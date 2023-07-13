Телескоп Джеймса Вебба на свій перший день народження показав, як утворюються зірки

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, NASA, ESA, CSA, STScI

Космічна обсерваторія, яка спостерігає за найвіддаленішими об'єктами та подіями космосу, зробила свій перший знімок рік тому.

На честь дня народження телескопа американське космічне агентство NASA опублікувало приголомшливе зображення, на якому можна побачити, як утворюються нові зірки.

Це хмарний комплекс Ро Змієносця, який є центром утворення зірок і розташований на відстані 400 світлових років від нас.

За Ро Змієносцем люблять спостерігати як професійні астрономи, так і аматори. Космічний об'єкт можна знайти збоку від Чумацького Шляху.

Те, що нам показує телескоп, - лише крихітна частина цієї щільної області газу та пилу, що зрозуміло з огляду на дивовижну роздільну здатність приладу.

Розмір повного зображення становить близько половини світлового року або 4,7 трлн км.

Погляд одразу привертає біла туманність у центрі ліворуч, де відносно молода зірка під назвою S1, віком кілька мільйонів років, освітлює все навколо.

Але подивіться нижче на червону смужку, яка тягнеться через усе зображення. Це вихід матерії з протозірки під назвою VLA1623.

Дуже молоді зірки, вік яких вимірюється лише тисячами років, поступово зростаючи, тягнуть на себе водень і пил.

VLA1623 є однією з таких новонароджених зірок. Вона захована глибоко у потоці матерії, тож інфрачервоне око "Джеймса Вебба" її не бачить. Однак ми знаємо, що вона там, адже телескопи, чутливі до радіохвиль, побачили її.

Вони також виявили дві або три інші схожі протозірки поблизу.

Телескоп Джеймса Вебба є спільним проєктом NASA, Європейського (ESA) і Канадського (CSA) космічних агентств.

Його запустили 25 грудня 2021 року, але інженерам знадобилося шість місяців, щоб налаштувати обсерваторію та перевірити всі її системи.

Саме 12 липня 2022 року нам показали перші кольорові зображення.

Ключова мета телескопа - відстежити найперші зірки, які сяяли у Всесвіті понад 13,5 мільярдів років тому. Він уже показав, що галактики зірок збиралися набагато раніше та розвивалися набагато швидше, ніж припускали раніше.

У телескопа є й інші цілі, одна з яких - показати нам, як утворюються зірки та як вони породжують планети. І саме через це Ро Змієносець є захопливим об'єктом для найпотужнішої обсерваторії в космосі.

"На цій приголомшливій світлині відбувається так багато. Молоді зірки переливаються яскравими кольорами на хмарах газу та пилу, з яких вони народжуються", - прокоментував знімок професор Марк Маккогрін, старший радник ESA з науки та досліджень.

"Значна частина яскраво-червоного випромінювання походить від струменів ударного молекулярного газу, що тече на високій швидкості від невидимої протозірки VLA1623, зірки такої молодої, що багато печерних малюнків кам'яного віку з'явилися раніше за неї.

"Джеймс Вебб" не лише перевертає наше уявлення про те, як галактики народжувалися у ранньому Всесвіті, але й те, як зірки та планети утворюються сьогодні набагато ближче до нас - у нашій галактиці Чумацький Шлях", - сказав астроном BBC News.

Щоби продемонструвати дивовижні властивості "Джеймса Вебба", науковці показали зображення комплексу Ро Змієносця, отримане за допомогою іншого космічного телескопа NASA - "Спітцер", який вивели з експлуатації.

"Спітцер", як і "Вебб", чутливий до інфрачервоного світла. Це було дуже потужне обладнання, але його головне дзеркало сягало лише 85 см у діаметрі і не могло досягти такої деталізації знімка, як 6,5-метрове основне дзеркало "Вебба".