Криза в керівництві армії РФ: чому командувача 58-ї армії Попова звільнили зі скандалом

Ілля Барабанов

BBC

1 година тому

Автор фото, MIL.RU Підпис до фото, Генерал-майор Іван Попов

Командувач 58-ю армією РФ генерал-майор Іван Попов заявив, що його звільнило "старше командування".

Конкретних прізвищ він не назвав, проте російські z-блогери повідомляли напередодні, що Попов поплатився посадою через доповідь голові Генштабу Валерію Герасимову. Звернення Попова, де він розповідає про проблеми російської армії, оприлюднив депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов, який в минулому також командував 58-ю армією.

У причинах нової кризи у російських збройних силах розбиралася ВВС.

"Мене усунули з посади... Чекаю на подальшу свою долю військову", - сказав Попов в аудіозверненні, яке поширив Гурульов.

"Я в ім'я всіх загиблих наших друзів озвучив всі проблемні питання, що існують в армії: у бойовій роботі, у забезпеченні, загострив увагу на головній трагедії сучасної війни - відсутності контрбатарейної боротьби, розвідки, масовій загибелі й каліцтвах наших з вами братів від артилерії супротивника", - так пояснив він причини своєї відставки.

Попов стверджує, що порушив ці питання на найвищому рівні, керівництво відчуло загрозу і, за його словами, за один день "склали наказ міністра оборони" і його "позбулись".

"Нашу армію не змогли пробити з фронту військовослужбовці ЗСУ, нас вдарив з тилу старший начальник, зрадницьки й підло обезголовивши армію у найважчий момент", — процитував Попов деяких командирів полків і дивізій, з якими він обговорював ситуацію.

Чутки про відставку командувача 58-ї армії Попова з'явилися напередодні його заяви. Так, пов'язаний з ПВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone повідомляв 12 липня: "Попова дійсно усунули від командування 58-ї армії після того, як начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов заслухав його доповідь, де, зокрема, були вагомі докази необхідності ротації підрозділів ЗС Росії.., а також заміни підрозділів, які через природні причини зазнали значних втрат убитими й пораненими".

Герасимов, стверджували автори Grey Zone, розцінив доповідь Попова як "дезінформацію і панікерство", а коли командувач сказав, що донесе армійські проблеми до президента, керівник генштабу розцінив це як шантаж, після чого генерал-майора і відсторонили від командування.

Чому Попов заговорив про проблеми?

Аналіз воєнного кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Навесні та влітку 2023 року частини 58-ї армії перебували (і продовжують перебувати) на Запорізькому напрямку, який вважали найімовірнішим місцем наступу ЗСУ.

З'єднання армії перебували також на Мелітопольському напрямку біля Оріхового, тобто в районі особливо запеклих боїв.

8 червня проросійський телеграм-канал Colonelcassad оприлюднив голосове повідомлення генерала Попова, який розповідав про успіхи своєї армії.

"Гарно організоване вогневе ураження, розвідка і спостереження, танки, які застосовували командири батальйонів першого ешелону. Все це разом з діями підрозділів військ допомогло відбити спроби супротивника зламати оборону 58-ї армії", - розповідав він.

На той момент генерал міг візуально підтвердити свої слова кадрами підбитої української бронетехніки - фото й відео кількох бойових машин, зокрема, танків Leopard 2 та БМП Bradley, що залишилися на полі бою в районі села Мала Токмачка.

Однак, попри втрати, ЗСУ продовжували натиск, й інтенсивність боїв була дуже високою.

Особливо великих втрат завдавала артилерія. "Снарядний голод" попередніх місяців, очевидно, був частково спричинений тим, що обидві сторони берегли боєприпаси для майбутнього наступу ЗСУ, і з його початком їхні витрати дуже зросли.

Вогнева активність артилерії, фізична втома і високі втрати можуть вплинути на боєздатність частин на фронті.

Про втрати обох сторін під час наступу, говорити важко, ця інформація засекречена, але втрати - фактор, який дуже впливає на боєздатність військ, не лише тому, що скорочується кількість солдатів, а й тому, що ті, хто вижив, зазнають сильного стресу.

Про рівень боєздатності 58-ї армії теж нічого невідомо, але в будь-якому разі, якщо командувач армії ризикнув своєю кар'єрою заради ротації фронтових частин, то він, ймовірно, впав досить сильно.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сергій Шойгу та Валерій Герасимов разом керували величезною армією Росії понад десять років

Криза в керівництві

Публічний конфлікт командувача армії з керівником генштабу — це "нонсенс, скандал, найнебезпечніший прецедент, майже заколот", прокоментував один з колишніх лідерів бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

"Тим більше, що цього разу його створив не якийсь карний злочинець, а кадровий генерал. (і не найгірший), — написав він. — Далі, як справедливо зазначають багато коментаторів — лише заколоти й неконтрольований розпад армії".

