTER

BBC Verify відстежила, що вперше таку інформацію опублікувало видання The People's Voice у березні. Інша назва цього видання - YourNewsWire. Організації, займаються перевіркою фактів, назвали його одним із найбільших виробників фейкових новин в інтернеті.

Раніше цей онлайн-ресурс поширював теорії змови, пов'язані з вакцинами, або неправдиві заяви про масову стрілянину в Лас-Вегасі в 2017 році.

Російський уряд і підконтрольні Кремлю засоби масової інформації далеко не вперше просувають необґрунтовані заяви про торгівлю органами в Україні.

Удар по Краматорську

Наприкінці червня в центрі Краматорська на сході України в результаті російського ракетного обстрілу загинули тринадцять людей.

Одразу після атаки в дописі акаунту з підпискою на Twitter Blue, який позиціонує себе як законне джерело новин, стверджувалося, що удар помилково завдала Україна, влучивши у військові казарми, де були війська НАТО та іноземні найманці.

Автор фото, TWITTER

"Ракета Storm Shadow раптово змінила траєкторію, влучивши у будівлю в Краматорську, вона знищила казарми українських військових, де перебували іноземні солдати та найманці", - йдеться у твіті.

Цей пост зібрав понад мільйон переглядів.

Утім, жодних доказів того, що ракету випустила Україна, а також того, що вона влучила у військову казарму, немає.

Зеленський не скасовував вибори

Ще одним вірусним постом у твіттері нещодавно стали заява про те, що президент України Володимир Зеленський "скасував" вибори в Україні.

Як доказ цього користувачі наводили слова Зеленського в інтерв'ю ВВС наприкінці червня.

На запитання, чи будуть вибори в Україні наступного року, Зеленський відповів: "Якщо ми виграємо [війну], то вони будуть. Це означає, що не буде воєнного стану, не буде війни. Вибори мають бути в мирний час, коли немає війни, згідно з законом".

Коментуючи цю заяву, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який критикував допомогу США Україні, заявив у своєму нещодавно запущеному шоу в твіттері, що коментарі Зеленського довели, що він покінчив з демократією в Україні.

Пости акаунтів з синьою галочкою на цю тему поширювали сотні тисяч разів.

Автор фото, TWITTER

Конституція України забороняє розпуск парламенту та національні вибори під час воєнного стану, тобто чинний президент і парламент залишатимуться при владі до закінчення періоду воєнного стану.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов нещодавно підтвердив, що згідно з Конституцією України "вибори не можуть відбутися", поки в країні діє воєнний стан.