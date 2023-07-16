Як піца допомогла арештувати підозрюваного серійного вбивцю через понад десятиліття

Бернд Дебюсман молодший

BBC News

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Жертви Меган Вотерман (ліворуч), Ембер Костелло (у центрі) і Мелісса Бартелемі (праворуч)

Чоловіку у США висунули звинувачення у смерті трьох з 11 жертв нерозкритих убивств на пляжі Гілго в штаті Нью-Йорк, які не могли розкрити понад десять років.

59-річного архітектора Рекса Гоєрманна звинувачують у вбивстві Мелісси Бартелемі, Меган Вотерман і Ембер Костелло. Його також підозрюють у смерті ще однієї жінки.

Він свою вину не визнає.

Детективи кажуть, що зіставили ДНК з піци, яку їв підозрюваний, із генетичним матеріалом, знайденим на останках жінок.

"Рекс Гоєрманн - це демон, який ходить серед нас, хижак, який зруйнував сім'ї", - сказав на пресконференції у п'ятницю комісар поліції округу Саффолк Родні Гаррісон.

Підозрюваному, якого заарештували у четвер увечері у нього вдома, звинуватили у вбивствах першого та другого ступеня. Суддя у справі постановив залишити його під вартою, посилаючись на "надзвичайну аморальність" злочинів.

За повідомленнями, Гоєрманн розплакався у суді й сказав своєму адвокату: "Я цього не робив".

Адвокат Майкл Браун заявив, що його клієнт був "збентежений" і назвав докази "надзвичайно непрямими".

"Ми з нетерпінням чекаємо розгляду цієї справи в суді, а не в суді громадської думки", - додав Браун.

Автор фото, RH Consultants and Associates Підпис до фото, Рекс Гоєрманн - архітектор, який працює на Мангеттені з 1987 року

Бартелемі, Вотерман і Костелло знайшли мертвими в 2010 році неподалік від четвертої жертви, Морін Брейнард-Барнс.

Жінок охрестили "четвіркою з Гілго-Біч". За словами прокурорів, усі вони були секс-працівницями.

Окружний прокурор Саффолка Рей Тірні заявив на пресконференції у п'ятницю, що "усіх чотирьох жертв знайшли в однаковому положенні, зв'язаними подібним чином ременями або мотузкою, причому трьох жертв знайшли загорнутими в матеріал типу мішковини".

Місцевий прокурор сказав, що справу проти пана Гоєрманна побудували на даних мобільних телефонів, які свідчать по його зв'язок із жертвами та пікапом, який бачили біля будинку однієї з жертв. З потерпілими він нібито спілкувався за допомогою "одноразових" телефонів, які згодом знищував.

Записи телефонних розмов також дозволили слідчим визначити, що смерті сталися, коли дружина та діти Гоєрманна були за містом.

Слідчі встановили, що волосся, яке знайшли на шматку мішковини, у яких була загорнута одна з жертв, належить Гоєрманну - завдяки ДНК з коробки від піци, яку він викинув у сміттєвий бак на Манхеттені в січні 2023 року.

Слідчі також додали, що він також потрапив у пастку через глузливі дзвінки, які особа, яка видала себе за вбивцю, робила одному з членів родини Бартелемі з її мобільного телефону.

Бартелемі викрали в 2009 році. Вотерман і Костелло зникли безвісти в 2010 році.

Гоєрманн також є головним підозрюваним у смерті Брейнард-Барнс, яку викрали в 2007 році, хоча звинувачень у її смерті йому наразі не висунули.

У 2010 році поліція виявила останки чотирьох жертв, коли шукала іншу зниклу жінку, Шеннан Гілберт.

Загалом у 2010-11 роках на одній ділянці пляжу Гілго знайшли 11 людських останків - дев'ятьох жінок, одного чоловіка та немовляти. Особи чотирьох, зокрема дитини, її матері та чоловіка, залишаються невідомими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2010-2011 роках на пляжі Гілго знайшли останки 11 людей

Зрештою останки Гілберт також знайшли, проте офіційна патологоанатомічна експертиза не дала остаточних результатів щодо її смерті. Її сім'я вважає, що її могли вбити - цю теорію підтверджує незалежний розтин, який вони замовили.

У лютому 2022 року для розслідування вбивств у Гілго-Біч сформували нову оперативну групу і, за словами прокурора Тірні, вже протягом місяця Гоєрманн опинився в центрі розслідування.

За версією слідства, відтоді Гоєрманн на "одноразовому" телефоні зробив понад 200 пошукових запитів на теми, пов'язані із серійними вбивцями та розслідуванням у Лонг-Айленді.

Зокрема, він шукав "чому серійного вбивцю з Лонг-Айленда не спіймали" та "де знайшли жертв вбивств у Лонг-Айленді", свідчать судові документи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Слідчі вдома у підозрюваного

Тірні додав, що на комп'ютері Гоєрманна знайшли "порно з тортурами" та "зображення жорстокого поводження та вбивства жінок".

Розслідування щодо інших постраждалих триває.

Гоєрманн є власником RH Consultants and Associates, мангеттенської архітектурної фірми, яка називає себе "провідною архітектурною фірмою Нью-Йорка".

Associated Press повідомила, що у нього є дочка і пасинок, а його сусід розповів, що підозрюваний щоранку йшов на роботу в костюмі з краваткою та з портфелем.

За словами прокурора Тірні, Гоєрманн мав ліцензії на 92 одиниці зброї та "дуже великий сейф", у якому зберігав вогнепальну зброю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час обшуку біля будинку Гоєрманна зібралися сусіди

Минулого року в інтерв'ю на YouTube, присвяченому нерухомості, Гоєрманн казав, що працює в центрі Нью-Йорка з 1987 року, й називав себе "людиною, що вирішує проблеми". Він також додавав, що робота допомогла йому "розуміти людей".

Сусіди висловили здивування арештом Гоєрманна.

"Він був тихим, ніколи нікого не турбував", - сказав сусід Етьєн Де Вільєрс американському каналу CBS.