За словами Попова, на чолі 58-ї армії його змінив генерал-лейтенант Денис Лямін, який перед початком російського вторгнення в Україну командував 22-м армійським корпусом Чорноморського флоту в Криму, а раніше був першим заступником командувача 58-ї армії.

Заміна командира відбулася під час наступу ЗСУ в Запорізькій області в напрямку Токмака, де основу оборонних російських військ становить саме 58-армія.

Напередодні заяви Попова в Бердянську внаслідок ракетного удару загинув заступник командувача Південного військового округу (головним бойовим з'єднанням якого і є 58-а армія) генерал-лейтенант Олег Цоков. Він став найвищим російським військовослужбовцем, який загинув у зоні бойових дій з початку конфлікту.

Основні бої у ці дні тривають в районі села Роботине Токмацького району Запорізької області. Колишній віцепрем'єр й ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який перебуває зараз на окупованих територіях, опублікував відео із загиблим Цоковим, на якому генерал інструктує одного з молодших офіцерів: "І не чекай завтрашнього дня. Завтра *** [емоційний вигук] може і не бути", — пророче каже заступник командувача ПВО.

Незрозумілою залишається доля й заступника командувача російського угрупування військ в Україні Сергія Суровікіна, який зник з публічного простору після "Маршу справедливості", влаштованого 24 червня очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"Якщо вже бойові генерали заговорили, то ми стоїмо на краю таких подій, що все, що було до цього, багатьом видасться дитячою казкою, — написав у своєму телеграм-каналі Єгор Гузенко, який воює у складі російських сил на окупованих територіях Херсонської області. — Іван Попов - поважний бойовий генерал, і те, що з ним сталося, не інакше, як зрадою назвати не можна. Про Суровікіна - теж тиша, всі нахабно брешуть і замовчують правду".

Ще один колишній командувач 58-ї армії, а нині депутат Держдуми Андрій Картаполов, відповідаючи 12 липня на питання про долю Суровікіна, заявив, що той "відпочиває" і тому тимчасово поза зоною зв'язку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Заступник командувача російського угрупування військ в Україні Сергій Суровікін, якого ЗМІ пов'язують з Євгеном Пригожиним та ПВК "Вагнер", зник з публічного простору після пригожинського заколоту.

58-а армія

58-а армія зі штабом у Владикавказі разом з 49-ю армією зі штабом у Ставрополі є найбільшим оперативним об'єднанням військ Південного військового округу Росії. Вона брала участь в обох чеченських війнах і була головним з'єднанням, що воювало на території Грузії у 2008 році.

Перед початком російського вторгнення в Україну 58 армією командував уродженець Волинської області генерал-лейтенант Михайло Зусько, доля якого є такою ж невідомою, як і нинішнє становище генерала Суровікіна. В армійських колах вкрай популярна легенда, що саме з вини Зуська 58-а армія зазнала найважчих втрат у перші місяці війни, тож більшість з'єднань, що входять до її складу, довелося терміново доукомплектовувати після осінньої мобілізації 2022 року.

Коли Зуська усунули від командування 58-ю армією, і коли його змінив генерал-майор Попов, достеменно невідомо. Міністерство оборони нічого не повідомляло про цю перестановку, як і про подальшу долю генерала Зуська.

Відразу троє колишніх командувачів 58-ї армії є депутатами Держдуми - це генерал-лейтенант Андрій Гурульов, який став після початку вторгненням одним з головних військових спікерів у російських пропагандистських ток-шоу і опублікував звернення генерала Попова, генерал-майор Андрій Картаполов, а також генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

Останній змінив Валерія Герасимова на посаді командувача армії у 2003 році та під час недавнього публічного конфлікту Генштабу з ПВК "Вагнер" разом з Гурульовим і Картаполовим активно підтримував у цьому протистоянні свого колишнього колегу.

Якщо раніше всі колишні командарми дотримувалися приблизно однієї політичної лінії, публічно підтримуючи Валерія Герасимова, то скандал з усуненням генерал-майора Попова вперше показав внутрішні розбіжності у генеральському середовищі.

Конфлікт воєначальників досить швидко став політичним. Його вже встиг прокоментувати заступник голови Ради федерації та секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак. За його словами, звернення Попова було непублічним й адресувалося виключно командирам та військовослужбовцям 58-ї армії.