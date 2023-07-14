"Можна запакувати та перевезти разом з людьми". Як модульний будинок врятував родину, яка втратила дім

Кріс Баранюк

Кореспондент ВВС з питань технологій

1 година тому

Автор фото, Alla Pylypenko Підпис до фото, Алла Пилипенко (третя праворуч) з родиною перед руїнами, які колись були її домівкою

За кілька хвилин її будинок перетворився на купу каміння.

"Вогонь був усюди", — згадує вчителька Алла Пилипенко, описуючи жахливий березневий день, коли російські танки атакували її село на Чернігівщині. Один зі снарядів вщент зруйнував її дім.

Пів року родина Пилипенків тулилася в погребі, що залишився від зруйнованого будинку. А восени їм подарували нове житло - модульний будиночок від української фірми HOMERS. Його звели за кілька днів у дворі поруч зі старим.

У HOMERS стверджують, що їхні модулі можуть допомогти мільйонам біженців та людям, які лишилися без даху над головою під час війни. Будинки збирають зі стандартизованих блоків, які швидко з'єднуються один з одним.

Автор фото, Alla Pylypenko Підпис до фото, Алла Пилипенко з родиною біля свого модульного будинку

Враховуючи масштаби збитків, відбудова в Україні має бути швидкою та економічно ефективною.

У березні Світовий банк підрахував, що для відновлення країні може знадобитись 411 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський називав цифру в 1 трильйон доларів.

"У моїй громаді близько 200 зруйнованих будівель, - каже Алла Пилипенко. - І модулі нам дуже допоможуть".

Її нове житло значно менше за старе. Але в її селі це єдина така будівля, де нині мешкає шестеро людей, включно з 10-місячною онукою Алли. Коли минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, її вагітну доньку волонтери вивезли до Польщі, де вона народила дівчинку.

Що таке залишитись без житла, знають, на жаль, багато українців, пояснює співзасновник HOMERS Олександр Степура.

"Тільки в нашій компанії чимало працівників втратили будинки та квартири", — каже він і додає, що імпровізовані модулі стали звичним явищем за останні півтора року.

Степура з колегами розробили будинки, які складаються з кількох блоків розміром три на три метри. Цілий будинок з меблями і побутовою технікою розміщується в одній вантажівці, каже він.

На сьогодні компанія поставила близько 50 будинків для українських сімей, каже речник HOMERS.

Автор фото, Homers

За словами ділового партнера Степури британського інвестора Кріса Бакстера, київська фабрика HOMERS зараз виготовляє близько 10 модульних будинків на місяць. Але вони сподіваються зібрати 5 мільйонів євро для запуску виробництва у Словаччині та збільшити обсяги до кількох сотень на місяць.

Степура має багаторічний досвід в інженерії та робототехніці. Наприклад, його компанія виробляє дрони. Деякі з них збирають розвідувальну інформацію для українських військових.

Модулі мають бути високотехнологічними, але інтуїтивно зрозумілими та простими у використанні - архітектурний еквівалент нового смартфона, вважає він.

Однак сама ідея такого житла - не нова. Багато компаній, зокрема Ikea, інвестували у цю концепцію ще кілька десятиліть тому.

Один підключений до мережі повністю мебльований будинок HOMERS з трьох модулів коштує 18 тисяч доларів, вартість додаткових модулів - 6 тисяч доларів.

Це може стати гарним варіантом для українських біженців, які нині мешкають за кордоном і сподіваються повернутися додому, вважає Бакстер.

"Такі будинки можна запакувати та перевезти разом з людьми, щоб якнайшвидше заселити країну, не чекаючи завершення масштабної відбудови", — каже він.

Автор фото, HOMErs

Теоретично це можливо, вважає Джемма Берджесс з Кембриджського центру дослідження житлового будівництва і планування. "Це може стати значно дешевшим й ефективнішим способом відновлення житлового фонду".

В Україні є й інші підприємства, які використовують новітні технології, щоб допомогти людям, які через війну втратили житло.

Українські інженери-будівельники розробили інноваційну технологію, яка дозволить максимально швидко зводити збірні бетонні будинки Well-being ConTech. Їхній термін зведення удвічі менший порівняно навіть з найбільш сучасними технологіями.

Головне - не поспішати та не втрачати якість, як це було після Другої світової війни, додає Берджесс. "Якість і міцність матимуть ключове значення".

З нею погоджується Олександр Степура з HOMERS. Його партнер Кріс Бакстер особисто приймає один з модульних будинків, де він житиме, поки в його британській домівці буде ремонт. Ця версія також матиме сонячні панелі на даху.

Стіни модулів вкриває утеплювач завтовшки 200 мм, що приблизно вдвічі перевищує британські стандарти.

Алла Пилипенко радіє технічному оснащенню нової домівки: електроплита, холодильник, посудомийка і пральна машина. І хоча будинок невеликий, там є двоярусні ліжка для дорослих та ліжечко для дитини. Це навіть порівнювати не можна з погребом, в якому вони мешкали пів року.

"Ми не знали, як жити далі", — згадує вона.