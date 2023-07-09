Елтон Джон завершив свій прощальний тур - фото

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав п'ять років, концертом у Стокгольмі. Останнім він виконав один зі своїх найбільших хітів - Goodbye Yellow Brick Road. 76-річний музикант сказав мільйонам своїх шанувальників, що вони залишаться в його "голові, серці та душі".

Приголомшлива кар'єра британського музиканта тривала 50 років. Він дав майже 4600 концертів по всьому світу і виграв п'ять премій "Греммі".

"Грати для вас, друзі, було для мене джерелом життєвої сили, ви - неперевершені", - сказав він глядачам на шведській арені Tele2.

Автор фото, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Елтон Джон віддав данину поваги своїй нинішній групі та команді, дехто з цих музикантів гастролювали з ним багато років.

"Вони справді неймовірні, - сказав він, - вони найкращі, кажу вам, найкращі".

Він розпочав своє шоу з композиції Bennie and the Jets, а потім виконав багато інших хітів, зокрема Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man і Candle in the Wind.

Останню пісню музикант написав у 1973 році на честь Мерилін Монро. А 1997 її оновлену версію виконав на концерті-триб'юті принцеси Діани.

Автор фото, PA Media

Його тур Farewell Yellow Brick Road розпочався в Північній Америці в 2018 році, у Стокгольмі Елтон Джон виступив двічі.

Тур охопив багато країн на різних континентах, а прощальні концерти зірки відвідали понад шість мільйонів шанувальників. Одним із найяскравіших моментів став його головний виступ на фестивалі в Гластонбері минулого місяця.

Цей концерт зібрав один з найбільших натовпів глядачів в історії фестивалю та багатомільйонну британську телевізійну аудиторію.

Під час концерту у Стокгольмі до музиканта звернувся по відеозв'язку британський гурт Coldplay, який у цей же час виступав в іншому шведському місті Гетеборзі.

Фронтмен гурту Кріс Мартін подякував Елтону за допомогу і натхнення від усіх артистів, яких він підтримував.

"Ми також вдячні за все, що ви зробили для Фонду боротьби зі СНІДом, за кожну вашу добру справу", - сказав музикант.

Автор фото, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Концертне турну Елтона Джона стало одним із найкасовіших за всю історію. Журнал Billboard повідомив, що це перший тур, під час якого квитки продали на 900 мільйонів доларів.

Наприкінці грандіозного фіналу Елтон згадав своє життя, розповівши глядачам про "52 роки чистої радості від музики".

Він підтвердив, що "більше не збирається гастролювати", але в майбутньому може виступити з концертом.

"Я хочу також віддати шану моїй родині, моїм синам, моєму чоловікові, всім. Я це заслужив", - сказав він.

Автор фото, Ben Gibson/Rocket Entertainment

He dedicated his song Don't Let The Sun Go Down On Me to his band, crew and family. The concert lasted more than two hours.

Автор фото, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Британський артист із перших днів великої війни виявляв солідарність з Україною. Він публікував фото із синьо-жовтим прапором та закликав зупинити війну. Він також перевів на підтримку України 125 тисяч доларів.

У червні 2007 року музикант виступив на Майдані Незалежності в Києві. Концерт був благодійним заходом на підтримку ВІЛ-інфікованих.